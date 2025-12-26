好食好事基金會攜手綠星主廚展現台灣新食力

好食好事基金會，輔導食農創生團隊，攜手綠星主廚，展現台灣「新食力！」（圖：好食好事基金會提供）

好食好事基金會，推動「食農創生計劃」有成，在歲末年終集結8組來自彰化、南投與雲林的青創與職人團隊，和4名米其林「綠星主廚」攜手，展現策劃「地方到餐桌，創生新食力」的成果發表會，以料理共創方式，重新定義優質傳統食材，創新養生美食，充分展現台灣的「新食力」！

由「頂新和德基金」捐助成立的「好食好事基金會」，以扶植食農新創與青年返鄉為核心任務；今年度共扶植來自彰化的風灣的船、番挖水耕農場、新和春醬油、路葡萄酒莊，南投的泉發研茶、上安農場以及雲林的順成油廠、李記烏魚子等8組在地團隊，不論是在協助產業升級、建立新品牌以及拓展行銷市場方面都有顯著的成果；在歲末年終特別邀請「好嶼 HOSU 主廚李易晏，小小樹食行政主廚徐兆麟，Tu Pang 地坊主廚張皓福，EMBERS 主廚郭庭瑋」等4名米其林「綠星主廚」攜手，運用茶葉、香菇、烏魚子、油品、醬油、水耕蔬菜與葡萄酒等看似相當日常的食材，透過主廚們重新理解、拆解與詮釋，烹調出一道道創新、可口又美味的料理，不僅顛覆饕客們的味蕾，更充分展現台灣的「新食力」！

好食好事基金會董事長楊瑞昌，除了感謝4名綠星主廚以各自餐廳的風格語彙，回應不同食材的個性與風土脈絡，並也強調，希望能持續以扶植台灣飲食與農業創新為使命，期盼以「更透明、更健康、更永續」的理念，幫助台灣各地達到「處處有好食」的終極目標。（李河錫報導）

（◆酒後不開車，飲酒過量有礙健康）