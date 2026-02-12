如何協調助李四川出線？ 侯友宜被讚「示範協調」全說了

經過新北市長侯友宜協助協調2026國民黨新北市長人選後，台北市副市長李四川預計3月正式投入選戰。侯友宜今（12）日受訪表示，我們目標很明確，希望市政不斷能夠延續以外，更能夠一棒接一棒把它做到更好，「我們會全力支持李四川」。（柯毓庭攝）

侯友宜說，這段時間一直跟大家報告、請大家放心，他一定會找出最適當的人選，「因為我們目標很明確，我們希望市政不斷的能夠延續以外，更能夠一棒接一棒把它做到更好，所以一定要對新北市相當的熟悉以外，更重要也夠讓新北發展更快速」。

侯友宜說，會全力支持李四川，也感謝劉和然在這段時間的勇於承擔與勇氣，他們會全力團隊合作，一起拚市政，讓市民朋友能夠有感，更重要的是在未來，也讓市民朋友的期待會更高、更好，讓新北市發展更棒。

至於如何協助劉和然和李四川協調，侯友宜說，協調方式非常多，請大家安心，他們一切按照穩定的步伐往前邁進，另外未來何時會再與李四川會面，侯友宜說，李四川是老同事了，他們經常也會電話聯絡，打一打很多事情都可以溝通，「所以見面不見面也都常常有，請大家安心，我們一直往前走」。

