如何打破基隆彰化謝家、雲林張家？民進黨3參選人靠「這招」

[Newtalk新聞] 民進黨今（31）日徵召基隆市議長童子瑋參選基隆市長、立委陳素月參選彰化縣長、立委劉建國參選雲林縣長，三人預計將分別對上基隆市長謝國樑、立委謝衣鳯、立委張嘉郡，都是地方勢力雄厚的家族。對此，童、陳、劉3人一致認同要努力打拚，靠「勤跑」基層，來打破家族政治。

總統暨民進黨主席賴清德今下午為童子瑋、陳素月、劉建國三人披上競選背帶，並盼鄉親鼎力支持。

對於有何具體策略面對家族勢力，陳素月受訪表示，面對家族勢力會有壓力，但「民意是我們最堅實的後盾」。她還是會努力勤跑基層，並尋求鄉親的支持。

劉建國指出，他是乘載人民賦予給他的使命，他會努力打拚；家族政治的使命則是來自於其家族政治的延續，這就做出市場區隔。他說，「大家應該可以理解到我們未來努力打拚的方向。」

童子瑋指出，基隆同樣也面對家族政治，就像劉建國特別強調的，「我們是為了城市的發展、自己家鄉的改變，不是為了家族的使命」。他說，他每天勤跑基層，自己的父親、爺爺在基隆雖然沒有從事政治工作，但也是服務地方非常多年，包括醫療服務資源等等，所以他也是每天兢兢業業努力，並用勤跑來打破家族政治。

