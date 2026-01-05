如何擺脫「歐陽娜娜妹妹」標籤 娣娣1句話展現高情商

歐陽娜娜與妹妹歐陽娣娣。（圖／翻攝自微博）

女星歐陽娣娣近日登上音樂節目《有歌》，在節目中被樂評人當面問及外界長期關注的敏感話題——如何讓大家不再只記得她是「歐陽娜娜的妹妹」。面對這類容易引發比較的提問，她沒有閃躲，反而以相當從容、鬆弛的態度回應，展現成熟心境，也因此獲得不少觀眾好感。

被問到是否會想擺脫「歐陽娜娜妹妹」的標籤時，歐陽娣娣直言自己其實並不介意。她表示：「我覺得這個標籤就在我身上，我並不是很在意，因為我覺得我姐姐是歐陽娜娜，是一件很值得驕傲的事情。」她也認為，現在的環境早已不需要把兩位女生放在一起做高下比較，而是可以允許彼此在不同舞台、不同領域各自發光。

歐陽娣娣進一步分享，她並不認同一定要分出誰比較成功，「每個人都在自己的領域閃閃發光，這才是最重要的事情。」她坦言，自己不會刻意想擺脫既有身分，而是希望透過成長與作品累積，讓大家自然看到她的努力與定位。她也提到，就算外界知道她與歐陽娜娜的姊妹關係，也不影響兩人一起為觀眾帶來更好的音樂與舞台，這正是她所期待的狀態。

歐陽娣娣是藝人歐陽龍與傅娟的小女兒，上有歐陽妮妮與歐陽娜娜兩位姐姐，出身演藝世家的背景讓她一出道便備受關注。其中，歐陽娜娜以大提琴家與演員身分累積高人氣，歐陽娣娣近年踏入演藝圈發展，自然常被拿來比較。此次回應曝光後，不少網友紛紛留言力挺，「咱就是說這個態度也太可以了吧」、「格局打開，回應得體又充滿力量」、「驕傲姐姐是歐陽娜娜，這份鬆弛太圈粉」、「她們姊妹感情真的很好」、「妹妹的未來一定也會更好的」。

