如何建立自信心，克服上台講話的恐懼？Google簡報大師的練習訣竅：請先自拍看3遍
一開始，請先快速做個思考練習。
請你閉上眼睛。深吸三口氣，然後，我希望你想像一下，你剛剛做了你職業生涯中最重要的演講，並且非常成功。你的觀眾非常投入，你改變了他們的想法。他們專心傾聽，肯定你的觀點，並且準備根據你分享的內容做出相應行動。他們鼓掌。大家在你結束演說後祝賀你表現出色。
這種成功的感覺如何？它如何表現在你的臉部和身體上？你的內心有何感受？請花一點時間找出幾個具體的形容詞，這些形容詞是你希望別人在那場出色的演說中用來形容你的特質。當我進行這個活動時，我的列表包括舒適、能幹、自信、引人入勝和從容。將你描繪的特質記在心中，我們很快會再次提到它們。
熟悉內容是一回事，但在現實中抓住整個會議室的注意力，並創造出你剛才想像的成功情境則是另一回事。接下來，我們將探索一些策略，幫助你建立自信，表現更鏗鏘有力。首先，我要求你把自己的練習情形錄下來，並評估你目前演說的技巧。這將加強你的自信和實力，讓你順利完成出色的演說。
錄下自己的練習：反覆觀看與聆聽
錄下自己的演說雖然讓人不舒服，卻是極其有效的方式，可以提升表達能力。當你觀看和聆聽自己時，可以誠實地評估自己作為一名講者的現成實力，並具體指出哪些地方需要改進。錄下自己的演說非常重要，可幫助你精進演說，讓觀眾覺得你非常自信，知道自己在做什麼。
在Google時，為了資料視覺化的第一次講師培訓課程做準備，參加公司講師培訓計畫的學員包括和我一樣即將開始教學的同事。當課程進入到某個階段，我們的教學會錄影。我們被要求選擇一個主題，並呈現大約五分鐘的內容。接獲的指示是：選擇我們熟悉的主題，這樣我們在台上可以更專注於表達方式而不是內容。我對我準備的投影片充滿自信，但當我走到攝影機前面，一些緊張情緒稍稍降低了我的興奮感。
每個人都上台報告之後，我們一起觀看了這些錄影，大家首先觀察自己的表現，然後接受小組組員的回饋意見。當我觀察自己的錄影畫面時，有一件事比其他任何事還引人注目：我穿著高跟鞋（我在台上演講時習慣穿高跟鞋），重心不斷地在腳尖和腳跟之間轉換，這讓動作顯得不自然，導致整個身體會搖擺不穩。如果有人給我的回饋意見是：「講話的時候請站穩，當你前後搖擺，這會分散觀眾的注意力。」我可能會忽略這個建議。但是從錄影畫面，我看到自己前後搖動，這讓我意識到一些事情。首先，身體的搖擺會嚴重分散注意力。我也尷尬地意識到，我在那之前每次站在觀眾面前可能都是這樣！一旦我意識到這個壞習慣，我立即改掉了它。
心得：對自己錄影。你會看到自己在做的事，聽到你說的話，你會想要做些調整。接著就來具體談談如何進行這個步驟。
做好準備並進行錄影
首先，確定你要報告的內容。錄影時間不需很長，也不該太長，畢竟你會來回反覆觀看錄製的畫面。通常約五分鐘的報告就足以做出不錯的評估。選擇一個你非常熟悉又遊刃有餘能在五分鐘內談論的主題。你可以從最近的一次演講中挑出一兩張投影片，或是談論你喜歡的休閒活動及其原因，或者介紹自己。無論主題是什麼，請將場合設定在正式的會議或上台演說。我建議你先進行一次擬真練習，第二次才正式錄製。
同時錄製聲音和影像。在錄製時，提前思考實際登場時的報告方式。如果你正在為一個線上會議或圓桌會議做準備，那麼在錄製時就坐著，同時講解投影片。如果你在演講時會站著，設置好攝影機的位置，以便你能站著錄影。模擬預期的場景，看看你在那種環境下的表現如何。假裝攝影機是你的觀眾，像對待觀眾一樣與其交流。
Tips：現今的科技讓錄影更容易
智慧型手機、內建攝影鏡頭的電腦以及像Zoom這樣的技術，讓任何人都能快速又輕鬆地錄影並回播。善用這種科技便利性，精進你的溝通方式！
錄好自己演說的影片後，我建議你反覆觀看幾次，專注評估你演說的各個面向。我會一步步帶你進行三次評估，並告訴你每一次應該關注哪些地方。
第一次評估：克服尷尬或不自在
如果你聽過自己錄下的說話聲音，可能會有如下反應：「這聽起來不像我！」沒錯：你的聲音聽起來不像錄音檔播出來的聲音，因為我們習慣從說話者的角度聽見自己的聲音，而不是從觀眾的角度。同理，第一次看到自己演說的影像，如果有些東西與你的預期有出入，可能會讓你糾結不已。
第一次評估只須承認這種反應是人之常情，不要被對自己儀態和聲音的預設想法所束縛。第一次評估只是讓你習慣看到和聽到自己在鏡頭裡的表現與聲音，並克服任何不適與尷尬。這有助於你再次觀看錄影畫面時更容易給出切中要害以及有建設性的評價。一旦消除不適的反應，就可仔細關注細節，找出可行的改進措施。
第二次評估：觀察自己的表現
在第二次觀看錄影畫面時，專注於觀察自己的表現。我建議將聲音靜音，完全關注在你的表情和動作。在觀看過程中記下筆記。你注意到什麼？既要留意表現不錯的細節，也要注意任何會分散觀眾注意力或其他不理想的地方。
當你細看自己的表現時，可能會發現一些顯而易見的現象。如果你需要一些方向和指導，可參考以下的具體事項和相關問題作為起點：
姿勢：你是否站（坐）得挺直？看起來是過於放鬆還是過於僵硬？
眼睛：你看著哪裡？眨眼是否正常？
面部表情：你是微笑、皺眉還是做出其他顯著的表情？
雙手：擺放位置，你如何運用雙手？
其他身體動作：你動作做得太過還是太少？
特別注意任何讓你感到尷尬、不適或其他任何不理想的地方。
Tips：新進員工利用錄影學習和獲得回饋意見
在二○一九年，麥克．希斯尼洛斯（Mike Cisneros）與亞莉克絲．維雷茲（Alex Velez）加入storytelling with data的團隊（在新冠疫情與線上會議還不是常態之前），他們的主要工作是學習並自信地講授我們SWD公司頗受歡迎的培訓工作坊（只有半天）。由於我們各自居住在不同的城市和不同的時區，我們不得不發揮創意，想出錄影這個可行的辦法。
每周，他們會閱讀、學習並練習工作坊要講授的課程。到了周末，他們用攝影機錄下自己如何講解該課程，並把視音檔寄給我。這樣做有雙重好處：他們可以反覆觀看影音，批評並改進自己表現不佳的地方；我自己也能觀看，看看他們的進展並提供回饋意見。
錄影這種策略對於無法在同一個地點工作的新進人員特別有效。錄影也成為我和我們團隊一直在使用的一種好習慣，一來錄製工作愈來愈上手，二來便於透過反覆觀看精進演說技巧。這是我們團隊常態性使用的一種做法。疫情爆發後，愈來愈多人在家上班，錄製視頻成了學習和獲得回饋的好方法，無論是對於新進員工還是團隊其他資深員工皆然。
第三次評估：聽自己的聲音
你對自己演說時的表情和動作有了一定的認識，現在輪到關注你的聲音。聲音是強大的溝通工具，但大家多半不太關注它。在這最後一次的評估，關閉或最小化影片，只聽自己的聲音。你注意到什麼？
一如觀察自己表情和動作時的做法，這次也要寫下要點。以下是幾個特別需要注意的地方：
填充詞：你是否說了一些不必要的填充詞（如嗯、啊等等）？
重複字：你是否一直重複使用某些單字或片語？
語速：你講話是否太快或太慢？還是忽快忽慢？
暫停：你是否加入了任何暫停？長度是否長短適中？
音量：你的音量是否太大聲或太小聲？是否有適當變化？
音調：範圍是否夠寬，聽起來一成不變還是抑揚頓挫？
一如觀看自我表現時的做法，這次也要注意聲音表現不錯的面向，以及任何你覺得減分的地方。
自我評估：整理你的觀察結果
你已經觀察也聽了自己的演講。記得我在文章開頭要求你想好幾個形容詞，說明你希望在演講或簡報時成為怎樣的人。這個目標和你目前展現的演講方式，兩者存在什麼差異？
不要對你發現的差距感到失望。重新調整你對它們的看法：把它們視為機會！這正是有趣的部分——讓你有機會採取具體行動改善缺失。我堅信每個人都可精進與他人的溝通技巧。現在你的機會來了！
《說一場有故事的簡報：Google總監的12堂課，說出讓人有感覺、聽得進、溝通到的簡報》☛立即購書：商周store、博客來
責任編輯：高郁捷
核稿編輯：張勝宗
看更多商業周刊內容
你也有「選擇困難症」嗎？創意思考大師親授思維妙招，讓你3分鐘輕鬆下決定
為了組織成長，什麼新方法都想試⋯領導者怎麼避免失去判斷力？
如何用KPI管理，又不扼殺創意？CoolBitX執行長親授》組織再大，也能保持創新活力
其他人也在看
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 4 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 1 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
備孕多次終於成功！百萬網紅宣布懷二寶 見「2條線」激動淚崩
網紅瑀熙擁有甜美臉蛋及火辣身材，IG坐擁破百萬粉絲追蹤，去年3月和圈外男友結婚的她，同年9月生下兒子「小布」，相隔1年多，瑀熙5日公開自己得知驗孕棒顯示2條線的真實反應，泛淚表示「我終於成功了」，消息一出網友紛紛獻上祝福。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 2 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 16 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 2 小時前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
中職》富邦悍將人事大異動 後藤光尊接一軍總教練、陳昭如出任領隊、林威助升任執行副領隊
富邦悍將棒球隊11月6日宣布球團人事異動。富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊，成為悍將隊史第3任領隊；副領隊林威助升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務，持續協助推動球團發展與選手養成體系的精進；原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前