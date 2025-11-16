「好麻吉」館長陷重大爭議！黃國昌說話了…我們「外人」不太適合評論

政治中心／洪正達報導

網紅館長陳之漢日前遭到資深員工毀滅性爆料後，也將金錢糾紛、性醜聞等爭議也被曝光在大眾眼前，但已「孟不離焦」數年的民眾黨主席黃國昌16日也說明自己的看法，他表示，館長多年的私事被拉到檯面上講，我們「外人」不太適合評論，一切都以館長的說明為主。

據了解，民眾黨16日在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐」系列論壇，黨主席黃國昌在論壇開始前受訪，有媒體問到關於館長近期的爭議有何看法。

黃國昌表示，多年前的私事因生意上的糾紛被拉到檯面上討論，我們「外人」真的不太適合做評論，再加上館長自己有說明，一切就依館長的說明為主。

