如何打造高齡友善住宅 陽明交大開班授課

陽明交大高齡健康產業創新中心執行長陳怡如教授。

隨著社會快速老化，讓新式住宅與既有住宅轉型為高齡友善空間是當務之急。(陽明交大提供)

臺灣邁入超高齡社會，除了醫療與照護，住宅設計也要跟上高齡化腳步，國立陽明交通大學特別針對建築與設計專業人士，開設「高齡友善住宅規劃培訓課程」，內容涵蓋「建築通用設計」、「住宅無障礙環境」及「智慧照護科技」三大核心領域，並結合實地參訪，協助建築師、室內設計師與長照專業人士掌握高齡住宅設計重點，為長者打造安全、舒適又有尊嚴的居住環境。課程預計招收40人，報名到11月7日止，相關訊息可上陽明交大推廣教育中心查詢。

陽明交大高齡健康產業創新中心執行長陳怡如表示，很多長輩不想給子女負擔，都希望能持續獨立生活，但現實卻受限於居住條件。以臺北市為例，多處房子屋齡已逾30年，許多長者仍住在沒有電梯的老公寓，光是上下樓都成為挑戰，難以維持獨立自主的生活品質。

陳怡如認為，讓長輩在熟悉的家中安心生活，應該內化到建築設計中，人的一生從出生、成年到老年，對居住空間的需求都不盡相同，因此，這門課不只是教設計，也是在告訴大家住宅空間如何回應人的一生。