如何對台「由習決定」川普認不會在他任內動手

美國總統川普七日接受「紐約時報」專訪表示，他認為在他任內「中國國家主席習近平不會攻打台灣」。（路透）

記者康子仁綜合外電報導

美國總統川普七日接受「紐約時報」專訪，記者提問委國行動是否可能對台灣問題提供前例，川普聳肩回應：「他（習近平）或許會在我們（美國）換了總統之後這麼做，但我認為他不會在我擔任總統期間這麼做。」

資深記者桑格問川普，針對習近平是否會對委內瑞拉特種作戰行動的執行方式印象深刻，是否也會採取斬首行動控制台灣？川普對此僅回應：「他確實對此印象深刻。」

記者問，俄羅斯總統蒲亭為何不能以相同邏輯，對烏克蘭其他領土與前蘇聯加盟國行動？這是否會設下先例，未來會感到後悔？

廣告 廣告

川普則回答：「不會，因為這是（美國）真正的威脅，中國沒有移民與毒品侵入，也沒有美國發生的糟糕事。台灣監獄並沒有大開，使囚犯跑到中國，那邊監獄沒那麼多人，沒有數千數萬人從監獄和精神機構跑出，前往中國或俄羅斯。」

記者質疑，習近平會說台灣對中國構成威脅，這是一種分離主義行動。川普表示：「台灣是他的驕傲來源。他認為那是中國的一部分，而他要做什麼由他決定。但我已經向他表達過，如果他這麼做，我會非常不高興，我相信他不會這麼做，我也不希望他這麼做。如果美國有不同的總統他也許會動手，但我相信他不會在我擔任總統時動手。」

關於委內瑞拉的未來，川普表示，「只要我想，美國將留下及治理委內瑞拉，也許會幾年」。

由於美國始終覬覦格陵蘭，對立態勢逐漸升高，川普說：「少了格陵蘭所有權，我不會高興」、「歐洲必須改善，沒有美國，北約沒有作用」。川普提及，「有能力也會持續運用美國力量來獲利及達到美國至尊地位」、「我感覺不到要受國際公法、常規、查核與權衡的限制」、「只有個人道德，在我心中，可以限制我（使用美國武力）」、「我不需要國際公法，我不會傷害人」。

川普直白表示，當國家之間利益衝突時，只有國家實力才是決定性因素，且認為過去的美國總統動用國家力量時過於謹慎。