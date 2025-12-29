好食好事訪印 完成16場商務媒合 植物性與數位供應鏈成跨國合作關鍵突破口

圖：好食好事加速器，於印尼探訪完成16場1對1商務媒合會議，帶領團薦科技、可可食集、玩艸植造及愛吠的狗等四家食農與餐飲科技新創，與印尼餐飲集團、連鎖品牌及數位供應鏈平台進行深度對接。(圖/主辦單位提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

好食好事加速器日前展開印尼探訪行程，並完成16場1 對1商務媒合會議，帶領團薦科技、可可食集、玩艸植造及愛吠的狗等四家食農與餐飲科技新創，與印尼餐飲集團、連鎖品牌及數位供應鏈平台進行深度對接。今日媒合聚焦於印尼快速成長的「植物性飲食創新」、「供應鏈數位化」與「雲端廚房模式」等核心領域，以實際對談與市場觀察協助台灣新創掌握進入印尼市場的合作策略與契機。

Burgreens東南亞植物性食品成功模式

Burgreens 是印尼最具代表性的永續植物性餐飲品牌，以 100% 植物性料理、clean-label 原則與在地採購模式推動永續飲食，並串聯超過 2,800 位小農建立在地供應鏈。其食品科技品牌 Green Rebel 的植物肉產品已成功導入星巴克、IKEA、達美樂與 AirAsia 等國際品牌。

Burgreens CMO Irene Tijai 分享，品牌得以在 B2B 市場快速擴張的關鍵是「客製化平台」，能依不同連鎖品牌的需求調整產品配方、形式與烹調規格，讓植物性食品以符合成本、易於操作的形式進入餐飲、零售與航空等多種商業場景。同時，CMO Irene 也針對可可食集之訂供貨服務平台進行深度的了解。

四家印尼代表性餐飲與通路平台參與對接

媒合活動匯集印尼四家代表性餐飲與通路企業，包括大型連鎖集團 CRP Group、服務數萬家 warung（小餐飲店家）的供應鏈平台 Wahyoo、雲端廚房運營者 Legit Group，以及多品牌綜合餐飲的 Artisan Kuliner Indonesia。在印尼餐飲市場快速數位化與標準化的背景下，此次媒合呈現高度明確的跨境合作需求。

台灣新創與印尼企業的交流極具深度，Wahyoo 與愛吠的狗針對 warung 的供應鏈數位化、訂貨平台串接與營運效率提升進行討論；團薦科技與 Legit Group聚焦於雲端廚房的智慧化營運討論。

看見印尼市場的真實需求與產品落地方向

經過連續多日的參訪行程，台灣四家新創普遍反映，此次印尼探訪不僅讓他們親眼見證印尼餐飲市場的規模與擴張速度，更深刻理解自身產品與技術可在當地發揮的價值。

一. 餐飲標準化速度極快，科技成剛需：中央廚房 SOP、雲廚模式與自動化設備普及，使品牌高度依賴 AI 工具、供應鏈科技與效率提升系統。

二. 植物性產品需求快速上升：印尼消費者對健康與永續選項興趣增加，目前印尼的植物性產品主要出現在餐飲品牌的客製化採購情境中，餐飲品牌傾向尋找可配合菜單調整的原料或半成品。

三. 台灣技術具「立即導入」優勢：AI、點餐工具、供應鏈平台與永續材質等產品均獲印尼品牌正面回饋，認為可補足市場升級需求。

多數企業皆表達合作興趣，後續預計將視需求成熟度，進一步討論小規模導入或試點合作。好食好事將協助台灣團隊與印尼企業建立合作機會，並持續深化跨國產業鏈結，協助新創企業以更具策略性、效率與可擴張性的方式進入東南亞市場。