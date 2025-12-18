好黏！曳引車載「麥芽糖糊」罐流滿地 2騎士慘摔

麥芽糖桶全掉在地面流滿地，害騎士慘摔。（圖／東森新聞）





花蓮壽豐鄉，一輛曳引車載著11桶麥芽糖糊，因為沒有綁牢，麥芽糖桶全掉在地面流滿地，黏呼呼的地板，害的兩名騎士打滑摔車，全身多處擦傷，肇事駕駛將被開罰3千元到1萬8千元。

機車行經蜿蜒道路，減速準備過彎，但下一秒，明明前方沒有車輛，車速也不快，但地板上有一大片液體，乍看跟水沒兩樣，卻像膠水一樣黏黏的，原來是滿地的麥芽糖。

摔車騎士：「剛才經過怎麼沒有？減速了，我減速了，可是我看不到地板上，我們有請你盡量靠邊，我知道沒辦法。」

機車橫倒路中，地板上都還有明顯滑行痕跡，排氣管上也全都是刮痕，事發就在16號中午，花蓮壽豐水璉，還原當時情況，原來是一輛曳引車行經台11線時，當時沒有綑綁好車上載著的麥芽糖糊原料桶，因此11個桶子全都掉落，麥芽糖就流了出來，大約有100公尺都被糖覆蓋住。最後造成，兩名騎士經過時，都打滑摔飛出去。

摔車騎士：「我騎過來之後，剛過這個彎，然後就一灘膠水，全部都在地上，我是第一個來的，他摔得比較嚴重，衣服都是。」

警方獲報趕抵，發現兩名受傷的騎士全身多處擦挫傷，所幸沒有生命危險，同時也立即在現場放起三角錐，進行疏導車流。

隨後公路局到場，拿起鏟子將糖漿一杓一杓鏟起，再用高壓水槍沖洗，最後在灑上砂土增加摩擦力，就怕有人再次打滑摔車。

又黏又稠的麥芽糖，不只讓騎士們摔傷，還滿身黏呼呼，肇事的司機當然也得負起責任，不只得賠償兩人醫藥費，也將被依法舉發，最高可罰3千-1萬8元，要他下回別忘了把超大型糖罐綁緊綁好。

