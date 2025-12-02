如何搶年輕選票？ 沈政男：柯志恩可找泰勒絲開唱

醫師沈政男今（2）日針對2026年高雄市長選舉的最新民調進行分析。他指出，國民黨柯志恩在對戰民進黨可能候選人賴瑞隆時，差距很小，對上其他綠營人選都維持領先；但柯在年輕族群方面表現較弱，建議柯志恩可以提出具體的國際演唱會計劃，例如邀請泰勒絲（Taylor Swift）來台灣演出，以此展現對年輕族群的重視。

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

沈政男今在臉書發文，目前高雄的藍白板塊略小於綠營，但雙方基本盤已經整合，選舉結果將取決於中立選民的選擇。他進一步指出，柯志恩與賴瑞隆在中立選民中的支持度不相上下，雙方差距應在5%左右。

然而，沈政男認為，柯志恩若想縮小差距，必須針對自身較弱的族群進行突破。他引用TVBS民調指出，柯志恩在20至29歲的年輕選民中表現較弱，而這部分選民對於高雄市政府舉辦國際演唱會的政策尤其關注。調查顯示，有七成以上的高雄市民認為國際演唱會有助於地方經濟發展，而現任市長陳其邁的滿意度也因相關政策達到65%的高點。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

沈政男認為，柯志恩應參考陳其邁的策略，擺脫其學者形象，轉而展現更輕鬆親民的一面。他提到，柯志恩過去曾主持《繞著地球跑》等節目，擁有豐富的媒體經驗，應善用這一特質吸引年輕選民。此外，他建議柯志恩可以提出具體的國際演唱會計劃，例如邀請泰勒絲（Taylor Swift）來台灣演出，以此展現對年輕族群的重視。

同時，沈政男也提到，國民黨主席鄭麗文或其他黨內人士可協助柯志恩進行形象轉型。他舉例，鄭麗文此前曾推出饒舌版〈禮運大同篇〉，未來可考慮與柯志恩共同參與類似的活動，甚至學習南投縣長許淑華的方式，嘗試以舞蹈等形式拉近與年輕選民的距離。

最後，沈政男強調，高雄市長選舉對於藍白陣營的重要性，認為若能在2026年贏得高雄，將為2028年的總統大選奠定基礎。他同時指出，儘管台南選情同樣重要，但目前藍白陣營在該地區的勝算相對較低。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月20日至27日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,283位20歲以上高雄市民，其中拒訪為269位，拒訪率為21.0%，最後成功訪問有效樣本1,014位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。

