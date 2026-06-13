如何看選票短缺紛爭？ 韓國網站匯集近400份學生聲明 提及中國次數也曝光了...
[Newtalk新聞] 韓國本月 3 日地方選舉爆發選票短缺爭議後，事件持續延燒，不少韓國民眾走上街頭抗議，朝野政黨也一致要求徹查此事，韓國司法機關亦已介入調查。與此同時，韓國大學生也積極關切此事，陸續發表多篇聲明，譴責選票短缺問題；全韓國 18 間大學學生會也於本月 10 日共同發表「時局宣言」，表達對此事的立場。而韓國網站則匯集學生所發表的近 400 份聲明，並針對這些聲明進行初步整理與分析。
韓國網站「一票的紀錄」（한표의기록）匯集來自全韓國 215 所大學、針對選票短缺爭議所發表的聲明。根據今（13）日上午 7 時統計，該網站共蒐集 396 份聲明，內容涵蓋以學生會、系學會、校內正式與非正式社團、部分學生集結，以及個別學生等名義發出的聲明。值得注意的是，該網站除韓文頁面外，另設有英文、繁體中文及日文頁面，顯示該網站有意透過多語版本，將韓國學生對此事的看法擴散至國際社會，並讓更多海外讀者理解其訴求。
從繁體中文頁面「分析」來看，多數聲明要求提出防止再發措施，共 253 份、占 64%；其次是要求選管機關與主管當局負責，共 193 份、占 49%；再來則是要求徹底查明真相，計 150 份、占 38%。這顯示多數學生聲明的重點，並非立即導向選舉結果本身，而是要求制度性修補、責任釐清與真相調查。相較之下，要求重選或重新投票者僅 23 份、占 6%，比例明顯偏低，說明「重新選舉」並非學生聲明中的主流訴求。
在價值層面，聲明最常提及「民主主義」，高達 382 份、占 96%；「投票權」則有 372 份、占 94%；「信任與公正」也有 346 份、占 87%。此外，「憲法」、「主權與國民主權」、「一票與投票權」等詞彙亦大量出現，甚至有 71 份聲明直接表明「這不是黨派鬥爭」，占全體聲明 18%。
是否有聲明提到中國？
為查核學生聲明中是否出現中國相關論述，記者依韓文語境中常見的中國相關用語，在該網站韓文頁面進行關鍵字搜尋，搜尋詞彙包括 중국（中國）、중화인민공화국（中華人民共和國）、중국공산당（中國共産黨）、중공（中共）、친중（親中）等。本報導前後括號中所標示之漢字，皆為韓國漢字寫法，並非我國慣用國字。
經查，396 篇聲明中，僅有 1 篇由首爾大學校外社團 트루스포럼（Truth Forum）發布的聲明，提及「中共」一詞。該聲明寫道：「중공（中共）의 은밀한 침투（隱密한 浸透）는 이제 노골적（露骨的）이다」，意即「中共的隱密滲透如今已變得明目張膽」；並進一步稱：「이런 상황（狀況）에서 중공（中共）의 선거 개입（選擧 介入）을 우려（憂慮）하고, 선거（選擧）를 못 믿겠다는 국민（國民）들이 음모론자（陰謀論者）들인가?」，意指「在這樣的情況下，擔憂中共介入選舉、表示無法相信選舉的國民，難道都是陰謀論者嗎？」
是否有聲明提及選舉舞弊呢？
對此，記者另以韓文語境及韓國媒體報導中常用來指涉選舉舞弊的詞彙 부정선거（不正選擧）進行查詢，截至今日上午 7 時，共查到 22 份聲明提及該詞。進一步分析後，撇除僅屬歷史敘事的段落，共有 3 份聲明將事件定調為選舉舞弊，其共同特徵是直接使用「부정선거（不正選擧）」、「불법선거（不法選擧）」、「전면무효화（全面無效化）」、「재선거（再選擧）」、「당선무효（當選無效）」等語彙。
此外，另有 4 份聲明雖未直接稱此事為舞弊，但內容提到「부실선거（不實選擧）」、「재선거（再選擧）」、「중대한 절차적 하자（重大한 節次的 瑕疵）」、「오염된 투표함（汚染된 投票函）」、「왜 개표를 진행하였는가（왜 開票를 進行하였는가）」等表述，屬於質疑選舉程序正當性的論述。
相較之下，多數提及 부정선거（不正選擧）的聲明，仍以選管會管理失當、參政權受侵害、查明真相及防止再發為主軸，並未必然將事件定性為選舉舞弊；其中亦有部分聲明明確指出，行政瑕疵不等同於選舉舞弊證據，並警惕極右翼勢力藉此事件操作、擴散選舉舞弊陰謀論。
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