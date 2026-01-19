如何慢慢變有錢？投資不投機，要像巴菲特「這樣買」股票

巴菲特的「複利魔法」，讓他成為世界首富

相信所有投資人應該都聽過股神——華倫．巴菲特（Warren Buffett）的名號，巴菲特在一九六二年買進波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的股票，持有至今。當時波克夏股價一股在十美元左右，截至二○二三年七月中，波克夏（BRK-A）的股價已經超過一股五十二萬美元，成長逾五萬倍；再講另一個極端的例子，也是波克夏重要持股之一的可口可樂（Coca Cola），假設有人在一百年前買進可口可樂並持有至今，可以大賺超過二十四萬倍，這就是長期複利的魔法。

波克夏長期不斷成長，靠的不是低買高賣的「投機生意」，「作價差」並不是波克夏的本業，即使股價長期漲漲跌跌，上下波動，巴菲特也不為所動，巴菲特領導的波克夏是靠經營事業賺錢，做的是「投資生意」，買進並長期持有數家優秀公司，如此才造就巴菲特在二○○八年成為世界首富，二○二三年也是《富比士》全球富豪榜的第五名。

然而，就算我們沒有在一百年前買進可口可樂、也沒有在六十年前買進波克夏，如果你和筆者一樣，在十八年前買進台灣的股票中華食（4205），持有至今也可賺到十九倍；或者十八年前投資台積電（2330）或富邦金（2881），也可以賺十八倍和五倍；如果你在過去十八年每個月都定期定額一萬元投資上述三檔股票，如今你將擁有兩千萬元的中華食股票市值、或一千九百萬的台積電股票市值、或六百萬元的富邦金股票市值；這十八年下來，總共可以領到四百五十萬元的中華食股息、或二百七十萬的台積電股息、或一百八十萬元的現金股息，如果你繼續持有上述股票，將繼續參與公司的成長，繼續領股息一輩子。

筆者只是用上述三檔股票為例，其實不只這三檔股票，如果你長期持有中華電（2412）、中鋼（2002）、中信金（2891）、中保科（9917）、台泥（1101）、台塑（1301）、台灣大（3045）……或其他產業龍頭股或市值型ETF，你也可以得到非常優異的績效，重點是長期、有紀律的投資一些好公司。

很多投資人進入股票市場，以為要學會很多高深的操作技巧，投資人學習技術分析、看指標、看量價變化、追蹤籌碼，他們誤以為投資股票要賺錢必須要一直看盤，試圖預測股價漲跌……，但玩股票玩到最後，能夠累積財富或者財富自由的又有幾人呢？

不當「短線」獵人，樂當「長線」農夫

今天要推薦給大家的這本書《投資的絕對原則》正是有「韓國巴菲特」和「股票農夫」之譽的朴永玉所撰寫，他原本是短線投資的基金經理人，但是每天盯盤、頻繁操作讓他身心俱疲，而且績效並不是特別突出，後來他改採用巴菲特的中長期投資原則後，反而更輕鬆，績效更卓越，他領悟到：「投資如同農夫耕種，重複著播種、發芽、收穫的循環」，寫成本書，他幫助了很多投資人獲得財富累積，並且改善生活，這和筆者的投資觀念不謀而合，因此我非常希望大家都能擁有此書。

買進股票就是擁有公司部分股權，這是「價值投資」的基本教義，長期投資股票的意義在於公司營運過程中給股東的現金流回報，問題是公司總共會給你多少現金，而不是股票成交量，也不是圖表上技術線圖或指標，重點是，這家公司能幫你賺到多少現金流，這是唯一的問題，如果你要買一座農場是這樣、買一棟房子是這樣，買股票也是一樣，就如同台灣全聯超市雖然沒有股票上市，但只要你是全聯股東，這家公司每天都在幫你賺錢。

本書作者朴永玉先生就是以這樣的邏輯教大家如何投資，他給讀者十個投資大原則，我大概分享其重點如後：

首先投資人要知道，你是公司的股東、也是公司的經營者，在你的生活周遭，會發現有一些公司生產的產品或提供的服務得到大多數消費者的青睞，你很容易知道這家公司生意很好，此時就可以買進這家公司股票，如果你同時又是該公司的消費者，會更願意擁有這家公司股票，甚至會和朋友分享該公司的產品或服務，重點就是你要投資自己了解的領域，並且不要試圖預測股價漲跌，更不要隨媒體起舞，一味追逐熱門股，頻繁換股到最後，只是讓政府和券商賺了更多證交稅和手續費而已。

其次是股市就像務農，春耕、夏耘、秋收、冬藏，當你買進台積電時，你就是台積電的股東，你不需要了解先進製程技術，不需要管理公司營運，也不需要煩惱公司的訂單在哪裡，你只要想著長遠的未來，你的財富將會和張忠謀先生一同前進，這樣就可以了。

最後，作者還是希望大家儘早開始投資計畫，他希望每個人或每個家庭至少都能擁有一家夢寐以求的企業，當你投入資金在這些企業，你就為企業注入動力，公司不斷成長茁壯，促進國家社會經濟繁榮，而投資人可以得到股利的回報，如此正向循環，這是非常有意義和引以為傲的事情。

只要你願意慢慢存，就能靠長期投資致富

至於有關其他選股的方法或邏輯，就要請大家細心品味書中內容了，本書主要都是介紹韓國股票，但不管韓股、美股或台股，其實投資的原則和方向都是一樣的。

大家可以試算一下，當你有一天不想工作、不想上班的時候，那你每個月需要有多少被動收入才會放心呢？筆者在二十年前就曾經想過這個問題，假設我沒有工作收入之後，我一個月至少要有十二萬元的收入才會有安全感，也就是一年要有一百四十四萬元的被動收入，而這個目標在我存股第十四年的時候，就達成了。

但是，很多人誤會「被動收入」的意思了，被動收入並不是什麼麼都不做就會有收入，如果你把它想成一棵樹，假設從一棵幼苗開始，從幼苗長成大樹，也要一段很長的時間，在大樹長成之前，你不會有任何的果實可以摘取，所以你必須慢慢灌溉、不斷施肥，當這棵大樹成年了，將結食纍纍，然後你又將果實的種子埋下土壤中，若干年後，又複製出一顆結食纍纍的大樹。

所以，我非常用力的要將《投資的絕對原則》這本書推薦給大家，只要你願意，「複利」的魔法不會停止成長。最後和大家共勉，當個股市農夫，在股票市場「欲速則不達，慢慢來才比較快」。

＊本文摘自《投資的絕對原則》推薦序

《投資的絕對原則：韓國股神簡單又心安的農夫投資法》☛立即購書：商周Store、博客來

責任編輯：高郁捷

核稿編輯：張勝宗









