如何強化臺北榮總職場安全與衛生防護

龐大且高強度的醫療運作體系下，醫療人員不僅需面對病患的病痛與焦慮，更須應對日益緊繃的醫病關係與社會高度期待。複雜的營運環境與持續升高的工作壓力，使職場安全與健康防護成為不可忽視的關鍵環節。(圖片來源/pexels)

臺北榮總以制度建置、風險防治、教育訓練與數位科技推動職安衛管理，建立全員參與的安全文化，並以示範經驗引領醫療機構，將職場安全與衛生防護納入醫院永續發展核心。

在瞬息萬變的醫療環境中，醫院不僅是拯救生命的第一線，更是員工每日投入專業、承擔使命的工作場域。臺北榮民總醫院院區占地逾30公頃，擁有近萬名員工、超過3,000張病床，涵蓋多棟大型醫療建築，每日門診人次逼近萬人，並執行數以千計的檢查與手術作業。

在如此龐大且高強度的醫療運作體系下，醫療人員不僅需面對病患的病痛與焦慮，更須應對日益緊繃的醫病關係與社會高度期待。複雜的營運環境與持續升高的工作壓力，使職場安全與健康防護成為不可忽視的關鍵環節。

作為國內具指標意義的國家級醫學中心，臺北榮總肩負醫療、教學與研究的多重使命。我們深知，強化職場安全與衛生，不僅是法規所要求的基本責任，更是守護員工身心健康、穩定醫療品質，並推動醫院永續發展的核心工程。

過去數年，臺北榮總持續推動硬體設施現代化與營運環境優化，累計投入逾150億元，完成包括新門診大樓、新醫療大樓、手術大樓、重粒子癌症治療中心，以及全新18層樓醫護宿舍等五大建築項目。此外，亦進行數十項院區整修與優化工程。

在工程施作期間，本院以嚴謹的工安監督機制全程控管，落實各項安全標準與施工風險管理，至今持續維持零工安事故紀錄。這項成果是全院團隊共同努力的成果，亦是職場安全文化落實的具體展現，謹在此與各界分享我們的推動經驗。

一、制度建構：落實職安衛管理體系

本院設置【職業安全衛生委員會】，由本人擔任主任委員，成員共57人，涵蓋醫療、護理、工程與行政等跨領域代表。依據《職業安全衛生法》規定，每季召開會議，定期檢討高風險作業監測、不法侵害事件通報及工安缺失改善情形，並督導各單位落實改進措施。

此外，設有【職業傷病醫療委員會】，整合職業醫學科、復健科、護理部及職能治療部門，持續追蹤重大職災個案，確保從急救、診療至復健各階段均能提供完善照護。

為提升執行力，院內導入【內部控制稽核制度】，涵蓋消防安全、新興傳染病、大量傷病作業、毒化物災害等重點項目，透過「例行監督」、「自行評估」與「內部稽核」三道防線，2024年共完成3項稽核專案與18項重點稽核，並即時追蹤改善，確保制度落實執行。

二、預防為先：全面性風險管理與危害防治

醫療職場面臨生物性、化學性、物理性及心理社會性等多重風險。本院以「風險辨識、風險評估、風險控制」為核心策略，要求各單位定期檢視危害、主動採取控制措施。

2024年，全院健康檢查覆蓋率達96.08%，特殊作業健檢率更達100%。針對孕期與哺乳期女性員工，落實「母性健康管理計畫」，發出133份自評表、回收119份，並依風險分級管理（一級72人、二級47人），搭配臨場服務，守護員工與胎兒健康。

在尖銳物防護方面，推動「安全針具計畫」與教育訓練，員工訓練滿意度達93.7%，扎傷事件降至210件，血體液暴露事件減為27件，顯示防護措施卓有成效。

環境安全方面，全年完成兩次作業環境監測（229點）與四次WBGT（Wet Bulb Globe Temperature）熱指數監測（44點），共273點全數符合規範。並導入化學品雲端管理系統，強化危害物質管理，針對高風險化學品區域辦理兩場災害演練。另完成承攬商巡檢104場，缺失項目皆已完成改善。

為因應醫療暴力風險，急診與精神科等高風險單位全面建置監視與緊急通報系統，並於2024年辦理駐衛警勤務訓練、醫療暴力實境演練及不明爆裂物應變演練，涵蓋語言、肢體與群體事件等情境，強化員工現場應變能力。

三、職災應變：職業傷病防治與職災復健

臺北榮總獲勞動部認可為「職業傷病診治暨職災職能復健專責醫院」，2024年度完成職業傷害通報277件、職業病通報66件，並推動「通報獎勵制度」，鼓勵即時通報，提升早期處置效能。

復健醫學部設置【職能復健機構】，由醫師、職能治療師、心理師與個案管理師組成專業團隊，2024年完成50位職災個案篩檢，並提供15位身心強化訓練，補助金額達120萬元，均較前一年成長逾一成。

針對中重度職災個案，建立完整復工流程：初篩、診斷、復健治療、輔具設計、職務再設計、回歸追蹤，特別針對肌肉骨骼與心理壓力個案，強化支持系統，預防二次傷害與過早復工，建構「從預防到復工」的完整照護模式。

四、訓練提升：教育是最有效的防線

教育訓練是安全文化的根基。本院針對不同職系設計新進人員安全教育及專屬課程，並透過各項演練強化實務應變。

2024年依據「自衛消防編組地區隊演練計畫」，完成209隊自主演練，並抽測6隊，全數符合驗證標準。另辦理6梯次人因性危害預防課程，1,191人次參與，滿意度逾90%；舉辦3場衛教講座（121人次）、2場「增肌減脂班」（55人參加），體脂下降與肌力提升成效顯著。

【員工協助方案（EAP）】亦持續深化，2024年提供心理諮商101人次、心理輔導10件、免費心理門診64人次，另提供法律服務26件、營養諮詢27件，並舉辦6場營養講座，員工整體滿意度達76.8%，顯示政策廣受認同。

同時提供進修補助、眷屬就醫優惠與托育支持，並設置可容納逾3,000位員工的宿舍，降低通勤壓力與碳排放，強化緊急應變能力。

五、創新與科技：以數位轉型提升安全效率

本院推動數位化職安管理，導入Power BI與EFLOW表單系統，用於工安稽核、職災統計與通報，並建置線上危害通報平台，保障匿名回報，鼓勵通報虛驚事件（Near Miss），雖然虛驚事件沒有帶來實際的負面後果，但它的發生通常代表著潛在的危險，因此，將其視為重要的警訊，並加以分析和改善，能有效預防未來發生更嚴重的意外。

發展智慧環境監控，透過感測器即時監測空氣品質、藥局揮發氣體與輻射劑量，異常狀況立即回報管理單位。另逐步導入自動化調劑與機器人運送系統，降低人員暴露風險（如化療藥品及放射性藥物），提升效率與安全。

六、安全文化：從院長帶頭，基層共創氛圍

安全文化的建立，必須從領導者身體力行開始。本院管理階層積極參與各項職安活動，並透過表揚制度，肯定優良通報案例與安全模範員工，進一步提升員工參與度與安全意識。同時運用內部通訊、早會宣導等方式，持續深化同仁對風險的認知與應變能力。

此外，本院亦重視基層參與與現場回饋，透過設置意見箱、舉辦職業安全衛生座談會及匿名問卷調查等多元機制，廣泛蒐集員工建議，作為政策調整與措施優化的重要依據，使安全作為更加貼近實際工作情境，形塑全員參與、共同守護的職場安全文化。

七、公部門典範：打造可複製的示範標竿

作為國內規模最大、任務最重的公立醫學中心之一，臺北榮總將持續與勞動部、衛福部及專業學會攜手合作，推動職業安全衛生政策，分享實務經驗與研究成果，發揮標竿引領作用，協助其他醫療機構複製本院成功模式。

同時，我們將持續強化職業傷病數據的統計與風險分析，深入研究醫療人員的健康風險因子，並透過數據化管理調整防治策略，將職場安全與健康深度納入醫院永續經營的核心架構。

結語

醫療是一場沒有終點的長期守護任務，而唯有讓同仁「安心」，病人才能真正「放心」。強化職場安全與衛生防護，不僅是機構管理的責任，更是對醫療專業的尊重、對同仁健康的保障。

