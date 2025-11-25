如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦

溫度說冷就冷，如何精準挑選羽絨外套？

因此，本文將以更全面的角度切入，從穿搭邏輯、季節趨勢、造型風格到精品輕羽絨推薦，用最具體、最時髦的方式帶你掌握10°C的時尚穿搭關鍵。無論是通勤、旅行或假日外出，都能在寒意之中展現穩定姿態與個人品味。

undefined

03 Canada Goose 輕量羽絨外套

若你所在城市冬季濕氣重，Canada Goose 的輕量系列是最穩妥的投資。採用抗濕羽絨與耐磨布料，在城市雨霧中仍保持保暖。推薦原因：抗風抗濕表現頂尖，版型不厚重，適合10°C＋，低調專業的北國美學。

廣告 廣告

undefined

04 Max Mara The Cube

Max Mara 的 The Cube 系列一是時尚迷、時髦精的心頭好，短版羽絨夾克柔軟、流動，不顯胖，高質感滿分，不想撞衫的可以參考。

undefined

05 Duvetica 輕量羽絨夾克

Duvetica 是近期竄紅的義大利精品羽絨，亮點在於「光澤布料」搭配高密度羽絨，時髦且好搭。

輕羽絨已從實用單品進化為「城市生活的態度」，不僅能移動、還能旅行、能通勤、能轉換場合，並讓身體自在呼吸沒有累贅性。在這個冬天，希望你找到那件能與你一起移動的羽絨，讓你跨越低溫，也打造你的個人風格邊界。

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 為新世代女性打造被看見的舞台！Max Mara歡慶WIF Max Mara未來之星獎®20周年，致敬影視界的傑出女性

● 7千3百萬定槌！一枚永遠停在2:20分的神秘古董懷錶身價憑什麼？