好樂貸網路借貸平台涉吸金逾14億 5人遭起訴

（中央社記者曹亞沿新北12日電）新北地檢署查出楊男等人架設好樂貸網路借貸平台，以高投資報酬率、保證還本等話術招攬民眾投資，4年多吸金14.5億元，檢方依涉犯銀行法等罪起訴5人，並對主嫌楊男求處較重刑度。

檢調追查，楊男等人以公信公司名義架設好樂貸平台，宣稱為P2P網路借貸平台，推出年投資報酬率14%至16%債權方案，並強調「100%風險保護，若產生違約平台將全額購回債權」等話術，吸引民眾投資。自民國108年12月至113年8月期間，好樂貸平台共吸收投資金額新台幣14億5828萬元。

檢方指出，112年5月間im.B事件爆發後，引發投資人恐慌，導致投資金額下降，為持續吸收資金，楊男等人陸續上架假債權並公告虛偽不實的風險準備金金額，還提供少數有動產或不動產設定的真實債權供律師查核，使投資人誤信好樂貸平台上架的債權皆為真實。

112年10月金管會要求P2P業者原則上僅處理借貸款項收付的資訊流，不能經手金流移轉，楊男等人便發布公告佯稱，公信公司將與空殼公司鼎佑暘公司長期合作，由鼎佑暘轉讓借款人債權與投資人，使投資人誤信鼎佑暘為獨立的第三方金流公司，陸續交付投資款。

新北地檢署日前指揮法務部調查局北部地區機動工作站偵辦，認楊男等5人涉違反銀行法非銀行不得經營收受準存款業務達1億元以上、刑法3人以上共同詐欺取財等罪嫌，依法起訴，並聲押禁見楊男等3人獲准。另扣押凍結業被告名下帳戶款項共755萬元，以及14處不動產（市值約9548萬元）。

檢察官審酌，楊男為公信、鼎佑暘2公司負責人，主導指揮該吸金集團，犯罪所得超過14億元，且楊男未完整交代資金流向，遭查扣的財產也遠低於不法所得，導致多數被害人無法獲得賠償，因此請法院對楊男從重量刑。（編輯：張銘坤）1150212