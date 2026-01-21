如何因應藍白合？陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘有話說

如何因應藍白合 綠三嘉義縣、台南市、高雄市縣市參選人這樣說。曾薏蘋攝

民進黨今舉行嘉義縣、台南市、高雄市縣市長提名記者會，被問到如何在自己縣市面對藍白合問題，陳亭妃批對手謝龍介只有嘴巴厲害，賴瑞隆指柯志恩對不起高雄，蔡易餘嗆，藍白站在民意相反邊。

台南市長參選人陳亭妃表示，初選過程當中，她一直強調對手就是國民黨立委謝龍介，她選舉初衷就是人民為優先，謝龍介一直講改變台南，事實上第一個喊改變台南，是她陳亭妃，因為台南沒有女性市長，400年來第一位女性市長，她希望用溫柔溫暖且感動的角度，讓每一個選民願意在11月28日走出家門投下這一票，這才是最重要的，所以希望不是用嘴巴選舉，謝龍介嘴巴非常的厲害，但他們要實質的內容，對台南了解多少，對台南付出多少，在藍白合作的當下突破重圍，要以2022黃偉哲市長的一個基礎，提高更多支持度，更要讓議員全壘打。

高雄市長參選人賴瑞隆表示，高雄從過去謝長廷、陳菊前市長翻轉後，延續到現任陳其邁市長，這麼多年來的轉變，高雄人都看在眼裡，對手柯志恩在高雄很關鍵的時刻，都對不起高雄，比如財劃法，讓台北增加四百多億，讓高雄損失兩百多億，包括捷運少了103億款項，很多預算，都沒看到柯志恩對高雄發聲。

蔡易餘說，嘉義縣在翁章梁縣長帶領下，大家都有目共睹，未來會延續這些政策，讓嘉義這個農工科技大縣繼續發展，當然城市的發展，需要整個民進黨大家團結合作。

蔡易餘表示，未來會把相關議題整合，就不怕藍白合，事實上國民黨及民眾黨在這兩年來，在國會荒謬表現，尤其是行政院明明提出最有利老年城市農業城市財政劃分法，但藍白合結果，讓這些法案躺在程序委員會，沒有辦法被討論，這對全台及嘉義有利的法案，卻因藍白合無法被討論，單單這事情，可以讓地方鄉親知道，他們不怕藍白合作，因為藍白站在民意相反邊，不管怎麼合終究無濟於事。

