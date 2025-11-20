[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

台灣唯一專注於食農科技發展之「好食好事加速器」，帶領艾滴科技、玩艸植造、炬銨生技、日日好食四家臺灣食農科技新創團隊赴新加坡參與「2025亞洲農業與食品科技博覽會（AFTEA）」及其食農科技全球競賽(Agri-Food Tech World Championship) ，其中「玩艸植造」以其永續生物材料創新，勇奪年度 Sustainability Champion Award，成為國際舞台矚目亮點。好食好事本次亦以生態圈夥伴的身分參與競賽平台，展現臺灣食農科技在國際舞台上的創新與競爭實力。

好食好事率團進軍新加坡 玩艸植造奪永續獎展國際競爭力。（圖／好食好事基金會）

掌握全球永續趨勢 加速新創跨國佈局

在全球氣候變遷、永續發展與食農科技興起的趨勢下，好食好事加速器帶領的四家臺灣新創團隊：艾滴科技、玩艸植造、炬銨生技與日日好食，在新加坡展會期間，希望透過跨國曝光、國際競賽驗證及與生態圈鏈結，協助新創掌握成長市場、擴大合作機會。

艾滴科技採用蝦養殖廢水轉化為紅樹林施肥養分，實現沿海藍碳固碳模式；玩艸植造運用蒲草製作一次性吸管，替代塑膠並發展永續生物材質；炬銨生技提供草本替抗生素解決方案，聚焦水產與畜牧業的上游科技應用；而日日好食則以低 GI 機能麵食品牌切入健康飲食的中游通路端。這四家公司涵蓋從原料、生產技術、品牌通路的食農價值鏈多個階段，於此次展會中透過展示、競賽及國際交流，為其出口、市場拓展與資本連結奠定基礎。

玩艸植造以天然蒲草吸管奪冠 呼應全球減塑浪潮

在四家團隊之中，玩艸植造以「天然蒲草吸管」從 50 多家來自全球的參賽新創中脫穎而出，獲選食農科技全球競賽中的永續獎肯定。玩艸植造創辦人陳柏燊表示：「每一次的國際競賽，都是一次從專家角度驗證商模的過程。 」團隊核心產品為天然蒲草吸管，具備可自然分解、耐高溫、無塑膠添加等特性，呼應全球一次性塑膠禁令與永續材料加速成長的趨勢，引起國際評審高度重視。

好食好事加速器執行長林薇真表示，此行不僅協助臺灣新創團隊登上國際舞台，更藉由現場展示、競賽評比以及與海外企業、新創與投資人之交流，深化其市場化與國際化的實力。於聚集超過100家國際新創展會中，臺灣團隊無論在技術創新、永續價值或商業潛力皆嶄露頭角，展現亞洲食農領域的新力量。

鏈結東南亞商業資源 拓展國際合作版圖

展會期間，好食好事加速器亦與多個東南亞重量級創新機構進行深度交流，包括 新加坡最大且最具影響力的食農科技加速器 Innovate360、泰國官方與龍頭企業共同支持的食品科技加速器 Space-F，以及全球知名的荷蘭永續水產創投基金 Aqua-Spark 等。這些單位皆是各國政府、科研機構與大型食品企業高度倚重的策略型創新指標性單位，也是臺灣新創進入東南亞與全球市場的重要橋樑。

此外，參與行程的日日好食創辦人麥育瑋表示：「這趟行程讓我真正看見全球市場的需求樣貌，反而能從他們的角度理解產品與市場，從投資觀點到通路觀念，都讓我獲得很大的啟發。」

打造台灣食農科技影響力 第九屆加速器正式招生

透過跨國加速網絡與資源共享，好食好事期望推動臺灣食農科技新創邁向東南亞乃至全球市場，助力科技與永續在食農產業鏈中共創具韌性之未來。現在，第九屆好食好事加速器已開放招生，邀請具市場潛力與創新技術的新創加入，一起打造臺灣食農科技的新國際篇章。詳情請至好食好事官網



