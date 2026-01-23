如何打造寵物收納宅？新竹空間規劃推薦品牌

【商家指南推廣專題】

圖片由室覺空間創作提供

越來越多家庭選擇飼養寵物，居家空間的功能也隨之改變，「如何打造寵物收納宅？」成為許多屋主裝修前反覆思考的重要課題。寵物友善住宅需要更周全的規劃視角，若由具備實務經驗的新竹空間規劃推薦團隊室覺空間創作介入，更有助於在有限坪數中，兼顧美感、機能與寵物的生活品質。

如何打造寵物收納宅？

許多人會將焦點放在單一設備或家具選擇上，例如：是否要設置貓跳台或寵物櫃體，卻忽略空間之間的連動性，寵物與家人共居的住宅，必須注重空間整體結構，將空氣流通、動線安排與使用習慣一併納入考量，才能避免日後產生不便或安全疑慮。

空氣品質與異味控制會直接影響居住感受，若建築條件允許，在規劃階段即可導入全熱交換機，有效協助排出異味並維持空氣流通，穩定的換氣系統也能降低濕氣，同時兼顧節能與室內溫度調節，讓人與寵物長時間待在室內仍感到舒適。

針對寵物活動需求規劃空間，能讓管理與日常使用更加順暢。以養貓家庭為例，事前確認貓砂盆或自動貓砂機的尺寸與清潔需求，是設計階段不可忽略的細節，透過隱藏式櫃體整合收納，並預留足夠的操作與清潔動線，能維持整體視覺的整潔，也能避免因臨時加裝設備而破壞空間秩序。

若採用過於粗糙或凹凸感明顯的材質，容易因寵物抓撓或磨擦留下痕跡，增加後續維護難度。相較之下，耐磨、防刮且易於清潔的表面處理，如超耐磨木地板、抗污塗料或平滑磁磚，更適合長期使用，同時維持空間質感，降低日常保養的負擔。

居家環境中的化學安全同樣不容忽視，雖然多數裝潢建材已符合環保標準，但部分從網路購入的寵物用品仍可能含有超標甲醛或其他有害物質，若將此類物品長時間放置於高溫環境，可能會加速有害氣體釋放，對寵物健康造成潛在影響，因此，把關選購來源、檢驗標章、擺放位置的通風條件，都是規劃寵物住宅時應一併評估的重點。

寵物家庭在挑選家具時，也應優先考量抗污與耐刮特性，例如：具國際認證的貓抓布材質，能有效抵抗爪痕並利於清潔，延長家具使用年限，才能讓整體空間長期保持穩定狀態。

新竹空間規劃推薦品牌「室覺空間創作」

成立於2015年、至今已有10年實務經驗的「室覺空間創作」，長期專注於新成屋室內設計裝修、老屋翻修以及預售屋客變規劃，他們透過裝潢硬體的線條與順暢動線，讓居住者在日常中感受空間，且品牌認為每位屋主都有不同的生活方式與審美偏好，唯有充分理解需求，才能在機能與美感之間取得平衡。

品牌表示，解答「如何打造寵物收納宅？」的關鍵仍在於整合動線與空間比例，許多屋主在裝修時，會希望盡可能挑高空間，卻忽略台灣住宅中，大型結構樑若僅針對樓高做提升，反而容易讓樑線更加醒目，造成視覺上的切割與壓迫。實務經驗中，將樓高控制在約270至280公分，能更有效修飾樑線，整體比例也會顯得和諧而舒適。

室覺空間創作並不追求華麗堆疊的設計語言，而是以減法思維，呈現平靜、柔順且耐看的空間狀態。如果您正在煩惱「如何打造寵物收納宅？」，想打造適合人與寵物長久共居的理想環境，那麼具備經驗的新竹空間規劃推薦品牌室覺空間創作就是您的好選擇。

