如何煮出名店軟嫩香甜的紅豆湯？告訴你關鍵「1步驟」 | Women's Health

飯後來一碗甜甜的紅豆湯，喝完心情也會跟著變好！尤其是正在經歷生理期困擾的女生們，如果能夠喝上一碗紅豆湯，身體也會瞬間舒服許多，不過愛喝紅豆湯的你知道其實紅豆湯不僅好喝還有許多功效嗎？本篇文章將帶大家了解紅豆湯的功效以及怎麼煮最好喝！

紅豆湯營養功效：5大重點

1. 豐富的纖維素

紅豆是植物性食物中豐富的纖維素來源之一。攝取足夠的纖維有助於促進腸道健康，預防便秘，降低膽固醇水平，並有助於控制體重。

2. 蛋白質來源

紅豆是優質的植物性蛋白質來源，對於素食者或減少動物性食物攝入的人群而言，紅豆是維持正常生理功能所需的重要蛋白質來源。

3. 高含量的抗氧化劑

紅豆含有豐富的抗氧化劑，如多酚、類黃酮和維生素C，這些化合物有助於中和自由基，減少氧化損傷，保護細胞免受損害，降低慢性疾病的風險。

4. 有助於血糖控制

紅豆含有澱粉和膳食纖維，它們有助於緩慢地釋放葡萄糖進入血液，有助於穩定血糖水平。

5. 營養豐富，低卡路里

紅豆富含維生素、礦物質和其他營養素，如鉀、鎂、錳和葉酸。此外，紅豆是低脂肪、低卡路里的食物，對於追求健康體重的人來說是理想的選擇。

雖然紅豆富含許多營養價值，不過也不能把紅豆湯當作正餐，均衡飲食才能讓每一個食材都發揮最大的功效！

喝紅豆湯可以補鐵嗎？

紅豆是含有豐富鐵質的植物性食物之一，特別是對於素食者或不常食用動物性食物的人來說，紅豆湯是一個很好的鐵質來源。

鐵是人體內重要的礦物質之一，它在血紅蛋白和肌紅蛋白中起著關鍵作用，有助於運送氧氣到身體各個部位，維持正常的能量代謝和免疫功能。缺乏鐵可能導致貧血和疲勞等健康問題。

紅豆湯作為一種富含鐵質的食物，有助於增加體內鐵的攝取量。不過，請注意，植物性鐵（非血紅素鐵）的吸收率通常較低，因為它與動物性鐵（血紅素鐵）不同。但你可以透過一些簡單的方法來提高植物性鐵的吸收效率，例如：

1. 搭配富含維生素C的食物一同食用，維生素C有助於增加植物性鐵的吸收。例如，你可以在紅豆湯中加入些許檸檬汁或吃一些富含維生素C的水果。

2. 避免在同一餐食用抑制植物性鐵吸收的食物，如咖啡、茶和牛奶。

3. 多樣化飲食，攝取來自不同來源的鐵質，包括其他豆類、堅果、全穀物等。

生理期時喝紅豆湯的3個好處

1. 緩解經痛

紅豆湯中的豐富纖維素和抗氧化劑可能有助於減輕經痛和痛經的症狀。纖維素有助於促進腸道健康，排除體內多餘的雌激素，而抗氧化劑則有助於減少身體的發炎反應。

2. 補充鐵質

在生理期，女性體內的鐵流失會增加，容易造成貧血和疲勞。紅豆是良好的植物性鐵質來源，透過喝紅豆湯可以補充鐵質，有助於維持正常的鐵含量，並減少貧血的風險。

3. 調節血糖

紅豆湯中的澱粉和膳食纖維有助於穩定血糖水平，這對於一些女性在生理期時可能會遇到的血糖波動問題有所幫助。

紅豆湯食譜

食材：

紅豆｜選用乾燥的紅豆，泡浸過夜或至少6小時

冰糖或紅糖｜依個人口味調整甜度

水｜適量

步驟：

｜Step1 清洗紅豆

將泡浸過的紅豆放入漏網中，用清水沖洗，直到水變得清澈為止。

｜Step2 煮紅豆

將清洗過的紅豆放入一個大鍋中，加入足夠的水，水量大約是紅豆的2-3倍。把鍋蓋蓋好，把紅豆煮沸，然後轉小火煮約30分鐘至1小時，或直到紅豆變軟爛。如果需要，可以補充熱水以確保紅豆始終覆蓋在水中。

⚡️紅豆煮熟時會膨脹，所以煮的時候要確保水量足夠。

｜Step3 加入糖

待紅豆煮熟後，加入適量的冰糖或紅糖，調整甜度，繼續煮幾分鐘直到糖完全溶解。

｜Step4 搗爛部分紅豆

取出一部分煮熟的紅豆，將紅豆搗爛倒回湯中，可以增加紅豆湯的濃稠度，如果喜歡較稀釋的口感，這個步驟可以忽略！

｜Step5 熄火，等待湯稍微冷卻

熄火後，讓湯稍微冷卻一下，這樣湯會更加入味。

｜Step6 上桌

將紅豆湯盛裝到碗中，可以熱吃也可以冷藏後飲用。如果喜歡，你還可以加入些許椰漿或椰奶，增添豐富的口感和風味。



