好點子團隊捐贈消防勤務車輛挺花蓮 攜手消防局強化第一線救災能量

捐助消防勤務用車，支持消防人員執行勤務

民間力量投入公共安全 實際行動守護地方防災體系

為支持第一線消防人員執行救災與緊急勤務，好點子團隊近日於花蓮捐贈一輛消防勤務用車，並於花蓮縣消防局舉行簡單而隆重的捐贈儀式，此次行動象徵民間公益力量與公共安全單位攜手合作，共同為地方防災與救災體系注入實質支持，提升整體應變能量。

提升機動與應變效率 為第一線消防人員補足後勤支援

消防人員長期站在守護生命的最前線，無論面對火災搶救、緊急救護或各類災害應變，往往分秒必爭風險極高，此次捐贈的消防勤務車輛，將實際投入救災與支援任務，協助消防單位在出勤調度、現場支援與機動反應上更加即時有效，為第一線執勤人員提供更完善的後勤支援。

捐助消防車輛實際投入救災任務

公益不只是一次行動 而是長期站在第一線背後支持

好點子團隊表示，這次捐贈並非一次性的公益行動，而是長期關注公共安全與第一線人員需求的具體實踐，「當消防人員在最前線守護大家的安全，我們希望能成為那個在背後，穩定支持他們的人。」團隊也強調，公益不只是口號而是將關懷化為實際行動，真正回應社會的需要。

肯定消防人員付出 公私協力強化救災量能

正面肯定消防人員的付出，花蓮消防局對捐贈表達感謝

花蓮縣消防局對此次捐贈表達誠摯感謝，並指出民間團體的參與，不僅實質補充救災資源，也展現社會各界對消防人員辛勞付出的高度肯定與支持。消防局表示，這樣的合作模式有助於強化地方救災體系，提升整體公共安全能量。

讓善意持續流動 以行動累積社會正向力量

未來，好點子團隊也將持續投入各項公益行動，結合社群與企業力量，讓善意不只停留在理念層面，而是轉化為能被實際感受到的支持。團隊期盼透過長期、穩定的公益參與，讓關懷在社會中持續流動，為更多需要幫助的人帶來溫暖與希望。