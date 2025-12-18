如何反制賴清德類戒嚴？侯漢廷：2026票投「安安連線」

侯漢廷提到2026可望出現「安安連線」，票投高虹安(右)、蔣萬安(左)，北台灣全勝。（合成圖／資料照）

行政院長卓榮泰不副署財劃法引發憲政危機，藍白兩黨19日將宣布將彈劾賴清德，而網路發起的彈劾賴清德連署也瞬破百萬。新黨台北市議員侯漢廷認為，就像當年不進議會，賴清德吃定台灣民主，台灣人民自己只能靠民主投票反制，2026、2028用選票下架民進黨。

侯漢廷18日在《千秋萬事》節目表示，賴清德現在放手一搏，已經徹底摧毀民主憲政，沒有在管那麼多約束，他已經在搞類戒嚴，推進實質戒嚴，他沒有宣布，因為他知道一旦宣布，一定下場慘烈。但是他所幹的每一件事情，包括限縮人民權利、打壓陸配、或管控我們的言論自由等等，這些都是在實質戒嚴的範圍當中。接下來要關心的，就是我們如何反制賴清德。

廣告 廣告

侯漢廷提到，明年我們的財劃法，到底要依照新版還是舊版？到底要給中央多少錢，要給地方多少錢？考試院、銓敘部，到底明年要給退休的公教人員多少錢？不知道。實際上誰說了算？不就卓榮泰說了算？就是賴清德說了算！

侯漢廷直言，所以哪怕立法委員刪減預算，如果行政院硬要花錢，可不可以花？當然可以花！哪有什麼事情做不到？就好像你闖紅燈，旁邊沒有警察，你闖了紅燈也不怕被抓？現在賴清德就是這樣，因為當賴清德公然違法的時候，沒有人能夠阻止他！

侯漢廷指出，賴清德就已經吃定了，就好像他當初在台南，不進議會就是不進議會！公然違憲，會怎麼樣嗎？最後就是能一路當到總統。主持人王淺秋直呼，制度是給他用來破壞用的。侯漢廷強調，所以要在制度框架內要去教訓賴清德，都非常困難。

侯漢廷列舉制衡方法，如最不可能的是像當年推翻袁世凱稱帝，第二就是尋求美國的支持，第三是大陸的力量，但目前還不會發生。最後就是要靠台灣人民的負面情緒、民怨累積。討厭賴清德，票投高虹安；討厭賴清德，票投蔣萬安。2026可望出現「安安連線」。

【看原文連結】