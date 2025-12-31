如何打破國民黨家族政治？劉建國揭「使命不同」 童子瑋曝選戰策略
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
民進黨中執會今（31）日正式提名，由議長童子瑋參選基隆市長、立委陳素月參選彰化縣長、立委劉建國出戰雲林縣長。針對3縣市國民黨人選都有家族勢力支持，3人該如何迎戰？劉建國提出，他承載的是人民賦予的使命，而國民黨對手的使命是，如何延續家族政治，以此作為區隔，大家就能知道他們未來會努力的方向。
民進黨今日下午召開中執會，並在會後召開基隆、彰化、雲林縣市長提名記者會。童子瑋首先表示，很多人提到基隆都會想到雨都，也會想到廟口夜市、海港，但對一個從小到大在基隆長大的孩子來說，他只想到一個字「家」。他小學時，基隆是全台灣最時髦的城市之一，但隨著台北港興起，基隆被大家重視的程度不如以往，他去唸書回來後更發現，基隆年輕人消失了，活力也不見了。
童子瑋指出，基隆有超過十萬的通勤族，他們每天上下班時間都要排隊等車、淋雨往返；基隆每五個人就有一個是長輩，他們的健康需要照顧；基隆也有全國最低的出生率，人口數持續下滑，青年人口嚴重外移，因為父母不相信基隆長大的孩子能有好的教育與就業，他們需要一個有有執行力的市長，告訴大家基隆的方向在哪裡。
童子瑋說，林右昌市長任內好不容易打開的一點機會，現在又重新回到谷底，每次媒體評比不是倒數第一就是第二，就像他當年回到基隆一樣，覺得他的家沒有被關心、善待，但沒關係，他有熱情也有執行力，最重要的是他相信基隆會變好，他會把這座城市最美的樣子找回來，提出最好的市政方案，讓大家看見基隆的希望。
此外，陳素月發言時提及，她要特別感謝提名初選期間，黨內另外三位一起努力打拚的優秀同志，包括立委黃秀芳、彰化市長林世賢、邱建富前市長，他們在初選過程中彼此尊重、良性競爭，各自提出對彰化的願景，沒互相攻擊，展現出民進黨最佳民主風範，現在初選已經結束了，她會努力凝聚黨內的共識，打贏明年的彰化縣長這場選戰。
陳素月分享，前立委翁金珠的老公、她的老師劉峰松曾告訴他兩件事。第一，每個鄉親都是鼓起了很大的勇氣，才踏進服務處尋求協助，所以她一定要非常用心聆聽，解決他們的問題；第二，服務才是落實民主的唯一途徑，解決鄉親的困難才能獲得信任，進而相信他們的理想跟價值。所以這兩就是她從政以來一直奉為圭臬的兩個準則。
陳素月說，彰化縣有豐富的文化的底蘊，農業、產業在地理位置、氣候條件等方面都佔有非常優越的縣市。彰化縣正處在一個加速進步的階段，希望她能夠獲得所有彰化鄉親的支持，尋回彰化縣過去的光榮，希望未來彰化人都能「我彰化、我驕傲」。
劉建國則分享，他經常講，只要顧好在地長輩，讓後輩能出門拼事業、台灣社會就會更好，這是一個最基本的概念。由於他有一位88歲的媽媽，因此他知道如何照顧長輩、專心在工作，以及如何在家鄉擔任最重要的這個角色，進而為人民百姓付出跟貢獻，所以照顧長輩對台灣當今的社會是非常重要一件事。
劉建國說，他不會忘記他是艱苦小孩出身，那是他的原點，他的媽媽也很偉大，在後面靜靜的支持他，從過去反對他走政治，到現在對他的政治工作有很多意見，總是把他當成小孩子，時常唸他，但現在她的是希望為雲林、為國家能做多一點事情，所以他在立法院努力不懈的修正法令，拿這樣的成績單回饋支持他的鄉親。
不過，劉建國提及，奈何2025 年《經濟日報》評比幸福城市，雲林縣卻是全國倒數第一名，被人家說是不幸福的城市，感覺對雲林的長輩非常艱苦，因此他希望能創造雲林的幸福，包括照顧長輩、醫療提升、創造農業價值等，他都知道該怎麼做。不管對手是誰，他絕對有信心全力以赴，打贏最後的勝仗。
另外，媒體詢問，3位候選人在選戰中要如何與國民黨對手的家族勢力抗衡？陳素月說，當然面對這個家族的勢力，他們會有壓力。不過，民意是最堅實的後盾，所以她還是會努力勤跑基層，尋求鄉親的支持。劉建國說，他承載到是人民賦予的使命，他會努力打拼，家族政治的使命，應該是他們家族政治的延續，這樣做市場區隔，大家應該就能理解到他未來努力打拼的方向。
童子瑋回覆，基隆市同樣也面對家族政治，像劉建國特別強調的，他們是為了城市發展、家鄉改變，不是為了家族使命，所以他們每天也都勤跑基層，雖然他父親、爺爺在基隆市沒從事政治工作，但也服務地方多年，他們會兢兢業業的努力，用勤跑來打破家族政治。
