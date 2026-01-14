如何擁有宋慧喬的自然美？專家解析保柔緹仿生技術與亞太美學新浪潮

Belotero 保柔緹 亞太區品牌大使 宋慧喬。（圖/保柔緹提供）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 Merz Aesthetics莫氏醫學美容今（14）日於首爾盛大舉辦「亞太區記者會」，正式宣佈邀請國際影星宋慧喬出任 Belotero 保柔緹 亞太區品牌大使。這位以優雅氣質著稱的影后，與來自亞太各國的臨床專家共同探討 2026 年美學趨勢。會中一致認為，「回歸真實」與「高品質科學實證」將取代過往的模版化審美，成為亞洲市場的新核心。

影后宋慧喬分享美學觀：自信來自於真實的自己

出道多年始終維持巔峰狀態的宋慧喬，其優雅且不費力的形象一直是亞洲女性的 自然美學 指標。在高峰會訪談中，宋慧喬透露了她對美的理解：「我始終相信，最動人的美是源自於自信與真實的狀態。美不應該是去追求一個完美的標竿，而是如何透過細節的修飾，讓自己呈現出最自在、最精緻的模樣。」

趨勢報告：亞太消費者審美轉向「自然提升」

隨著社群媒體「過度濾鏡化」帶來的審美疲勞，亞洲市場正興起一股真實感浪潮。根據會中發布的調查報告顯示，超過 65% 的受訪者在規劃美學方案時，首要考量已從大幅改變容貌轉向「維持自然外觀」。莫氏醫學美容 亞太區科學與臨床服務資深副總裁 Owen Sunga 指出，這種趨勢對產品技術要求更高，Belotero 保柔緹系列的核心 「仿生（BBMT）」 技術，使其能與肌膚高度融合，達成視覺上的更貼近自我的美感。

莫氏醫學美容亞太區科學與臨床服務資深副總裁 Dr. Owen Sunga。（圖/保柔緹提供）

瑞士製造：以安全為基礎的品質保證

除了 自然美學 的演進，品牌對科學實證的堅持亦是重點。截至 2026 年初，Belotero 保柔緹全球出貨量已正式突破 1,800 萬支。亞太區總裁 Lawrence Siow 強調，品牌堅持從原料選擇到製造工藝皆遵循國際最高標準，確保產品的一致性與穩定性。

莫氏醫學美容亞太區總裁 Lawrence Siow。（圖/保柔緹提供）

Merz Aesthetics 莫氏醫學美容 作為全球領航企業，致力於研發高品質產品並深耕專業教育。旗下經典 Belotero 保柔緹系列產品，憑藉其多元的配方特性，提供專業人員進行個人化美學規劃的強力後盾，滿足亞太消費者對精緻外觀的追求、建立長久且安心的美麗基礎。