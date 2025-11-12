如何看中國大使威脅砍下日相的頭？川普：盟友比中國更糟糕

美國總統川普接受福斯新聞專訪，不願正面回應中國大使威脅斬首日本首相高市早苗的消息。翻攝FOXNEWS



日本首相高市早苗近日因關切台灣安全狀態而被中國駐日大使揚言「斬首」。美國總統川普週二（11/11）受訪時被問及此事，但他避重就輕不願批評中國，反而說美國的盟友可能比中國更糟糕。

福斯新聞週二播出川普的最新專訪內容。主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）提及高市早苗上週在國會有關台灣的發言，她向川普提問說：「新任日本首相高市，我知道您很喜歡她。她稱台灣所面臨的狀況極為危險，而若台灣遭中國奪下，日本將視之為生存危機…但現在有一名中國外交官在社群媒體發文說，日本首相應該因為這段發言而被斬首。他們中國不是我們的朋友，對吧？」

川普並未正面回應有關中國威脅斬首高市的問題，反而是說：「很多盟友也不是我們的朋友，我們的盟友在貿易上占我們便宜，甚至比中國更嚴重，而中國佔了我們非常大的便宜…是我們幫助他們建軍，幫他們打造所有一切。」

川普強調，他在第一任期時便對中國課徵關稅，若不是「來自中國某處的」新冠病毒攪局，關稅措施還會繼續。但他接下來又舊調重提地說：「我和習近平主席相處得很好，我和中國相處的很好。要和中國處得好的唯一辦法，就是要透過力量說話。因為關稅，我們有非常大的力量，因為我所做的一切，讓我們非常強大…他們有很多飛彈，但我們也有很多飛彈，他們不會想惹我們的。」

主持人接著追問有關重新開放中國留學生赴美留學，惹怒不少MAGA基本盤，且可能繼續竊取美國高科技知識。殷格拉漢說：「他們（外國留學生）不是法國人，他們是中國人，他們會從事間諜活動，竊取我們的智慧財產權。」

川普回問：「你覺得法國人會比較好？…我可不確定。」他表示，對他而言，讓中國留學生回到美國也是一項生意，認為對美國的大學來說是重要收入來源。

川普在專訪中還談到和習近平的關稅談判過程，他表示，當中國拿禁止出口稀土威脅時，他立刻以100%關稅反擊：「10分鐘內，我就接到電話，他們(中國)說想要見面，然後我們就搞定了。我們達成了一項很棒的協議，一項偉大的協議。」

