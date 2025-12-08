如何對抗聯邦移民局人員逮捕 紐約準市長出「教學影片」

紐約候任市長曼達尼拍了一支教學影片，教導非法移民如何對抗移民局官員，引發輿論譁然。

紐約候任市長曼達尼，7日在社群媒體上發布一則約1分半的影片，教導非法移民在面對聯邦執法人員時，要如何「保障自己權益」，這支教學影片，引發保守派怒火。（葉柏毅報導）

曼達尼之所以會發佈這支所謂的「教學影片」，是針對聯邦「移民暨海關執法局」（ICE）最近一次掃蕩曼哈頓華埠堅尼路的行動而發，並且特別配上英文及西語雙語字幕。曼達尼在身後的白板上，用大字寫下這支影片的教學主題，叫「了解你的權利」，然後分別介紹有關執法局「執法邊界」的規定。

廣告 廣告

曼達尼指出，執法人員不得在沒有司法逮捕令的情況下，未經允許進入私人領地、學校或私有的工作場所。他也在影片中展示了合格的司法逮捕令樣張，並且強調，如果沒有相同的逮捕令，或是逮捕令上沒有法官簽名，任何人都有權拒絕執法人員進入，並且保持門戶關閉，這不違法。曼達尼還說，有些執法人員只晃一下文件，就稱自己有權逮捕當事人，但「那是錯的」。曼達尼說，執法局有權欺騙你，但你也有權保護你自己。

曼達尼這支「教學影片」出爐之後，引發美國保守派一片譁然，認為曼達尼公然挑戰聯邦政府。外界也認為，一旦曼達尼就任，與川普政府的緊張關係，將會加劇。