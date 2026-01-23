如何擺脫瞎忙？他從老智者身上學到的人生道理：抱持臨終心態過活
人的時間有限，該如何把握時間活出精采人生？享譽全球的人道主義者、領導力專家羅賓．夏瑪（Robin Sharma）於《和尚賣了法拉利》一書中，融合了東方亙久的靈性智慧，與西方追求卓越的先進技巧，以寓言故事的方式提出圓滿生人7件事，引導讀者活出圓滿的人生。以下為原書摘文：
最忙的人反而最有空閒？
「我曾聽父親說，最忙的人反而最有空閒。你怎麼看？」我突然想到這件事，告訴朱利安。
「我完全同意。真正忙碌而有產能的人，其實是最會管理時間的人，必須如此才能生存。但懂得時間管理，不代表要變成工作狂，恰恰相反，掌握時間讓你有更多餘裕去做自己真正熱愛、真正有意義的事。掌握時間，就是掌握人生。要好好守護時間，記住，時間是不可再生的資源。」
「舉個例子吧。」朱利安說，「假設現在是星期一早上，你的行程滿檔，排滿了會議、應酬和出庭。你照常6點半起床，草草喝杯咖啡就匆忙趕去上班，結果一整天都陷在趕時間的緊張中。但如果你前一天晚上花15分鐘規畫隔天行程，甚至更有效率一點，在寧靜的星期日早晨，用1小時安排整週計畫，把會見、回電話、資料研究都寫進行事曆裡，更重要的是，把個人成長、社交活動、心靈發展目標也排進去。」
「這個簡單的作法就是保持生活平衡的祕訣。當你把生活中最重要的事項放進日程裡，你的一週乃至你的生活，就能過得平和又有意義。」「你該不會要我在忙碌的一天中，硬是抽空去散步或打坐吧？」
「正是這樣。為什麼要被傳統束縛？為什麼一定要跟大家一樣？請跟自己比賽。何不提早1小時上班，好讓你上午就能到辦公室對面那座美麗公園，享受奢侈的散步時光？或者星期一多花幾小時工作，星期五就可以提早收工，帶孩子去動物園？甚至一週有兩天在家辦公，你就能夠多陪陪家人？我要說的是，規畫你一週行程，發揮創意管理你的時間，並且有紀律地把時間都用在優先要務上，人生最有意義的事絕不能被最沒意義的瑣事犧牲掉。記住，沒計畫就是在計畫失敗。」
「此外，行程表上不只是寫下與別人的約會，也要寫下你與自己的約會，比如閱讀、休息，甚至寫一封情書給太太，這樣才能運用時間產出豐厚的成果。別忘了，投入時間在非工作上從來不是浪費，這會讓你工作時更高效。生活不應該切割成一塊一塊，你得理解，所有事都是連貫的整體，在家裡的表現會影響你的工作表現，你在辦公室對待別人的態度，也會影響你對家人朋友的態度。」
掌握時間的人都過著簡單生活
「我同意你說的，朱利安，但我真的沒有時間在白天抽空休息，我晚上經常得加班，行程已經壓得我喘不過氣了。」我一邊說，一邊想到堆積如山的工作，就覺得胃一陣抽搐。
「忙碌不是藉口，真正的問題是，你到底在忙些什麼？」朱利安說。「我從那位聰明老智者身上學到一條很重要的規則：你人生中百分之八十的成就，其實只來自百分之二十的行動。拉曼稱之為『二十古則』。」
「我有點不太明白。」「好，我們回到你那個忙碌的星期一。從早上開始，你的時間可能花在接委託人電話、寫法律文書，到了晚上則讀故事給孩子聽，或跟太太下盤棋。對吧？
「對。」
「但在你所有付出的成百上千件事情裡，只有百分之二十真的能帶來長遠、深刻的結果。也就是說，只有2成的事會真正影響你的生活品質，這些就是所謂的『高影響力』行動。10年之後，你覺得自己花在茶水間八卦、在瀰漫菸味的餐廳閒坐，或是窩在電視機前的時間，有任何意義嗎？」
「沒有，當然沒有。」
「沒錯。所以你也一定同意，有些事情是會影響一切的。」
「那麼拖延呢？我不喜歡做的事常常一拖再拖，反而會去翻電子信箱裡的垃圾信，或隨手翻幾本法律雜誌。也許我只是單純在殺時間吧？」
「『殺時間』這說法真貼切。沒錯，只做讓自己舒服的事，逃避讓自己不舒服的事，是人之常情。但就像我之前說的，這世界上最有產能的人已經養成一個習慣，他們會去做那些成效低的人不想做的事，即便他們自己也不特別喜歡做。」我停下來，認真思考這個道理。或許，我的問題根本不是拖延，而是生活變得太過複雜。朱利安看出了我的心思。
「拉曼大師曾告訴我，真正掌握時間的人，其實都過著簡單的生活，慌亂急躁的步調不是大自然要我們過的日子。拉曼深信，唯有做事有效率、替自己設定明確目標的人，才可能找到持久的快樂，也提醒我們，充實的人生與心靈的平靜並不衝突。這正是我覺得最迷人的地方，這份智慧既讓我有高產能，又滿足了我的精神寄託。」
我開始向朱利安吐露更多想法：「你一直對我很真誠，所以我也要對你誠實。我不想為了更快樂、更滿足，就放棄我的事業、房子和車子。我喜歡這些東西，是我多年努力工作贏得的回報，但我覺得很空虛，真的。你知道我在法律學院時有很多夢想，我的人生可以做的事還有好多。」
「可是我快40歲了，卻從沒去過大峽谷，也沒登上過巴黎鐵塔，我沒有在沙漠裡走過，沒有在美麗的夏日划小船劃過一片靜止的湖。我不曾脫掉鞋襪，赤著腳在公園走一走，聽一聽孩子們的嬉笑聲和狗叫聲。我甚至不記得上一次靜靜在雪中散步，只為了聆聽那份靜謐、享受那份感覺，是什麼時候的事了。」
「那就簡化你的生活吧。」朱利安語帶同情地建議我，「將古老的簡樸修行套用到你生活的每一個面向，你就一定會有更多時間去品味這些美好。人生最可悲的其中一件事，就是遲遲不開始好好過生活。太多人總在憧憬某個遙遠地平線上的玫瑰園，卻忽略身邊後院正盛開的花朵。這多麼不幸啊。」
「有什麼建議嗎？」「這部分就交由你去想像了。我已經與你分享了很多從智者身上學來的對策，只要你有勇氣去實踐，這些方法都能創造奇蹟。噢，這讓我想到，我還有一個方法能確保維持平靜和簡單的生活。」
「是什麼？」
「我喜歡在下午小睡一會兒。我發現這能讓我精神飽滿、神清氣爽，也更年輕活力。可以說，這是我的美容覺吧。」朱利安笑了。「不過，外表好像從來不是你的優勢。」
「而幽默感一直是你的優勢，這點我得誇獎你。永遠別忘了笑的力量，笑聲就像音樂，是對抗壓力和煩惱的最佳良藥。拉曼大師說得最好：『笑聲能打開你的心，能撫慰你的靈魂，不要把人生看得嚴肅到忘記對自己一笑。』」
用臨終心態過生活
朱利安接著補充關於時間的最後一個想法：「也許最重要的是，別再活得好像你還有500年壽命。當迪薇雅把那只小沙漏交到我手上時，對我說了一句話，我這輩子都不會忘記。」
「她說了什麼？」
「她告訴我，種一棵樹最好的時機是40年前，次好的時機就是今天。別再浪費你的一分一秒，養成一種臨終心態。」
「能再說一遍嗎？」我被朱利安那生動的用詞驚了一下，問道：「什麼叫臨終心態？」
「那是一種看待生命的全新方式，可以理解成是一種更能喚醒人心力量的思維，時時提醒著你，今天或許就是你生命的最後一天，所以請盡情揮灑。」
「聽起來有點陰鬱，讓我想到死亡。」「其實這是在談生活。臨終心態讓你將每天當作最後一天來過。每天醒來先問自己一個簡單問題：『如果今天是最後一天，我會做什麼？』然後想想你會如何對待家人、同事甚至陌生人，想想你會多麼有生產力、多麼興奮地把每一分鐘活到極致。」
「單憑臨終的問題，就能產生大到足以改變你一生的力量。臨終心態會為你的日子注入能量，讓你重新燃起對生活的熱情，你會開始去做那些一直拖著沒做卻很有意義的事，不再浪費時間在那些使你深陷危機與混亂的小事上。」
朱利安接著說：「督促自己做更多、體驗更多，把你的能量用來擴大夢想。是的，要擴大你的夢想。既然你的心靈堡壘裡藏著無限潛能，就別接受平庸的人生，請勇敢發揮你強大的力量，這是你與生俱來的權利！」
「好有力的一番話。」我說。
「還有一個簡單的解方，可以打破困擾許多人已久的挫折魔咒。」
「我的杯子還空著，請多倒一些知識給我。」我輕聲說。
「抱持著不可能失敗的態度去行動，那麼必然會成功。剷除一切不會達成目標的念頭，不管那些目標是物質或精神層面的。勇敢一些，不要限制你的想像，別再受過去拘束，你要做未來的建築師，你將不同於以往。」
（本文摘自／和尚賣了法拉利【25週年暢銷典藏版】：圓滿人生的七個祕密／商業周刊）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
晚年不交朋友，也不串門子？人生下半場的高級活法：不合群也可以
人在臨終前有什麼預兆？安寧醫師揭「瀕死症狀」：最遺憾沒做這件事
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為如何擺脫瞎忙？他從老智者身上學到的人生道理：抱持臨終心態過活
其他人也在看
台鐵宣布四項購票新措施 個人訂票上限放寬至9張 乘車日3/3起適用
為提升旅客購票方便性，台鐵公司今天宣布四項購票新措施，除了開放線上換票、一支手機最多取6張車票、手機可訂付取自由座車票外，自乘車日3月3日起，旅客個人訂票上限每日將從6張調整為9張，開放訂票首日為2月3日。Yahoo即時新聞 ・ 1 小時前 ・ 7則留言
川普搶格陵蘭撤關稅又TACO了 分析師：不會有人再相信他
初次上稿01-22 23:57 更新時間 01-23 07：25市場與一些歐洲領導人對於美國總統川普達成所謂的格陵蘭協議架構，並放棄對歐洲國家加徵關稅大表歡迎，但也引發疑惑。一名策略師告訴CNBC，川普所謂的架構是他目前為止最大的「TACO」（亦即川普最後總是退縮）之舉，未來「不會有人再相信他了」。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 211則留言
台南某高中100人期末考吞警告⋯理由面紙擺桌、筆盒放抽屜！校方解釋了
台南一所高中期末考結束，竟然有上百人被記警告，其違規事項包括各種小事，連椅子下方放置筆盒、衛生紙都不行，就連外套放在膝蓋上也違規。該名單在網路上引起熱議，對此，校方表示，為了讓學生習慣大考規定而實施，明確列出注意事項及違規處理方式，且考前已明確公告。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 16則留言
爬101零防護民眾憂心 艾力克斯霍諾德公開「保命方案」Netflix也有應變措施
世界頂尖攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）即將於本周六（24日）上午9時，在無繩索、無裝備的情況下挑戰徒手攀登台北101。他來台前接受為登山者準備的雜誌《Climbing》訪問時，透露此次他在直播活動前9天先行抵達台灣，會與妻子一起品嚐鼎泰豐小籠包。他們住在101對面的飯店，每天睡前都能看見101，如果23日當天他看見女兒的面孔「乞求他不要爬」，他隨時可以打退堂鼓。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 22則留言
日本眾議院開議即解散 2/8舉行大選
日本政府今天（23日）上午9時過後召開內閣會議，決定解散眾議院；眾議院在下午1時（台北時間12時）舉行的全體會議中，宣讀解散詔書後正式解散。眾議院選舉預定於27日公告、2月8日投開票。眾議院今天解散，形同各黨正式開始準備眾議院大選。Yahoo即時新聞 ・ 2 小時前 ・ 11則留言
不是福岡、仙台 日本這城市一堆台灣人 狂聽到台語
日本除了東京、大阪以外，各大城市都擠滿台灣人，有網友日前在名古屋一間飯店櫃台check in，發現左、右兩邊櫃台都是台灣人，電梯裡面還有人講台語。貼文引發討論，許多網友表示，名古屋的飯店幾乎一半以上都是台灣人，景點也充滿台灣遊客，直呼「現在名古屋已經變成台灣人的天堂」。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2則留言
川普終極方案：格陵蘭「公投入美」 普發百萬美元
美國總統川普廿一日排除動武奪取格陵蘭，並稱與北約秘書長呂特達成框架協議。英國每日郵報廿二日披露，川普仍考慮向格陵蘭人提供每人一百萬美元（約台幣三一九○萬元），前提是格陵蘭舉行公投通過加入美國。聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 47則留言
曾紅極一時！他感慨「牛角扣外套幾乎消聲匿跡」網勸：不用急
流行趨勢總是不斷輪迴，近來有網友回想起曾紅極一時的牛角扣外套，忍不住感慨「現在幾乎消聲匿跡」，沒想到貼文一出，竟引來大票網友勸原PO別急「紅回來只是時間問題」、「再等幾年就又紅起來了」。Yahoo綜合報導 ・ 23 小時前 ・ 8則留言
【本日焦點】捨命將面罩給受困者 消防小隊長殉職／政院拍板 國民年金給付調高至5千元／兒一天一杯蔬菜汁盡孝 母險送命
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1. 捨命將面罩給受困者 消防小隊長殉職 2. 政院拍板 國民年金給付調高至5千元 3.兒一天一杯蔬菜汁盡孝 母險送命 4.基隆火災奪勇消、住戶2命 起火原因初判 5.川普：已建格陵蘭協議架構 不會對歐洲加稅Yahoo新聞編輯室 ・ 19 小時前 ・ 9則留言
川普稱永久准入格陵蘭 涉及部署飛彈與採礦權但格陵蘭方一無所知
美國總統川普22日表示，他已與北約達成協議，確保美國永久准入格陵蘭。北約領導人表示，盟國必須加強對北極安全的承諾，以抵禦來自俄羅斯和中國的威脅。格陵蘭領袖對於相關協議上報 ・ 5 小時前 ・ 16則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 17 小時前 ・ 8則留言
別錯過暴富機會！114年9-10月統一發票「11張大獎未領」50元訂閱費中千萬
別錯過暴富機會！114年9-10月期統一發票特別獎（1000萬元）、特獎（200萬元）、雲端發票專屬獎（100萬元獎），截至目前各有2張、4張、5張未領，兌領期限至今（115）年3月5日，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，以免與財神爺擦身而過。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 14則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
國民年金給付調高為5000元 政院拍板 逾176萬人受惠
行政院會今天通過國民年金法部分條文修正草案，現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付，將從每個月新台幣4049元調高為5000元，同時新增消費者物價指數（CPI）達到3%調整機制，並刪除強制配偶替被保險人繳納保費規範，以消除懲罰婚姻疑義。若照行政院版本修法通過，受益人數將逾176萬人，每年預算估計為860億元，今年將以追加預算169.8億元方式支應。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 242則留言
華榮路火災新建豪宅「26樓燒成1炷香」 隔壁想起香港宏福苑驚醒急逃
高雄市鼓山區華榮路一棟興建中的30層樓豪宅大樓，23日凌晨0時11分火災，高雄市消防局出動29車81人搶救，所幸無人員受傷受困，火災原因待調查。不過，26樓高處冒出烈焰，燒成一炷香，消防員徒步一層一層爬佈線，十分辛苦；而隔壁住戶聽聞「失火」，想起香港宏福苑惡火，暗夜驚醒急忙逃生。太報 ・ 1 小時前 ・ 97則留言
阿蘇火山口超壯觀完整畫面曝 她回憶搭乘經驗：真的是拿命賭
日本熊本縣阿蘇火山口為世界少見可完整見到的破火山口地型，因此受到觀光客喜愛，不少人前往日本旅遊都會特地安排朝聖。但20日發生觀光直升機墜會事故，2名台灣旅客夫妻包括駕駛在內3人下落不明。就有女網友回憶之前搭乘經驗，直言真的是用命去賭。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 125則留言
紐時：格陵蘭新協議建議 美國擁有軍事基地領土
（中央社記者廖漢原紐約22日專電）「紐約時報」今天引述多名西方國安及外交官員的說法報導，美國總統川普與歐洲領袖討論中的新格陵蘭協議架構，內容包括美國擁有部分土地做軍事基地用途，猶如英國的賽普勒斯基地被視為英國領土。中央社 ・ 7 小時前 ・ 85則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 90則留言
王月二度開顱昏迷5天 女兒鬆口曝最新病況
60歲藝人王月去年（2025）因在家中跌倒，2度緊急進行開顱手術，一度在加護病房昏迷五天。好友陳鴻透露，傳訊息給王月遲遲未獲得回音，所幸近期終於收到王月女兒的代為回覆，「終於可以鬆了一口氣。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 29 分鐘前 ・ 發表留言