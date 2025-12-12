如何保護自己免受即將「席捲全球」的變異流感病毒感染？

專家表示，他們「有一段時間」沒有見過這樣的病毒了。 [Getty Images]

專家警告，一個特別嚴重的流感季正全球肆虐，部分原因是病毒出現了新的突變版本。

這個變異株已被證實與日本和英國流感病例激增有關，並且現已在所有大洲被檢測到。

近年來，人們很少接觸到這個版本，這意味著對它的免疫力累積較少。

什麼是H3N2流感病毒變異？

流感病毒不斷變種，科學家持續追蹤其演化，以便更新疫苗來對應。

大多數時候，病毒只會發生微小變化，但有時它們會大幅突變並突然改變。

英國劍橋大學病原體演化中心主任德里克·史密斯教授（Prof Derek Smith）表示，H3N2季節性流感的一個毒株出現了七個突變，導致病毒變異的報告「迅速增加」。

廣告 廣告

他告訴BBC：「它幾乎肯定會席捲全球。」

這種流感毒株更嚴重嗎？

這種突變，被稱為H3N2「K分支」（subclade K），是一種季節性甲型流感病毒，近年來人們較少接觸到它。

因此，雖然這種突變的症狀可能不比其他毒株更嚴重，但由於缺乏累積的免疫力，人們更容易感染並傳播它。

值得記住的是，有些人在感染流感後完全沒有症狀，而另一些人則會突然出現發燒、身體痠痛和極度疲倦——但對於年長者和脆弱族群而言，這種病毒可能致命。

英國弗朗西斯·克里克研究所世界流感中心主任尼古拉·劉易斯（Nicola Lewis）教授表示：「我們已經有一段時間沒見過這樣的病毒，這種動態很不尋常。」

她補充說：「我絕對是確實感到擔憂。我沒有恐慌，但我擔心。」

感冒、流感還是新冠病毒？

感冒、流感和像新冠這類病毒有許多重疊的症狀，但有一些線索可以幫助你判斷自己患上哪一種。

感冒通常會逐漸發作，影響鼻子和喉嚨後部。

流感則通常突然發作，伴隨額外的痠痛、發燒和肌肉無力。

同時，新冠的症狀與流感相似，但一個關鍵特徵是失去嗅覺或味覺。另一個特徵是有像「刀割般」的喉嚨痛，腹瀉也很常見。

如何保護自己免受流感感染？

接種流感疫苗是預防感染流感的最佳方法之一，儘管目前的疫苗可能與突變病毒不完全匹配。

英國牛津大學疫情科學研究所的教授克里斯托弗·弗雷澤（Prof Christophe Fraser）告訴BBC：「有一些保護總比沒有好，但今年的保護力可能比匹配度較高的年份要低。」

他補充說：「這不是理想的情況。」

英國弗朗西斯·克里克研究所世界流感中心主任尼古拉·劉易斯解釋：「目前流行的K分支病毒在抗原性上與先前毒株略有不同，因此如果你沒有接種今年的流感疫苗，你更容易感染流感，且更可能病情嚴重。」

疫苗最大的好處是預計能減輕疾病的嚴重程度，而不是完全防止感染或減緩病毒傳播。

全球皆可取得流感疫苗，但不同地區的接種方式有所差異。在英國，65 歲以上人士、孕婦或患有特定健康狀況的人可免費接種，其他人則可選擇自費。

預防流感傳播是另一個好的策略。日本和英國部分學校因流感季提前爆發而暫時停課，以控制疫情。

英國衛生安全局流感項目負責人蘇珊娜·麥克唐納博士（Susanna McDonald）表示，咳嗽和打噴嚏時用紙巾遮掩，並經常用溫水和肥皂洗手非常重要。

她告訴BBC，感染流感的人應留在家中，但如果必須外出，應盡量選擇戶外空間。

她補充說：「與他人保持距離，如果你考慮戴口罩，也能幫助防止傳播疾病給其他人。」