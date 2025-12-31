如何爭取子女監護權？判斷標準是什麼？律師公開監護權判決7大要點

離婚想爭取孩子監護權，法院到底怎麼判？恩典法律事務所創辦人蘇家宏於《在愛情裡，守好你的法律陣線》一書中，拆解感情裡最容易被忽略的法律陷阱，從婚前協議、忠誠條約的擬定，談到離婚後監護權、扶養費的爭取，及配偶外遇、家暴、施以經濟制裁等「婚內失戀」的因應，讓讀者在愛情中都能建立起穩固的幸福。以下為原書摘文：











阿武和小文育有兩名子女，分別3歲及8歲，近期夫妻兩人正在協議離婚，但為了子女的監護權問題而僵持不下。阿武家裡開公司，月收入超過15萬；相較之下，小文是一般上班族，月收入約3萬多元。

即使兩名子女平時都是小文在照顧，但阿武態度強硬地表示，自己收入是小文的5倍，上了法院一定會贏，要小文自動放棄監護權。小文聽了非常心急：法院在判監護權的歸屬時，真的只看經濟能力嗎？

婚姻關係走到盡頭時，除了處理夫妻間的離合，未成年子女的監護安排更是核心且複雜的議題。許多打離婚官司的夫妻，除了離婚這個主戰場外，爭奪未成年孩子的監護權也往往是另一場僵持之戰。

我將在這篇文章中，為大家細細說明「共同監護」與「單獨監護」的差別，以及若是像案例中的小文這樣，作為經濟相對弱勢的一方，可以如何爭取監護權。





監護權是什麼？



一般人所稱，父母對子女的「監護權」，法律正式名稱是「親權」（為了方便讀者理解，本書皆以「監護權」來表達），也就是父母對未成年子女權利義務的行使與負擔。不單單是對孩子的權利擁有決定權，更包含了照顧、保護、教養等多項義務與責任。

具體來說，監護人有權為未成年子女決定生活中的重要事項，包括：住居地的選擇、就學安排、醫療決定、保險購買或是銀行帳戶的開設與使用。除此之外，監護人也須負責日常生活照顧與教育教養。

監護權的兩種形式



夫妻離婚時，關於未成年子女權利義務的行使或負擔，可以透過協議方式決定。如果夫妻無法達成協議，則會由法院來酌定。

判決結果分為「共同監護」與「單獨監護」兩種：

單獨監護： 父或母可以單獨行使監護權，決定所有與孩子相關的重大或日常事項，無須另一方同意。

共同監護：即使離婚，父母依然共同行使監護權。原則上，只要是與未成年子女相關的重要決策都需要雙方同意，也因此兩人都能繼續參與孩子的每個成長階段。不過，即使是共同監護，也可以約定一位「主要照顧者」，由這位照顧者與子女共同居住，並負擔主要照顧責任。







共同監護是「雙輸」，還是「雙贏」？



實務上，常見夫妻在訴訟法庭中不斷攻擊對方的缺失、相互指責，為的就是爭取孩子的「單獨」監護權。如果法院最終判決孩子由父母共同監護，常見兩邊都覺得自己「輸了」。其實，這樣的心態正顯示出大人忽略了監護權背後真正的法律涵義，以及監護權對孩子的長遠影響。

許多離婚父母傾向爭取單獨監護權，一方面是覺得可以省去與對方協調的麻煩，另一方面也可能是出於對對方的不信任，甚至是報復心理。然而，單獨監護雖能讓一方全權決定子女的生活事項，卻也可能導致另一方長期疏離孩子。

實務上，許多未獲監護權的一方，最初仍會盡探視與扶養的責任，但隨著時間推移，可能因為對孩子教育、生活等方面的意見都不會被傾聽或採納，長時間無法參與孩子的生活決策而感到自己像個局外人，最終僅剩按月支付扶養費的聯繫，連探視孩子、關心孩子的頻率也大為下降。

如此一來，原本應可同時擁有父母愛的孩子，反而成了名副其實的單親家庭，失去了另一方的陪伴與關心。這種情況其實對父母與孩子而言，都是一種雙輸局面，也是家事法官不願見到的結果。因此，當法院判定共同監護，即便不是雙方當下所期待的結果，從長遠來看，卻有可能是對孩子最有利的安排。





判決以「子女最佳利益」為優先



看到這裡，讀者應該能理解，當父母無法就監護權達成共識、須由法院酌定時，家事法官不盡然是站在父母的角度去考量，而是思考：怎樣判定才最符合未成年子女的最佳利益。「子女的最佳利益」這個原則乍看抽象，但實務上，法官會依照以下因素來進行綜合考量：

幼子從母原則： 如果孩子還很小（像是零到3歲），且在需要哺乳或密切照顧的階段，法官通常會比較傾向讓母親當監護人。

子女意思尊重原則： 7歲以上的孩子因為已經有自己的想法，也有能力表達自己的意見，法官會特別傾聽他們的真實感受，並尊重孩子的意願。

現況維持原則： 如果孩子現在的生活環境已經很穩定，比如學校、朋友、住家社區都很熟悉了，法官會為了孩子的身心發展，盡量避免讓孩子搬來搬去，減少不必要的變動。

手足不分離原則： 法官會考量兄弟姊妹間盡可能不要分開住，讓手足間能互相陪伴與支持。

父母適性比較衡量原則： 法官會檢視爸媽誰比較有照顧孩子的心力與能力，但不只是看誰比較有錢而已，而是會以照顧意願、教養能力與生活條件去進行全面性的評估。

主要照顧者原則： 如果在離婚前，長期是由某一方主要在照顧孩子，法官通常會優先考慮讓這位主要照顧孩子的人取得監護權。

善意父母原則：法官也會觀察哪一方更願意讓孩子和另一方也能保持良好互動，而不是只想阻擋孩子和另一個家長間的關係。甚至，有些法官除了看離婚夫妻對待彼此的態度外，也會檢視他們所提出的「會面交往方案」，看誰比較有善意。

回到案例：經濟弱勢者不一定處於劣勢綜合前述幾項法官的考量面向，案例中的小文其實擁有許多優勢：

有一名孩子年僅3歲，符合「幼子從母」原則。 另一名孩子已經8歲，若孩子平時都是小文在照顧，而孩子也表達比較想跟媽媽同住，則符合「子女意思尊重」及「主要照顧者」原則。 當其中一名小孩明顯由小文擔任監護權人較符合子女利益，依照「手足不分離」原則，另一名小孩同樣判給小文的機率也就提高。

由此可見，監護權的判斷並非僅憑經濟實力，不需因此太快放棄孩子的監護權。應該思考的是「如何才符合孩子的最佳利益」，並於衡量各個條件後，盡力爭取。

（本文摘自／在愛情裡，守好你的法律陣線：結婚、離婚、不婚、再婚，感情裡的法律幸福指南／寶瓶文化）

