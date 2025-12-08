好「兆」頭！元大台灣50規模破兆元 經理費率同步下滑更划算

財經中心／師瑞德報導

元大台灣50（0050）規模在12/8正式突破1兆元大關，成為台灣ETF史上第一檔「兆元產品」。0050自2003年成立至今報酬率達1261%，長年穩居存股族首選，並享費率優勢，持續與台股共成長。（圖／記者師瑞德攝影）

元大投信旗下的元大台灣50 ETF（0050），在台股強勢上攻與投資人熱烈申購推動下，於2025年12月8日正式突破「兆元規模」門檻，成為國內首檔規模突破一兆元的ETF，也為台灣ETF市場寫下全新里程碑。

根據證交所與投信投顧公會資料統計，截至12月8日，0050今年以來淨申購金額高達3,483億元，帶動總規模來到1兆零40億元。元大投信指出，這項成就不僅彰顯0050作為台灣ETF「存股首選」的地位，也反映出投資人對台股長期投資價值的高度認同。

成立於2003年6月30日的元大台灣50，是國內首檔ETF產品，選擇台灣市值前50大的上市公司作為投資標的。歷經台股從4,800點漲至突破28,000點，整體市值成長超過8倍，0050長期扮演著引領投資人進場參與台股的「第一哩路」。由於其市值型設計，能夠隨著市場主流調整配置，不僅省去選股煩惱，也能高效率參與台股行情。

從報酬表現來看，0050自成立至2025年11月28日止，累計含息報酬率高達1,261%，若以每年250個交易日換算，年化報酬率約為12.6%，顯示其長期投資價值相當亮眼。元大投信也提醒，以上數據為歷史表現，不代表未來績效保證，投資人仍應審慎評估自身風險承受度。

隨著規模跨越一兆元門檻，0050的經理費率也進一步下降。根據費率分級制度，逾1兆元部分的經理費率降至最低0.05%。以目前1兆零40億元規模計算，加權平均經理費率約為0.095%，對長期投資人更具成本優勢。

元大投信強調，儘管0050擁有良好的長期績效紀錄與低費率優勢，但因其完全投資於台股，仍須承擔單一市場的系統性風險，無法透過多元資產分散風險。因此建議投資人應做好資金規劃，避免在單一年度行情不佳時承擔過高波動。

元大台灣50不僅是國內ETF發展的重要象徵，更代表台股與全民財富成長的深度連結。隨著市場持續成熟，這檔「國民ETF」的未來表現，仍值得關注。

