如何才能令普京停止在烏克蘭的戰爭？
弗拉基米爾·普京（Vladimir Putin）在某些人眼中或許是冷酷的獨裁者，一個國際舞台的操縱高手，但是有一點是他所沒有的：撲克臉。
已故的美國參議員約翰·麥凱恩（John McCain）曾開玩笑說，當他凝視普京的眼睛時，他看到三個字母：「K、G 和 B」，暗指普京過去的蘇聯情報人員背景。
我想到這一點時，正看著俄羅斯領導人與美國特使在克里姆林宮會面的畫面。他無法掩飾情緒，散發出一種絕對自信的氣場。
畢竟，普京認為外交局勢已經轉向對他有利的方向：他與美國的關係改善，戰場上也取得進展。
一些分析人士指出，普京沒有任何退讓的動機，他的要求包括：烏克蘭放棄仍然控制的頓涅茨克最後20%區域；國際承認所有被占領的區域為俄羅斯領土；削弱烏克蘭軍隊至無力反擊；以及永久排除加入北約的可能。
就目前來看，有幾種可能的情境。第一，美國總統特朗普可能試圖迫使烏克蘭接受停火協議，但條件不受烏克蘭人民歡迎，包括割讓領土，且缺乏足夠的安全保障來防止未來俄羅斯的侵略。
如果烏克蘭拒絕或俄羅斯否決，特朗普暗示他可能撇清戰爭責任；本週早些時候，他說：「有時你必須讓人們自己打下去。」
他還可能撤回烏克蘭所需的重要美國情報，這些情報用於偵測俄羅斯無人機，並打擊俄羅斯能源設施。
另一種可能是，戰爭繼續拖延，俄軍在東部緩慢推進。
特朗普政府的新國家安全戰略暗示，俄羅斯不再是美國的「生存威脅」，並呼籲美國「重新建立戰略穩定」。
那麽，在美國對烏克蘭的支持岌岌可危之際，究竟有什麼能改變普京的想法？烏克蘭、歐洲甚至中國，還能做些什麼？
歐洲能做更多嗎？
如果美國不再提供更多軍事援助，歐洲能否自行加碼？
目前，歐洲正準備停火。在「志願者聯盟」（coalition of the willing）的旗幟下，歐洲正籌備一支國際軍事力量，協助烏克蘭防範未來俄羅斯入侵，並提供重建戰後國家的財政支持。
但是一些官員認為，歐洲應該準備好應對戰爭繼續拖延。他們希望不僅幫助烏克蘭「打好今晚的仗」，提供更多無人機和資金，還要給予長期支持，並準備迎接與俄羅斯長達15至20年的戰爭。
歐洲還可以加強保護烏克蘭領空免受無人機和飛彈攻擊。目前已有一項名為「歐洲天空之盾倡議」（European Sky Shield Initiative）的計劃，可以擴大部署，讓歐洲防空系統保護烏克蘭西部。
有人主張，歐洲部隊可以進駐烏克蘭西部，協助邊境巡邏，讓烏克蘭士兵專心前線作戰。此類提議大多數情況下遭到了拒絕，因為擔心激怒俄羅斯或令衝突升級。
查塔姆研究所（Chatham House，正式名稱為皇家國際事務研究所）的俄羅斯與歐亞計劃高級顧問基爾·賈爾斯（Keir Giles）認為，這些恐懼「毫無根據」，因為西方部隊已在地面存在，「天空之盾」也能部署在烏克蘭西部，與俄羅斯飛機發生衝突的可能性極低。
在他看來，歐洲領導人必須「以能夠實際帶來改變的方式介入這場衝突」。
賈爾斯說：「唯一能無可辯駁地阻止俄羅斯侵略的，是在俄羅斯想攻擊的地方部署足夠強大的西方部隊，並展現出使用這些部隊防衛的決心。」
這一策略當然會帶來巨大的政治難題，因為西歐部分選民並不願意冒與俄羅斯對抗的風險。
然而，少有分析人士預期烏克蘭能扭轉戰局，並靠自身取得進展。
我最近在烏克蘭待了幾週，沒聽到任何春季攻勢的計劃，只聽到要拖慢俄羅斯推進，並提高其付出血與財的代價。
一些西方外交官聲稱，俄羅斯將領在欺騙普京，假裝戰場情況比實際情況更好，這是刻意誇大俄羅斯戰果的策略，旨在讓烏克蘭看似處於劣勢，從而逼其求和。
據《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌的湯瑪斯·葛拉漢（Thomas Graham）指出，今年俄羅斯僅奪取烏克蘭1%的領土，卻付出超過20萬死傷的代價。
布魯金斯學會（The Brookings Institution）的美歐中心資深研究員菲奧娜·希爾（Fiona Hill）說，普京最大的優勢在於許多人相信烏克蘭正在落敗。
「大家都在談論烏克蘭是輸家，但它現在擁有歐洲最強效的軍隊，」她說。
「想想它對俄羅斯造成的打擊，能撐這麼久，還是在一手被綁的情況下作戰，實在是可圈可點。」
貿易、制裁與俄羅斯經濟
然後就是制裁槓桿。俄羅斯經濟確實在受苦：通貨膨脹8%、利率16%、增長放緩、預算赤字飆升、實質收入下降、消費稅提高。
一份《和平與衝突解決證據平台》（Peace and Conflict Resolution Evidence Platform）報告指出，俄羅斯戰時經濟已經時日無多。「俄羅斯經濟資助戰爭的能力遠不如 2022 年開戰時，」該報告的作者這樣表示。
但是迄今為止，這似乎並未改變克里姆林宮的想法，因為企業找到規避限制的方法，例如用未註冊的「幽靈船」運輸石油。
英國皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）金融安全中心主任湯姆·基廷（Tom Keatinge）指出，西方制裁的訊息混亂，漏洞太多。
他說，俄羅斯會繞過美國對兩家俄羅斯石油巨頭盧克石油（Lukoil）與俄羅斯石油公司（Rosneft）的制裁，只需要將出口石油重新標籤為來自不受制裁的公司即可。
他說，如果西方真想打擊俄羅斯戰時經濟，就應全面禁止俄羅斯石油，並對仍購買石油的國家實施次級制裁。「我們必須停止小打小鬧，全面禁運。」
「我們實施制裁，要和克里姆林宮規避制裁一樣積極。」
理論上，制裁也可能影響俄羅斯民意。今年 10 月，國營民調中心公眾意見研究中心（VCIOM）的調查顯示，56%的受訪者表示對衝突「非常厭倦」，去年這個比例為 47%。
但是克里姆林宮觀察家普遍認為，俄羅斯民眾仍支持普京的策略。
歐盟可能同意動用被凍結的約2000億歐元俄羅斯資產，為烏克蘭籌集「賠償貸款」。歐盟執委會最新的提案是兩年內籌集900億歐元。
基輔官員已在期待拿到這筆錢，但是歐盟仍然猶豫。比利時擔心遭到俄羅斯起訴，上週俄羅斯央行已在莫斯科法院對比利時銀行歐洲清算銀行（Euroclear）提起訴訟。
比利時表示，除非其他歐盟成員更明確分擔法律和財務風險，否則不會同意貸款。法國也擔心龐大的債務，並憂慮動用凍結資產會破壞歐元區的穩定。
歐盟領袖將於12月18日在布魯塞爾舉行聖誕前的最後一次峰會，嘗試達成協議，但外交官稱成功並無保證。
還有關於資金用途的爭論：是維持烏克蘭國家目前的運作，還是戰後重建。
關於烏克蘭徵兵的問題
至於烏克蘭，它可以動員更多軍力。
該國仍然擁有歐洲第二大的軍隊（僅次於俄羅斯），技術最先進，但是仍疲於守護800英里長的前線。
經過近四年戰爭，許多士兵疲憊不堪，逃兵率上升。
徵兵動員難以填補缺口，因為部分年輕男性躲避抓兵或逃離國家。但是烏克蘭可能會擴大徵兵法案。目前，烏克蘭僅要求25至60歲男性服役，這是基輔為管理人口難題而有意制定的策略；作為一個低出生率且數百萬人口居住在海外的國家，烏克蘭不能承受失去所謂的「未來的父親」。
這讓外界困惑。一位英國高級軍事人士告訴我說：「我難以相信烏克蘭沒有動員年輕人。我認為這可能是歷史上唯一面臨生存威脅卻未將血氣方剛的20歲年輕人投入其中的國家。」
菲奧娜·希爾說，烏克蘭只是汲取歷史教訓，避免重蹈一戰對歐洲各國的毀滅性影響，那些國家因為人口增長停滯而導致經濟衰退。
「烏克蘭只是在考慮他們（未來）的人口。」
打擊、外交、特朗普
如果烏克蘭能進口並製造更多遠程飛彈，就能更深入地打擊俄羅斯。
今年，烏克蘭加強對被占領區及俄羅斯境內目標的空襲。烏軍指揮官本月初告訴自由歐洲電台（Radio Liberty），他們在秋季擊中俄羅斯境內超過50個燃料與軍工設施。
卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）主任亞歷山大·加布耶夫（Alexander Gabuev）說，今年較早前，部分俄羅斯人曾遇到燃料短缺。「到10月底，烏克蘭無人機至少攻擊過俄羅斯38座主要煉油廠中的一半以上。」
但是當克里姆林宮與俄羅斯民意似乎漠不關心時，更多的深入打擊能否帶來影響？
澳洲退役少將米克·萊恩（Mick Ryan）說，深入打擊不是萬靈丹。
「它是極其重要的軍事行動，但單靠它不足以迫使普京談判或者贏得戰爭」。
皇家聯合研究所軍事科學高級研究員西達爾特·考沙爾博士（Dr Sidharth Kaushal）表示，深入打擊當然可以破壞俄羅斯能源和軍事基礎設施，也能消耗其防空導彈。但是他警告，這種戰術可能適得其反。
「它可能強化俄羅斯領導層的論點，即一個獨立的烏克蘭會構成巨大軍事威脅，」他說。
當然還有仍有外交路徑。
一些分析人士認為，如果給普京一個體面的台階下，他可能會選擇接受。
這種論點是：達成一項雙方都能宣稱勝利的協議，例如沿接觸線停火；部分地區非軍事化；不正式承認領土；烏克蘭軍隊足以防衛邊界；歐盟入會，但北約成員資格模糊處理。各方都妥協。
但這需要美國的積極介入，設立談判團隊，利用其力量推動協議。
「美國必須運用其對俄羅斯擁有的強大心理槓桿，」湯瑪斯·葛拉漢說，「美國——尤其是特朗普——在讓俄羅斯獲得大國地位、讓普京成為全球領袖方面的作用不可低估。」
中國的影響力
最後的王牌是中國。習近平主席是普京少數會聽取的世界領袖之一。當習近平在衝突早期警告俄羅斯不要動用核武時，克里姆林宮迅速收斂。
俄羅斯戰爭機器高度依賴中國供應的「雙用途」商品，比如電子產品或者機械。
因此，如果北京認為戰爭不再符合中國利益，它將對克里姆林宮產生巨大的影響力。
目前，美國沒有跡象顯示正試圖鼓勵或者迫使中國對莫斯科施壓。所以問題在於，習近平是否願意主動施加影響。
不過現在，中國似乎樂見美國分心、跨大西洋盟友分裂，並讓世界視中國為穩定力量。但是如果俄羅斯入侵升級，全球市場受擾，美國對中國實施次級制裁以懲罰其購買廉價俄羅斯能源，北京的想法可能會改變。
但是現在，普京認為自己處於有利位置，時間站在他這邊。分析人士說，戰爭拖得越久，烏克蘭士氣越低、盟友越分裂，俄羅斯在頓涅茨克獲得的領土就越多。
普京上週說：「要麼我們用武力解放這些領土，要麼烏克蘭軍隊撤離這些領土。」
「除非他退場，否則他的立場不會改變，」菲奧娜·希爾告訴我，「普京現在是押注，他能夠讓局勢拖延足夠久，令結果對他有利。」
開篇圖片來源：路透社
其他人也在看
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 38
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 21 小時前 ・ 3
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 4 小時前 ・ 139
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 4 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 399
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
政院擬不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前 ・ 43
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
MLB》日職2027廢除投手打擊 日球評：永遠不會有第2個大谷了
道奇二刀流球星大谷翔平被讚譽為「當代貝比魯斯（Babe Ruth）」，他來自日本而不是美國。在大聯盟的國聯改採指定打擊（DH）制度之後，日本職棒的中央聯盟做為「投手打擊」的最後堡壘，也表決通過2027年跟進太平洋聯盟的指定打擊，2026年將是投手上場打擊的最後球季。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 24
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 31
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 76
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 65
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 569
NBA》這樣贏球超沒品！詹皇揮「無影拳」害布魯克斯被驅逐
儘管湖人15日靠著詹姆斯最後3秒3罰2中，驚險以116比114氣走太陽，可是整場比賽最關鍵的判決，卻是當比賽還剩12.2秒，迪昂布魯克斯投進超前三分球同時，竟然起身就去衝撞詹姆斯，結果被吹第2次技術犯規被驅逐出場，可是實際上從慢動作重播可以清楚看到，為什麼布魯克斯會如此衝動自找麻煩的原因，就是因為詹姆斯揮了「無影拳」。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 15
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 42
中職》續約羅戈、與新洋投達共識 中信兄弟洋投補強有進度
中信兄弟洋投陣容補強有進度，今傳出與新洋投泰勒（Kyle Tyler，暫譯）達成共識，並與今年表現亮眼的洋投羅戈續約，加上原有合約的勝騎士、德保拉，中信新一季洋投陣容已有雛型。泰勒生涯曾在效力天使、教士和馬林魚隊時升上大聯盟，生涯在大聯盟累積15場出賽、防禦率4.31，今年球季他在白襪、費城人和金鶯自由時報 ・ 1 小時前 ・ 2
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 210
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 11
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16