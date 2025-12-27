如何從憲法訴訟法悖論脫困？
林健正／國立陽明交通大學退休教授，本文經授權，摘自作者臉書
羅素悖論與「憲法訴訟法」修正案（台灣2024年底版本）的關係，主要是後者涉及「自我指涉」的邏輯困境，類似羅素悖論在「自指」和「循環定義」上的結構，都展現了法律適用上的矛盾，迫使人們思考制度設計的邊界。
儘管羅素本人是研究集合論悖論的，憲法訴訟法悖論源於政治與憲政實務，但兩者都挑戰了「程序正當性」或「自我適用」定義的內部一致性，例如「憲法法庭能否依據可能違憲的程序來審查該程序本身？」這個問題，迫使思考法律效力是否包含悖論的適用。
憲法訴訟法修正案的悖論
問題核心：假設修正案（要求大法官參與判決評議至少10人）是有效的，那麼憲法法庭能否依據該修正案來審查其自身是否合憲？
若能：法庭依據修正案開庭審查，但若審查結果認定修正案違憲，則開庭過程本身（基於違憲程序）無效，導致判決無效，形成循環矛盾。
若不能：法庭無法依據修正案開庭（因目前大法官僅8人，未達10人門檻），但這意味著無法審查修正案是否合憲，導致人民憲法訴訟權被架空，違背憲法保障。
結論：無論是否適用修正案，似乎都推翻了其程序效力的設定，形成「守法悖論」或「自我指涉悖論」。
與羅素悖論的比較
羅素悖論：集合論中的悖論，探討「所有不包含自身的集合」是否能構成一個集合，產生自指循環。
概念上的相似：兩者都涉及自指（self-reference），即一個程序或規則（如「至少10人大法官的審查門檻」或「不含自身的集合」）必須適用於自身或其否定，產生無法解決的邏輯循環。憲法訴訟法修正案的悖論類似於「法庭的組成規則是否能審查該規則本身」，如同羅素悖論質問集合是否包含自身。
解決方案：羅素提出了類型論或惡性循環原則，禁止自我包含的定義。在憲法訴訟法案中，注意到中華民國憲法第78條（司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權）、第171條（法律與憲法牴觸者無效；法律與憲法有無牴觸發生疑義時，由司法院解釋之）及第172條（命令與憲法或法律牴觸者無效）的規定，提供了從悖論脫困的路徑。
這些條文賦予司法院（憲法法庭）優先於法律的憲法解釋權，允許法庭在認定修正案可能牴觸憲法時，直接不適用其程序門檻，而是基於憲法忠誠原則（constitutional loyalty）回歸舊法或憲法本質權力來開庭審查。
這避免了「依違憲程序宣告自身違憲」的循環矛盾，例如在2025年12月19日的114年憲判字第1號判決中，憲法法庭即以此方式宣告修正案立法程序有明顯重大瑕疵、違反權力分立原則，自判決日起失效，結束了法庭停擺1年的狀態。
這種脫困類似哲學上對上帝萬能悖論的解決，即重新界定「全能」以排除邏輯不可能的事項，這被視為維護憲政運作的必要，但也引發民主正當性爭議（如是否逾越立法權）。
總結
這個悖論並非刻意設計，而是政治對立（如藍白否決大法官提名）導致的後果，但它與羅素悖論在邏輯結構上異曲同工，都是在「程序定義」上製造了矛盾。透過憲法第78、171及172條的規定，提供了脫困路徑，強調司法院的解釋權優先於潛在違憲法律，迫使人們重新思考「憲法法庭組成」的內涵，以及邏輯規則在憲政危機中的適用性。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
陳嘉宏專欄：立委要花錢 等選上總統再說
憲法法庭判決主文可以納入公投複決嗎？
5位大法官你們不孤單！學界法界334人熱血連署 力挺憲法法庭大復活
其他人也在看
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 5
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 15
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 8 小時前 ・ 16
規模7.6地震撼台 宜蘭最大7級、北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日晚間發布地震速報，指出東北地區發生芮氏規模7.6地震，震央位於北緯24.62度、東經121.94度，地震深度...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 31
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 9
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 9
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 152
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 8
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 64
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 31
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 13
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 79
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 42
喊憲法規定12/31前審完預算「出槌」！賴清德不是第一次 劉靜怡爆黑歷史：連美國人都發現了
總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡回憶2023年拜會賴清德的經驗，直言連美國人都發現了，重點就是總統的幕僚要檢討，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 113
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 274
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 發起對話