如何和中共打交道？學者提醒注意2件事 日議員石平：別幻想對話能換取和平

中日交惡難解、台海持續緊張之際，印太戰略智庫今（9）日舉辦「應該如何與中國打交道？」研討會，日本維新會參議員石平、民進黨立委沈伯洋、日本靜岡大學教授楊海英，及台灣大學政治學系名譽教授明居正到場座談，哈德遜研究所中國中心主任余茂春則透過影片發言。余茂春說，對付中共勝負的關鍵在於內部治理能力，而和中共打交道要注意2件事；石平則直言，中共是「痞子政權」，不要幻想對話就能使台海和平。

石平6日應邀來台訪問，連日行程滿檔，接連參訪外交部、總統府、立法院等機關，並於今日下午出席印太戰略智庫研討會。不過，今日上午曾赴立法院外抗議石平參訪的新黨副秘書長游智彬，今日下午再衝進座談現場當面對峙，手拿用紅字寫下的「漢奸」2字稱要跟石平辯論，短暫鬧場被維安驅離，現場與會者更激動大喊「滾出去」，甚至傳出有群眾直接衝到場外「圍毆」游智彬。

《風傳媒》現場觀察，石平抵達前其實就已有警力先行場勘，不料游智彬仍大搖大擺地闖入，游智彬鬧場後，現場維安明顯上緊發條，休息時間也有配槍的警察在在休息室外戒備。值得一提的是，游智彬鬧場當下，是沈伯洋在台上發言，而警政署1月3日才透過新聞稿表示，中國媒體公布沈伯洋個資，還宣稱要徵求線索，為確保沈伯洋人身安全，已責成警察機關全面強化相關安全維護作為。

余茂春：對付中共最大關鍵是內部治理能力

鬧場風波過後，輪到余茂春以預錄影片進行演講。對於該如何與中國打交道，余茂春指出，中共是政治安全至上的黨國機器，不是普通政黨，擅長於長期布局、利用灰色手段襲擾，因此要和中共打交道，必須要注意2件事，首先是不要被中共牽著鼻子走，其次是不要把對中國關係，當作對中共關係，並以「強、穩、斷、準、硬」作為跟中共打交道的組合拳。

余茂春說，和中共打交道要先強起來再談合作，得靠實力嚇阻，實力決定談判空間，且不是單打獨鬥，必須依靠強大國防與國際同盟體系；而經濟方面要「去風險」，但並非全面脫鉤，須切斷關鍵供應鏈對中國的依賴，避免經貿關係被中共武器化。實際上，中共不追求一次性、爆炸性勝利，並非要對方立刻投降，而是藉由認知戰，讓對方在關鍵時退縮，中共要的是自由變成本、自我審查。

余茂春提醒，與中共打交道應是選擇性接觸，在共同利益上合作，但也要設紅線，同時保持危機溝通機制；而要切記不能被牽著鼻子走，中共願意對話不等於關係緩和，很可能會繼續施壓，一邊握手、一邊布棋。他認為，面對中共不應存有天真幻想或恐懼，要透過強競爭、去槓桿與反滲透等具體作為，紮實提升自身實力，才能有效確保國家安全；事實上，對付中共最大問題不是對外，而是內部治理能力，一但社會內部鬆動，中共打都不用打，中共不怕被人罵，只怕對方更強、更團結。

​哈德遜研究所中國中心主任余茂春提醒，與中共打交道應是選擇性接觸，在共同利益上合作，但也要設紅線，同時保持危機溝通機制。（劉偉宏攝）

石平直批中共「痞子政權」 明居正籲強化國安立法

「知己知彼，百戰不殆。」石平發言時強調，對中共不要抱有任何幻想，中共是「沒有人性」的政權，各界要意識到中共是「痞子」政權，不是締結、簽訂協議就能相安為好，跟「流氓」簽約不會有效力，如同中共當年與英國聯合聲明香港「一國兩制」50年不變，結果才過25年就豬羊變色，「不要幻想跟中共對話，通過對話讓台灣海峽和平安全，那是不可能的。」

石平提到，作為日本國會議員，他不便評論台灣內部政治問題，但他認為日本應與台灣加強聯手、合作，日本政府必須敢於突破限制、禁區，持續與台灣政府進行經濟、文化甚至是國防領域廣泛合作，有相同理念的國家必須團結起來，一起捍衛和平、民主、自由；台灣與日本也應比照中國和俄羅斯，達到「上不封頂、下不設限」的命運共同體、猶如「親戚關係」一般的台日一家親。

明居正則說，面對統戰滲透，台灣內部必須強化國安立法、主動爭取兩岸話語權，並要深刻認識中共體制的弱點，才能鞏固心理防線，立於不敗之地。他也說，日本確實侵略過台灣，但日本是昨天的敵人，台灣今天的敵人是中共，而中共卻要台灣記得昨天的敵人，忘記今天的敵人是誰。

台灣大學名譽教授明居正提到，面對統戰滲透，台灣內部必須強化國安立法、主動爭取兩岸話語權，並要深刻認識中共體制的弱點，才能鞏固心理防線，立於不敗之地。（劉偉宏攝）

