「好魚好日剛剛好」漁港小小航海王親子市集 花蓮漁港觀光魚市27、28日登場

花蓮縣政府誠摯邀請民眾踴躍參加「好魚好日剛剛好－漁港小小航海王親子市集」，活動將於114年12月27、28日一連二天，每日上午11時至下午5時，在花蓮漁港觀光魚市盛大舉行（見圖）。

縣長徐榛蔚期盼透過親子友善的市集活動與多元體驗設計，讓家庭族群在輕鬆愉快的氛圍中認識漁港文化、親近海洋生活，同時帶動觀光魚市人潮與消費，邀請民眾把握歲末假期，攜家帶眷走進花蓮漁港，感受港區的溫度與活力。

另預告將於115年1月17日（六）及1月18日（日）再推出另一場主題市集活動，敬請期待。本次市集特別規劃「漁港探險之旅」闖關活動，內容包含「撈魚高手挑戰」、「辨識海洋大挑戰」及「迷你玩具推船賽」，凡活動會場民眾皆可自由參與。完成全部關卡後，可至服務台兌換戳戳樂乙次，每日限量140名，送完為止，透過趣味互動關卡設計，提升親子參與感與活動樂趣。

活動期間亦推出多項「漁港限定親子手作體驗」，結合觀光魚市攤商特色，包含「小廚料理體驗」及「海洋瓶中景DIY」，讓孩子透過動手操作的方式，認識漁產特色與海洋文化內涵。相關手作體驗採網路事前報名制，名額有限，歡迎親子家庭踴躍報名參加。

活動同步辦理「花蓮漁港觀光魚市寫生比賽」，凡完成網路報名並繳交報名費新臺幣50元之前30名參賽者，即可獲得限定觀光魚市消費券100元（每人限報名1組）。比賽分為國小高年級組、國小低年級組及幼兒園組，各組前三名將分別獲得觀光魚市消費券1,500元、1,000元及500元，並頒發獎狀。所有寫生作品將依組別展示於室內空間，活動當日民眾亦可至服務台領取票選點數6點，參與人氣票選活動，共同為喜愛的作品加油。

活動現場另提供限量250份打卡抵用券組（每組含面額100元抵用券2張），民眾至拍照打卡區完成拍照，並於個人Facebook或Instagram完成指定地點打卡，上傳後經工作人員確認，即可兌換1份，送完為止。舞台活動則邀請夢想蝸牛故事屋帶來親子繪本故事時光，並由水晶老師規劃親子大地遊戲，為現場增添更多歡樂與互動氛圍。

農業處長陳淑雯說明，為持續深化漁港文化體驗，花蓮縣政府將於今年12月至明年11月期間，在花蓮漁港推出「花蓮生活學院」系列課程，每月辦理兩場特色活動，主題涵蓋漁港料理、食魚教育、手作DIY、傳統漁拓藝術及旬味體驗等內容。縣府表示，相關活動係配合年度推動需求，透過今（114）年度追加預算方式辦理，並持續整合縣府預算與中央計畫資源，在資源有限的情況下，善用既有場域與在地能量，儘力發揮最大效益。未來亦期盼新一年度預算能順利到位，讓漁港建設與活動推動更具延續性，逐步完善漁港機能，全面帶動漁港觀光、產業與生活體驗的整體發展。

更多活動與課程最新資訊，請持續關注花蓮縣政府農業處臉書粉絲專頁，誠摯邀請大家一同走進花蓮漁港，體驗「好魚、好日、剛剛好」的親子假期。