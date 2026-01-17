如不當銷售ETF 金管會究責
ＥＴＦ（指數型基金）在壯大規模的同時，也出現短期大量同質性高的ＥＴＦ，反而不利風險分散，以及營業員承受不當ＩＰＯ（公開募集）壓力等現象，金管會已有警覺，包括證交所將持續抽查券商是否有不當ＩＰＯ及銷售的情況，同時，不論是投信或券商，倘若銷售或ＩＰＯ行為失當，都會依照「不當銷售責任地圖」來追究責任。
某家大型金控旗下的券商經紀業務部門近來有多名員工向金管會投訴，金管會已展開調查該部門是否有不當下達ＩＰＯ目標指令。
官員表示，倘若投資人去投資ＥＴＦ，結果以當沖短進短出來投資，雖然法規沒有禁止，但這種作法，的確和當初推ＥＴＦ，希望投資人能分散風險、長線累積資產的「原意」不同。
金管會觀察，去年ＥＴＦ集中在上半年ＩＰＯ，但在發生ＩＰＯ之亂後，下半年發行量就減少，但近來的確有再度升溫趨勢。官員表示，金管會已指示證交所加強抽查，檢視重點在於券商是否對客戶不當銷售、是否逼迫營業員一定要達標或因此苛扣薪酬，以及是否勸誘客戶借錢來參加ＩＰＯ。
官員也強調，「源頭」管理也很重要，希望投信業者能自律，不要一窩蜂發行高同質性的商品，而且不能私下約定一些「契約」之外的東西，例如，和券商用「回單」來交換ＩＰＯ的量。官員形容，投信業者發行ＥＴＦ，就好比開水龍頭，一開始發行太多，水龍頭開太大，就會有後續諸多的後遺症，投信業者應從源頭就先自我管理。
