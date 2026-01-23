如何打造寵物收納宅？新竹空間規劃推薦品牌
【商家指南推廣專題】
越來越多家庭選擇飼養寵物，居家空間的功能也隨之改變，「如何打造寵物收納宅？」成為許多屋主裝修前反覆思考的重要課題。寵物友善住宅需要更周全的規劃視角，若由具備實務經驗的新竹空間規劃推薦團隊室覺空間創作介入，更有助於在有限坪數中，兼顧美感、機能與寵物的生活品質。
如何打造寵物收納宅？
許多人會將焦點放在單一設備或家具選擇上，例如：是否要設置貓跳台或寵物櫃體，卻忽略空間之間的連動性，寵物與家人共居的住宅，必須注重空間整體結構，將空氣流通、動線安排與使用習慣一併納入考量，才能避免日後產生不便或安全疑慮。
空氣品質與異味控制會直接影響居住感受，若建築條件允許，在規劃階段即可導入全熱交換機，有效協助排出異味並維持空氣流通，穩定的換氣系統也能降低濕氣，同時兼顧節能與室內溫度調節，讓人與寵物長時間待在室內仍感到舒適。
針對寵物活動需求規劃空間，能讓管理與日常使用更加順暢。以養貓家庭為例，事前確認貓砂盆或自動貓砂機的尺寸與清潔需求，是設計階段不可忽略的細節，透過隱藏式櫃體整合收納，並預留足夠的操作與清潔動線，能維持整體視覺的整潔，也能避免因臨時加裝設備而破壞空間秩序。
若採用過於粗糙或凹凸感明顯的材質，容易因寵物抓撓或磨擦留下痕跡，增加後續維護難度。相較之下，耐磨、防刮且易於清潔的表面處理，如超耐磨木地板、抗污塗料或平滑磁磚，更適合長期使用，同時維持空間質感，降低日常保養的負擔。
居家環境中的化學安全同樣不容忽視，雖然多數裝潢建材已符合環保標準，但部分從網路購入的寵物用品仍可能含有超標甲醛或其他有害物質，若將此類物品長時間放置於高溫環境，可能會加速有害氣體釋放，對寵物健康造成潛在影響，因此，把關選購來源、檢驗標章、擺放位置的通風條件，都是規劃寵物住宅時應一併評估的重點。
寵物家庭在挑選家具時，也應優先考量抗污與耐刮特性，例如：具國際認證的貓抓布材質，能有效抵抗爪痕並利於清潔，延長家具使用年限，才能讓整體空間長期保持穩定狀態。
新竹空間規劃推薦品牌「室覺空間創作」
成立於2015年、至今已有10年實務經驗的「室覺空間創作」，長期專注於新成屋室內設計裝修、老屋翻修以及預售屋客變規劃，他們透過裝潢硬體的線條與順暢動線，讓居住者在日常中感受空間，且品牌認為每位屋主都有不同的生活方式與審美偏好，唯有充分理解需求，才能在機能與美感之間取得平衡。
品牌表示，解答「如何打造寵物收納宅？」的關鍵仍在於整合動線與空間比例，許多屋主在裝修時，會希望盡可能挑高空間，卻忽略台灣住宅中，大型結構樑若僅針對樓高做提升，反而容易讓樑線更加醒目，造成視覺上的切割與壓迫。實務經驗中，將樓高控制在約270至280公分，能更有效修飾樑線，整體比例也會顯得和諧而舒適。
室覺空間創作並不追求華麗堆疊的設計語言，而是以減法思維，呈現平靜、柔順且耐看的空間狀態。如果您正在煩惱「如何打造寵物收納宅？」，想打造適合人與寵物長久共居的理想環境，那麼具備經驗的新竹空間規劃推薦品牌室覺空間創作就是您的好選擇。
更多如何打造寵物收納宅資訊請洽以下連結
品牌名：室覺空間創作
電話：03-6670619
地址：新竹縣竹北市成功十五街62號
營業時間：週一10:30-18:00，週二至週六10:00-18:00
IG：https://rink.cc/44okd
Threads：https://rink.cc/1k32n
以上訊息由室覺空間創作提供
其他人也在看
小換大豪華升級 人生夢想一次滿足│現代北歐風│41坪
本案為41坪的毛胚屋，屋主為一家三口，屆齡退休的夫妻與成年兒子，對家有各自的想法及喜好，男主人喜愛現代風而女主人鍾情北歐風，采品室內設計將空間規劃為4房2廳，透過風格的形塑及各自需求的規劃，讓現代與北歐這兩種元素在公領域與私領域中和諧共存，擘劃一個大氣又溫馨的家。幸福空間 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
琢白構築│現代風│60坪
從開門瞬間營造挑高開闊的空間感，強調視覺的通透性。幸福空間 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
波光瀲灩 恬靜悠遠|簡約風|36坪
全室尺度都完整掌握，讓每個空間都能精準並恰如其分地被完整使用。如特殊漆特意自入口延伸至電視牆，讓視覺空間放大。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨棟分層驚喜 坐擁海景生活愜意｜混搭風｜50坪
海風輕輕吹、雲朵緩緩飄，在家就能遠眺天海一線的絕美畫面，感受日日被大自然緊緊相擁的美好。位於宜蘭大溪的透天民宿，從裡到外散發著獨屬於這片土地的清逸步調，當回溯民宿主人最初的起心動念，正是因為「太喜歡海洋了！」所以決定向海生活，夫妻倆也專門委請有著豐富商空設計經驗的寬月室內設計，期待藉助專業之手，築起心中的海景寓所。幸福空間 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
磚屬織語
精準拿捏材質與光線的平衡，面對23坪的退休住宅，優尼客空間設計藉由磁磚、木質、金屬等多元材質勾勒層次分明的視覺效果，黃仲均設計師巧妙運用鍍鈦金屬收邊，將簡約與奢華完美結合，並透過石材創意切割與線型燈光的佈置，營造溫暖與人文氣息，同時也注入了獨特的生命力。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 13 小時前 ・ 7則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 68則留言
周媛「X型」遭批低俗！帳號封殺「億元賣課收入」沒了
娛樂中心／李明融報導自稱「中國性商教母」的中國網紅「黑白顛周媛」，近期網路上瘋傳一段影片，在課堂上教導台下學生有關肢體、眼神的各種語言動作，影片中的「叫我！幹嘛？」、「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X形！」引發大量網友、甚至部分明星名人跟風模仿。然而，隨著周媛課程內容討論度持續飆升，陸續遭質疑涉及低俗擦邊、物化女性等爭議擴大，短影片帳號在2026年1月21日起陸續轉為不公開，22日更是傳出有部分帳號遭平台限制功能。中國官媒也不挺，痛批這類課程「低俗」且其危害不可小覷。民視 ・ 2 小時前 ・ 39則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 333則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 50 分鐘前 ・ 6則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 18 小時前 ・ 10則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 15則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 57則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 70則留言
錢鏡你家／錯過1700還有機會！ 蔡明翰：台積電「最好買點」在這10天
台積電法說會後，股價衝上1,780元歷史新高，投資人該逢高調節，還是持續加碼？對此，國泰證期協理蔡明翰指出，台積電長期趨勢明確，每次法說會後一週左右的震盪期，反而是較適合進場布局的時間點。除了台積電及相關概念股，他也看好散熱與先進封裝族群，能趁股價回檔時分批介入、把握中長線機會。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 8則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 79則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言