如何用一句話證明「曾去過網咖」？網勾回憶：時間快到囉

隨著電腦、智慧型手機越來越普及，網咖漸漸走入歷史，成為七、八年級生共同的回憶，對此有網友也忍不住好奇「如何用一句話證明你有去過網咖？」掀起網友熱議。

時代變遷，許多網咖紛紛轉型，成為一代人的回憶，對此有網友在論壇PTT以「如何用一句話證明你有去過網咖？」為題發文，原PO也舉出「時間快到囉」、「三個人包台，八小時，連號座位」、「鍋燒意麵加蛋，蛋不要熟」等例子，好奇其他網友的經驗談，「還有其他更強而有力證明自己去過網咖的一句話嗎？」

貼文掀起不少網友回憶，紛紛直呼「包夜」、「再加一小」、「我快打到召喚了，去幫我加時間」、「加三小，可樂續杯」、「到天亮，包廂座位」、「2個人，包台過夜，坐一起」、「香檳葡萄加厚片、肉骨茶麵」、「包台，歡樂時段快去拿食物飲料」、「網咖泡麵都好吃到不行」、「剩下五分鐘」、「巧克力厚片點下去，全場都會跟著點」、「中午11～12點畫面都是CS或魔獸三國」、「時間快到囉」、「我去加時間」、「叮，你的時間到了喔」、「8小100」、「泡麵加蛋」、「以前包台8小時有夠讚」。

許多人到網咖一坐就是幾個小時起跳， 國健署提醒 ，當坐姿連續6小時以上時，便是久坐；久坐對於身體存在多項危害，包括增加心臟病、中風、糖尿病及代謝症候等非傳染性疾病的罹患率，也會造成骨骼的傷害與肌肉的退化，血液循環不佳，甚至會使思考變遲鈍並影響心理健康；根據世界衛生組織建議，成年人每周應有至少150分鐘的中等強度身體活動量，民眾可以利用生活中的空檔，像是走一段路替代乘車等，每日累積10～30分鐘的運動量。

