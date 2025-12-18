如何對付高市早苗？ 大批牆內中網友獻策衝塔：熊貓分批收回 讓她「痛2次」...

日本首相高市早苗因日前發表「台灣有事」相關言論，遭北京當局與中國網友猛烈抨擊。近期甚至有網友公開發文，召集「對付高市早苗」的手段，但評論區卻出現大量「衝塔」言論，引發海外網友關注。 圖：翻攝自高市早苗的X

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗因日前發表「台灣有事」相關言論，遭到北京當局與中國網友的猛烈批評，日中兩國間的衝突也引發國際輿論的廣泛關注。然而，近期有中國網友發布貼文，對外徵求「收拾高市早苗」的方法時，收到大量讓高市早苗過上國內平民日常生活的回覆，中國網友們的「惡意衝塔」行為也引發海外網友的一致讚賞。

X 推主「李老師不是你老師」指出， 11 月 22 日，中國網友「黃教授」透過「今日頭條」發布貼文，內文寫道「有什麼好辦法可以收拾她」，並配上高市早苗的照片，希望徵集網友們提供的建議，共同打擊發表了「挺台反華言論」的高市早苗。

紅毛港保安堂安倍紀念公園石頭上刻有安倍的名言「台灣有事就是日本有事」。 圖：孫家銘攝

然而，「黃教授」的貼文並未成功吸引中國國內懷抱反日情緒的網友，反而引來了大量「衝塔」人士。有網友提議，中國高層官員應該集體公開財產，讓高市早苗親眼見識「大國官員」與「小國首相」之間的差別。另外也有網友表示，可以派出一隊城管人員，在未進行告知的情況下直接拆了高市早苗的家，並將責任推給「臨時工」。

還有網友指出，中國政府可以給高市早苗一輛不符合標準的電瓶車，然後安排兩名交通警察躲在樹後面，「等她騎上車就直接出來逮捕她，並沒收她的電瓶車」。還有網友諷刺地稱，可以給高市早苗一塊地，強迫她「自給自足」，並在只給她 200 元人民幣養老金的情況下，要求她繳交 400 元人民幣的「新農合」與養老保險。

日本上野動物園的2隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將被中國收回。 圖 : 翻攝自人民網

還有網友認為，中國政府可以將高市早苗的行程碼切換成「紅碼」，限制她的行動自由，「讓她哪都去不了」。或是將高市早苗的資產全部存到河南村鎮銀行，讓她再也領不出錢。甚至有網友提議，中國可以分 2 次向日本政府提出討回熊貓的請求，「這樣就能讓她痛苦 2 次了」。有網友總結稱，只要讓她過上中國平民的生活，「就是對高市早苗最嚴厲的懲罰了」。

針對網友們一系列的衝塔言論，X 推主「Gancheng Wang」分析指出，目前在中國內網中，對政府的「衝塔」行為已經逐漸形成常態化的現象，「共產黨當局的輿論欺騙戰術似乎已經逐漸失效，每個試圖洗腦民眾的議題都能成為網友們諷刺當局的『集體狂歡』」。

繼日企中山佳能宣布關廠後，國際科技龍頭索尼（Sony）位於廣東惠州的主要工廠14日也突然宣布撤出中國。 圖：翻攝自 微博

海外網友們也紛紛對中國網友的「衝塔」行動表示支持 :「把自家的苦難煉化成生化武器去攻擊敵人，這些網友是懂得殺人誅心的」、「讓她沉浸式的體驗『中國故事』」、「原來最狠的制裁，就是『日常』」、「這群刁民越來越不好糊弄了」。

另外有網友指出，中國網路上近期頻繁發生「衝塔」事件的原因，可能與北京當局縮編維穩經費的行為有關，「刪帖經費沒了，妖魔鬼怪們就都跑出來了」。

網友們的提議包含「強拆高市早苗住家後推給臨時工」、「沒收電瓶車」、「給予低額養老金再要求繳交社會保險」等。 圖：翻攝自 @whyyoutouzhele X 帳號

甚至有網友提議限制高市早苗的行程碼，讓她「哪都去不了」。 圖：翻攝自 @whyyoutouzhele X 帳號