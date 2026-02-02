如何在108課綱中，規劃啟蒙課程核心素養

【商家指南推廣專題】

您知道嗎？教育部推廣素養閱讀多年，但新課綱改革和考試題型革新後，仍出現學生閱讀理解力不足的情況，原因在於未真正落實紮根的「啟蒙教育」。啟蒙教育的核心在於從小啟發孩子們的學習素養，並找到自我認同與成就感。位於機捷A7學區的「淶恩美語」，配合教育部頒布的108課綱，規劃一系列結合兒童美語的啟蒙課程，導入程式語言設計、AI人工智慧、藝術繪畫創作等元素，學生無需四處奔波，即可獲得最新學習資源，有助於未來升學與職涯興趣發展。

108課綱作為教育部每十年一次的課程綱要改革，於108學年度正式上路，不同於過去的考試方針，在12年國教體制內:小學、國中、高中入學課程學科中，加入「素養」培育計畫，將生活情境、跨學科、跨文化、跨領域等元素置入(升學)考題、課程和教學現場中，為培養學生閱讀習慣的養成、外語學習和數字邏輯能力提升，同時加強自主學習的動力。然而，對許多學生來說，靈活運用跨領域跨學科的知識內容並非易事，有鑑於此，「淶恩美語」設計多元化的啟蒙課程，啟發孩子的各項才能，挖掘其專長並減輕孩子的學習壓力。

「淶恩美語」是由創辦人Alex所創立的全學齡段教育機構，有完整的教育發展規劃體系，能系統化、效率化地協助孩子規劃學習道路，應對未來職涯發展的方向。淶恩遵從108課綱的核心範疇，依循學齡前到大學教育的不同階段發展，設計多元學習計畫，除了升學基本科目以外，也策劃豐富的各類多元才能課程，像是程式語言設計、AI人工智慧、自然科學探索應用、手工創意製作、美術繪畫創作、飛輪協調性訓練等，激盪全腦的開發，知識涵養的累積，再搭配最新教學資源與設備，滿足學生各式的學習需求，凸顯一站學習的優勢，讓學生能兼顧讀書考試及實務能力的培養。相較於連鎖大班制補習班，淶恩採精緻小班教學，拉近師生距離，實現「小而美、小而精、小而優、小而巧」的四大核心理念。

除了啟蒙課程的適性教學，淶恩美語也相當注重學科能力的培養。淶恩團隊以美語作為教學核心，應用延伸至其他專業領域，讓學生未來能與國際接軌，提高眼界及自身競爭力；例：鼓勵學生取得APCS證照，透過測驗基礎演算法、程式語言設計和邏輯思考能力，幫助他們更易獲取頂尖學府的門票。（目前陽明交大、成功大學等頂大，將APCS納入個人申請管道的能力檢測項目。）

Tr.Alex曾經在台北、新北等多個學區開設教授升學課程，提供高等教育升學諮詢規劃、高中英語寫作/口說面試指導、海外留遊學專業諮詢;後則深根致力於初等教育的啟蒙，憑藉多年來的教學經驗及專業知識成立了「淶恩美語」，幫助過無數學生考取國內外頂尖學府，深受學生及家長們的信賴。曾經有一位就讀私立後段高中的學生，自國小畢業起即報名素養教育啟蒙課程，6年內，成功精進自己的課業，並累積豐富的學習歷程及專業證照，順利錄取頂尖大學的夢幻志願。

「淶恩美語」從幼兒教育啟蒙開始，規劃初等教育的自主管理能力培養、中等教育的學習閱讀習慣養成，到高等教育的實務能力知識累積，期望讓孩子的每個階段都能適應潮流，快速應對各種挑戰。若您也想從小培養孩子的素養學習能力，讓他們在求學和就職上如魚得水，那麼「淶恩美語」的多元啟蒙課程絕對不會讓您失望！

淶恩美語 Lai-en American English

電話：03-328-3838

地址：桃園市龜山區文吉路120號1樓

時間：週一~週五：12:30 - 21:30

