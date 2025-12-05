好香！馬國DJ女神29歲生日趴 10女包圍好幸福

馬來西亞DJ女神藍星蕾，近日迎來29歲生日。（圖／翻攝自IG@amberna_official）





馬來西亞DJ女神藍星蕾，近日迎來29歲生日，一群閨密精心替她慶生，當她坐在正中央，被10位美女包圍時，畫面曝光後立刻在網路掀起熱議，不少網友直呼實在太香。

畫面中，藍星蕾四周圍著一圈辣妹好友，眾人陪她開心慶生，她透露自己感受到滿滿愛意。網友看了紛紛留言，形容她根本是被仙女包圍，也有人打趣說宛如皇后選妃。

藍星蕾以甜美臉蛋、火辣身材走紅，是亞洲百大DJ之一，台灣觀眾也相當熟悉，她曾多次參加綜藝節目，刷碟時的專注模樣更是吸引不少粉絲。

巧的是，另一位網路美女也在同時間分享近況，同樣29歲的蔡瑞雪，日前自拍上傳新影片，穿著無袖上衣，撩起衣擺露出小蠻腰，自稱瘦身有成。影片一出，大批粉絲湧入留言大讚實在太美。

近期兩位女神不吝嗇分享自身魅力，讓粉絲們大飽眼福，相關話題也持續在社群上延燒。



