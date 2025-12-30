好食好事印尼市場參訪 解密大眾飲食革命與主題式餐飲新格局
【記者張嘉誠／綜合報導】
好食好事加速器持續帶領四家台灣食農與餐飲科技新創：可可食集、團薦科技、愛吠的狗與玩艸植造深化印尼市場考察，走訪Vilo Gelato、 UENA Food，以及Okuzono Hospitality Group ，由永續環保理念、供應鏈數據建構，到沉浸式主題餐飲等面向，觀察到印尼餐飲生態正快速多元化發展。因此，在營運數位化、供應鏈升級與永續材料三大迫切需求，也為台灣 AI 工具、供應鏈平台與永續材質帶來明確切入點。
永續不是浪漫： Vilo 與台灣新創共尋「可管理的永續」
在印尼市場，永續概念逐漸落地走向務實操作，而成長迅速的手工義式冰淇淋品牌 Vilo Gelato 正是典型案例。Vilo 以「天然、永續」為核心理念，卻不以高成本換取形象，而是透過管理與標準化將永續變成可複製的商業模式。中央廚房僅以 20 人團隊即可日產 5,000 杯，其在效率與營運管理上的成熟度，也反映出永續思維必須與高效營運並行，才能創造真正的成長動能。
Vilo 長期依靠天然食材生產，對「生產流程標準化」與「成本控制」要求極高，因此對數據驅動的營運分析工具表現出高度興趣；例如團薦科技可透過AI轉換營運數據以提升流程效率，而愛吠的狗能運用其AI分析技術結合影像分析能力協助Vilo優化中央廚房操作細節、推動生產線自動化，降低手工流程造成的效率瓶頸。Vilo亦對玩艸植造的蒲草吸管相較紙吸管更能在飲品中穩定使用且具成本效益展現高度興趣，願意進一步討論印尼市場合作機會。
效率革命：UENA Food 展現大眾餐飲的下一個工業化階段
UENA 現已建立五年成長藍圖，UENA CEO Alvin Arief 在交流中指出，印尼餐飲供應鏈高度依賴 WhatsApp進行採購與協作，許多合作多以熟識關係與人情互動為主。這種方式雖能維持信任，但在規模擴張時往往需要投入大量人力處理溝通與協調。在未來他也期待導入如可可食集的B2B訂供貨平台，以降低營運負擔並提升供應鏈透明度。
體驗經濟時代：Okuzono Group 展現「餐飲即場景」的新競爭邏輯
Okuzono Hospitality Group 是印尼最具代表性的高端主題式餐飲集團，旗下品牌以沉浸式美學與文化體驗聞名且展現的是印尼中高端市場逐步成熟的「體驗升級」趨勢。包括現代日式居酒屋 Okuzono、十二生肖概念中餐品牌Twelve，以及榮登全球50家最佳義式餐廳榜單的 Casa Cuomo，皆以敘事式空間、跨文化風味與高品質服務打造稀缺的體驗型消費，反應出印尼中產階級對「文化、美學與體驗」的日益重視，並創造台灣永續材質、ESG 工具與供應鏈優化的跨境合作可能。
在三家企業的交流過程中，台灣團隊看見印尼市場的合作需求已從概念驗證進入實際場欲驗證。高效率營運品牌需要AI科技與快速訓練工具；快速擴張的連鎖品牌需要更透明與模組化的採購系統；重視永續的企業更需要具成本競爭力與品牌價值的綠色材料。這些需求與台灣技術優勢高度重疊，也獲印尼當地企業之認可及合作興趣。
好食好事加速器專案經理胡金忞表示：「印尼餐飲市場正在快速進入『效率、體驗、永續』三軌並行的成長階段；台灣新創擁有的AI技術、供應鏈標準化能力與永續創意材料，正好補上印尼的市場斷層。此次參訪不只是市場觀察，更是建立跨境合作的第一步。」
【禁止酒駕！未滿18歲禁止飲酒！】
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 71
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 7 小時前 ・ 7
曹西平哥哥首發聲！ 人趕回台灣⋯聲明只要求2點
曹西平30日傳出猝逝，乾兒子Jeremy一早證實此事，乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。晚間曹西平的哥哥曹南平首度發聲。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 57
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 13
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 31
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 5 小時前 ・ 24
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 5
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 13 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 2 天前 ・ 22
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 11
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 43
曹西平驟逝 吳宗憲哽咽：心中想仍有機會把話說開沒想到等來天人永隔
曹西平出道逾40年，以有話直說、嗆辣直率的風格深受觀眾喜愛，近日卻驚傳離世消息，震撼演藝圈，也讓不少粉絲難以接受。消息曝光後，各界好友紛紛表達哀悼之意，與曹西平有多年交情的吳宗憲，今（30）日也首度對外回應，談及這位老友時一度哽咽，情緒難以平復。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 13
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
MLB》旅美1年止步？菅野智之遭美媒毒舌：恐剩小聯盟約
前讀賣巨人王牌投手菅野智之的旅美夢想是否會「一年止步」？隨著今年球季結束，菅野智之正式成為自由球員，雖然他首年就繳出雙位數勝投，但偏高的防禦率與挨轟率，讓美媒對他的評價相當兩極。更有當地媒體直言，金鶯隊完全沒有理由優先續約，菅野若想留在美國，恐怕只能領一張「小聯盟合約」。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1