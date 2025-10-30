《好餓的毛毛蟲秀》重返台灣 全新篇〈好忙的蜘蛛〉亞洲首演掀親子搶票熱

《好餓的毛毛蟲秀》2025年重磅回歸台灣，75隻繽紛手工木偶打造繪本世界現場登場。（愛樂愛城、環心娛樂提供）

全球繪本經典再現舞台！由繪本大師艾瑞・卡爾（Eric Carle）筆下誕生的偶劇《好餓的毛毛蟲秀》（The Very Hungry Caterpillar Show）將於2025年重磅回歸台灣。這場深受全球親子喜愛的演出，融合四本經典作品〈好餓的毛毛蟲〉〈棕色的熊、棕色的熊，你在看什麼？〉〈十隻橡皮小鴨〉，並首度加入亞洲限定新篇〈好忙的蜘蛛〉。消息一出掀起搶票熱潮，早鳥票開賣2週內近半數場次完售，主辦單位火速宣布加場，並加碼公布新竹場消息。

此次台灣巡演由愛樂愛城與環心娛樂聯合主辦，並邀請以《勸世三姊妹》締造票房奇蹟的劇團「躍演」製作。這也是躍演再度與百老匯資深製作人丁墾（Ken Dingledine）合作的國際級親子劇場鉅獻。丁墾現任環心娛樂首席製作人，擁有超過20年在百老匯、倫敦西區與亞洲的劇場製作經驗，曾成功推動《勸世三姊妹》登上紐約舞台，並積極引進《少年Pi的奇幻漂流》與《The Reunion 重聚》音樂劇演唱會等國際作品。他表示：「《好餓的毛毛蟲秀》在美國曾創下8個月常駐演出紀錄，不僅啟發孩子建立健康飲食觀，更讓他們愛上劇場。這次希望把這份感動帶給台灣觀眾。」

《好餓的毛毛蟲秀》自美國原裝來台。（愛樂愛城、環心娛樂提供）

《好餓的毛毛蟲秀》由美國洛克菲勒工作室（Rockefeller Studios）製作，創辦人喬納森・洛克菲勒（Jonathan Rockefeller）特別錄製影片向台灣觀眾問好。他興奮表示：「這場秀已巡演超過20個國家，我非常期待登上台北表演藝術中心的舞台！這次亞洲首演將加入全新故事〈好忙的蜘蛛〉，共有75個神奇木偶登場，其中我最喜歡的藍色的馬也會現身，迫不及待與台灣的小朋友見面！」

台灣巡演由導演高聖芸（Pipi）執導，演員卜凱蒂、許照慈、劉思佑以精湛操偶技巧讓75隻色彩繽紛的手工動物偶活靈活現。全劇結合生活教育與基礎英語學習，在45分鐘內營造出充滿童趣與想像的沉浸式體驗，全球已有超過300萬名觀眾入場感受這份魔法。

百老匯製作人丁墾與洛克菲勒工作室攜手合作，將國際級親子劇場鉅作《好餓的毛毛蟲秀》帶上台北表演藝術中心舞台。（愛樂愛城、環心娛樂提供）

2025年《好餓的毛毛蟲秀》台灣巡演將於12月19日至12月21日在台北表演藝術中心盛大首演，連續3天共舉辦8場演出，揭開夢幻序幕。隨後於2026年1月10日移師新竹市文化局演藝廳加場演出，讓更多親子觀眾能近距離感受繪本世界的魅力。相關購票資訊與最新消息可透過官方Facebook、Instagram及UDN售票網查詢。

