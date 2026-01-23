如何擺脫瞎忙？他從老智者身上學到的人生道理：抱持臨終心態過活

人的時間有限，該如何把握時間活出精采人生？享譽全球的人道主義者、領導力專家羅賓．夏瑪（Robin Sharma）於《和尚賣了法拉利》一書中，融合了東方亙久的靈性智慧，與西方追求卓越的先進技巧，以寓言故事的方式提出圓滿生人7件事，引導讀者活出圓滿的人生。以下為原書摘文：







最忙的人反而最有空閒？



「我曾聽父親說，最忙的人反而最有空閒。你怎麼看？」我突然想到這件事，告訴朱利安。

「我完全同意。真正忙碌而有產能的人，其實是最會管理時間的人，必須如此才能生存。但懂得時間管理，不代表要變成工作狂，恰恰相反，掌握時間讓你有更多餘裕去做自己真正熱愛、真正有意義的事。掌握時間，就是掌握人生。要好好守護時間，記住，時間是不可再生的資源。」

「舉個例子吧。」朱利安說，「假設現在是星期一早上，你的行程滿檔，排滿了會議、應酬和出庭。你照常6點半起床，草草喝杯咖啡就匆忙趕去上班，結果一整天都陷在趕時間的緊張中。但如果你前一天晚上花15分鐘規畫隔天行程，甚至更有效率一點，在寧靜的星期日早晨，用1小時安排整週計畫，把會見、回電話、資料研究都寫進行事曆裡，更重要的是，把個人成長、社交活動、心靈發展目標也排進去。」









「這個簡單的作法就是保持生活平衡的祕訣。當你把生活中最重要的事項放進日程裡，你的一週乃至你的生活，就能過得平和又有意義。」「你該不會要我在忙碌的一天中，硬是抽空去散步或打坐吧？」

「正是這樣。為什麼要被傳統束縛？為什麼一定要跟大家一樣？請跟自己比賽。何不提早1小時上班，好讓你上午就能到辦公室對面那座美麗公園，享受奢侈的散步時光？或者星期一多花幾小時工作，星期五就可以提早收工，帶孩子去動物園？甚至一週有兩天在家辦公，你就能夠多陪陪家人？我要說的是，規畫你一週行程，發揮創意管理你的時間，並且有紀律地把時間都用在優先要務上，人生最有意義的事絕不能被最沒意義的瑣事犧牲掉。記住，沒計畫就是在計畫失敗。」

「此外，行程表上不只是寫下與別人的約會，也要寫下你與自己的約會，比如閱讀、休息，甚至寫一封情書給太太，這樣才能運用時間產出豐厚的成果。別忘了，投入時間在非工作上從來不是浪費，這會讓你工作時更高效。生活不應該切割成一塊一塊，你得理解，所有事都是連貫的整體，在家裡的表現會影響你的工作表現，你在辦公室對待別人的態度，也會影響你對家人朋友的態度。」





掌握時間的人都過著簡單生活



「我同意你說的，朱利安，但我真的沒有時間在白天抽空休息，我晚上經常得加班，行程已經壓得我喘不過氣了。」我一邊說，一邊想到堆積如山的工作，就覺得胃一陣抽搐。

「忙碌不是藉口，真正的問題是，你到底在忙些什麼？」朱利安說。「我從那位聰明老智者身上學到一條很重要的規則：你人生中百分之八十的成就，其實只來自百分之二十的行動。拉曼稱之為『二十古則』。」

「我有點不太明白。」「好，我們回到你那個忙碌的星期一。從早上開始，你的時間可能花在接委託人電話、寫法律文書，到了晚上則讀故事給孩子聽，或跟太太下盤棋。對吧？

「對。」

「但在你所有付出的成百上千件事情裡，只有百分之二十真的能帶來長遠、深刻的結果。也就是說，只有2成的事會真正影響你的生活品質，這些就是所謂的『高影響力』行動。10年之後，你覺得自己花在茶水間八卦、在瀰漫菸味的餐廳閒坐，或是窩在電視機前的時間，有任何意義嗎？」

「沒有，當然沒有。」

「沒錯。所以你也一定同意，有些事情是會影響一切的。」

「那麼拖延呢？我不喜歡做的事常常一拖再拖，反而會去翻電子信箱裡的垃圾信，或隨手翻幾本法律雜誌。也許我只是單純在殺時間吧？」

「『殺時間』這說法真貼切。沒錯，只做讓自己舒服的事，逃避讓自己不舒服的事，是人之常情。但就像我之前說的，這世界上最有產能的人已經養成一個習慣，他們會去做那些成效低的人不想做的事，即便他們自己也不特別喜歡做。」我停下來，認真思考這個道理。或許，我的問題根本不是拖延，而是生活變得太過複雜。朱利安看出了我的心思。

「拉曼大師曾告訴我，真正掌握時間的人，其實都過著簡單的生活，慌亂急躁的步調不是大自然要我們過的日子。拉曼深信，唯有做事有效率、替自己設定明確目標的人，才可能找到持久的快樂，也提醒我們，充實的人生與心靈的平靜並不衝突。這正是我覺得最迷人的地方，這份智慧既讓我有高產能，又滿足了我的精神寄託。」

我開始向朱利安吐露更多想法：「你一直對我很真誠，所以我也要對你誠實。我不想為了更快樂、更滿足，就放棄我的事業、房子和車子。我喜歡這些東西，是我多年努力工作贏得的回報，但我覺得很空虛，真的。你知道我在法律學院時有很多夢想，我的人生可以做的事還有好多。」

「可是我快40歲了，卻從沒去過大峽谷，也沒登上過巴黎鐵塔，我沒有在沙漠裡走過，沒有在美麗的夏日划小船劃過一片靜止的湖。我不曾脫掉鞋襪，赤著腳在公園走一走，聽一聽孩子們的嬉笑聲和狗叫聲。我甚至不記得上一次靜靜在雪中散步，只為了聆聽那份靜謐、享受那份感覺，是什麼時候的事了。」

「那就簡化你的生活吧。」朱利安語帶同情地建議我，「將古老的簡樸修行套用到你生活的每一個面向，你就一定會有更多時間去品味這些美好。人生最可悲的其中一件事，就是遲遲不開始好好過生活。太多人總在憧憬某個遙遠地平線上的玫瑰園，卻忽略身邊後院正盛開的花朵。這多麼不幸啊。」

「有什麼建議嗎？」「這部分就交由你去想像了。我已經與你分享了很多從智者身上學來的對策，只要你有勇氣去實踐，這些方法都能創造奇蹟。噢，這讓我想到，我還有一個方法能確保維持平靜和簡單的生活。」

「是什麼？」

「我喜歡在下午小睡一會兒。我發現這能讓我精神飽滿、神清氣爽，也更年輕活力。可以說，這是我的美容覺吧。」朱利安笑了。「不過，外表好像從來不是你的優勢。」

「而幽默感一直是你的優勢，這點我得誇獎你。永遠別忘了笑的力量，笑聲就像音樂，是對抗壓力和煩惱的最佳良藥。拉曼大師說得最好：『笑聲能打開你的心，能撫慰你的靈魂，不要把人生看得嚴肅到忘記對自己一笑。』」





用臨終心態過生活



朱利安接著補充關於時間的最後一個想法：「也許最重要的是，別再活得好像你還有500年壽命。當迪薇雅把那只小沙漏交到我手上時，對我說了一句話，我這輩子都不會忘記。」

「她說了什麼？」

「她告訴我，種一棵樹最好的時機是40年前，次好的時機就是今天。別再浪費你的一分一秒，養成一種臨終心態。」

「能再說一遍嗎？」我被朱利安那生動的用詞驚了一下，問道：「什麼叫臨終心態？」

「那是一種看待生命的全新方式，可以理解成是一種更能喚醒人心力量的思維，時時提醒著你，今天或許就是你生命的最後一天，所以請盡情揮灑。」

「聽起來有點陰鬱，讓我想到死亡。」「其實這是在談生活。臨終心態讓你將每天當作最後一天來過。每天醒來先問自己一個簡單問題：『如果今天是最後一天，我會做什麼？』然後想想你會如何對待家人、同事甚至陌生人，想想你會多麼有生產力、多麼興奮地把每一分鐘活到極致。」

「單憑臨終的問題，就能產生大到足以改變你一生的力量。臨終心態會為你的日子注入能量，讓你重新燃起對生活的熱情，你會開始去做那些一直拖著沒做卻很有意義的事，不再浪費時間在那些使你深陷危機與混亂的小事上。」

朱利安接著說：「督促自己做更多、體驗更多，把你的能量用來擴大夢想。是的，要擴大你的夢想。既然你的心靈堡壘裡藏著無限潛能，就別接受平庸的人生，請勇敢發揮你強大的力量，這是你與生俱來的權利！」

「好有力的一番話。」我說。

「還有一個簡單的解方，可以打破困擾許多人已久的挫折魔咒。」

「我的杯子還空著，請多倒一些知識給我。」我輕聲說。

「抱持著不可能失敗的態度去行動，那麼必然會成功。剷除一切不會達成目標的念頭，不管那些目標是物質或精神層面的。勇敢一些，不要限制你的想像，別再受過去拘束，你要做未來的建築師，你將不同於以往。」

（本文摘自／和尚賣了法拉利【25週年暢銷典藏版】：圓滿人生的七個祕密／商業周刊）

