好食好事印尼市場參訪 解密大眾飲食革命與主題式餐飲新格局

圖：Vilo 以「天然、永續」為核心理念，卻不以高成本換取形象，而是透過管理與標準化將永續變成可複製的商業模式。(圖/主辦單位提供)

好食好事加速器持續帶領四家台灣食農與餐飲科技新創：可可食集、團薦科技、愛吠的狗與玩艸植造深化印尼市場考察，走訪Vilo Gelato、 UENA Food，以及Okuzono Hospitality Group ，由永續環保理念、供應鏈數據建構，到沉浸式主題餐飲等面向，觀察到印尼餐飲生態正快速多元化發展。因此，在營運數位化、供應鏈升級與永續材料三大迫切需求，也為台灣 AI 工具、供應鏈平台與永續材質帶來明確切入點。

圖：UENA CEO Alvin Arief (後排四) 在交流中指出，印尼餐飲供應鏈高度依賴 WhatsApp 進行採購、溝通與異常處理，不僅資訊分散，也必須投入大量人力維繫。(圖/主辦單位提供)

永續不是浪漫： Vilo 與台灣新創共尋「可管理的永續」

在印尼市場，永續概念逐漸落地走向務實操作，而成長迅速的手工義式冰淇淋品牌 Vilo Gelato 正是典型案例。Vilo 以「天然、永續」為核心理念，卻不以高成本換取形象，而是透過管理與標準化將永續變成可複製的商業模式。中央廚房僅以 20 人團隊即可日產 5,000 杯，其在效率與營運管理上的成熟度，也反映出永續思維必須與高效營運並行，才能創造真正的成長動能。

Vilo 長期依靠天然食材生產，對「生產流程標準化」與「成本控制」要求極高，因此對數據驅動的營運分析工具表現出高度興趣；例如團薦科技可透過AI轉換營運數據以提升流程效率，而愛吠的狗能運用其AI分析技術結合影像分析能力協助Vilo優化中央廚房操作細節、推動生產線自動化，降低手工流程造成的效率瓶頸。Vilo亦對玩艸植造的蒲草吸管相較紙吸管更能在飲品中穩定使用且具成本效益展現高度興趣，願意進一步討論印尼市場合作機會。

效率革命：UENA Food 展現大眾餐飲的下一個工業化階段

UENA 現已建立五年成長藍圖，UENA CEO Alvin Arief 在交流中指出，印尼餐飲供應鏈高度依賴 WhatsApp進行採購與協作，許多合作多以熟識關係與人情互動為主。這種方式雖能維持信任，但在規模擴張時往往需要投入大量人力處理溝通與協調。在未來他也期待導入如可可食集的B2B訂供貨平台，以降低營運負擔並提升供應鏈透明度。

圖：Okuzono Hospitality Group 是印尼最具代表性的高端主題式餐飲集團，旗下品牌以沉浸式美學與文化體驗聞名。(圖/主辦單位提供)

體驗經濟時代：Okuzono Group 展現「餐飲即場景」的新競爭邏輯

Okuzono Hospitality Group 是印尼最具代表性的高端主題式餐飲集團，旗下品牌以沉浸式美學與文化體驗聞名且展現的是印尼中高端市場逐步成熟的「體驗升級」趨勢。包括現代日式居酒屋 Okuzono、十二生肖概念中餐品牌Twelve，以及榮登全球50家最佳義式餐廳榜單的 Casa Cuomo，皆以敘事式空間、跨文化風味與高品質服務打造稀缺的體驗型消費，反應出印尼中產階級對「文化、美學與體驗」的日益重視，並創造台灣永續材質、ESG 工具與供應鏈優化的跨境合作可能。

在三家企業的交流過程中，台灣團隊看見印尼市場的合作需求已從概念驗證進入實際場欲驗證。高效率營運品牌需要AI科技與快速訓練工具；快速擴張的連鎖品牌需要更透明與模組化的採購系統；重視永續的企業更需要具成本競爭力與品牌價值的綠色材料。這些需求與台灣技術優勢高度重疊，也獲印尼當地企業之認可及合作興趣。

好食好事加速器專案經理胡金忞表示：「印尼餐飲市場正在快速進入『效率、體驗、永續』三軌並行的成長階段；台灣新創擁有的AI技術、供應鏈標準化能力與永續創意材料，正好補上印尼的市場斷層。此次參訪不只是市場觀察，更是建立跨境合作的第一步。」

