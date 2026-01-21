如何看「第四軍種」構想的結束





日前媒體報導，蔡英文政府時期因為提倡「第四軍種」的構想所成立的「資通電軍指揮部」，轄下的通信和電戰單位已回歸陸軍，輿論將此視為「第四軍種」構想「破功」、「步入歷史」。包括國防部長顧立雄在內的國防部高層都在立委質詢時表示「國軍就是只有陸海空等三個軍種。」、「資通電軍指揮部成立以來，其實就非軍種，只是獨立兵種。」、「國防部自己從來沒有如此說過有『第四軍種』。」消毒的意味頗為明顯。

回想蔡英文政府時期把「資通電軍」視為「第四軍種」，甚至視為國防改革的成果之一，前述國防部高層的論調無疑是讓主導成立「資通電軍」的當年主政者和國安主事者頗為難堪。

廣告 廣告

然而，當年極力推崇的「第四軍種」構想為何走到今天這個結果？

「第四軍種」構想為何走到今天這個結果？

回顧執政黨智庫「新境界基金會」在2015年提出《國防政策藍皮書》倡議成立第四軍種「資電作戰軍」，整合三軍通信部隊、電子戰、網路戰單位、電展室等單位。2016年政黨輪替後蔡英文政府想落實此一構想，於2017年7月1日將參謀本部資電作戰指揮部升格為「資通電軍指揮部」。

不過，軍方認為該構想所牽涉單位扞格不入，「無法硬湊成一個新軍種」，所以改採折衷版本，因此電展室並未納入資通電軍管轄，執政黨智庫當初的許多設想也打了折扣。

不僅如此，根據前述媒體報導，陸軍通信部隊和電子作戰部隊被抽調到資通電軍擴充規模，造成「指揮體系與人事調動，都平添不少窒礙。」因此到了2023年底國防部就已經把通信部隊在實質上交還給陸軍管轄，直到主政者和國安主事者都已經不在其位，才終於做出結束所謂的「第四軍種」構想。

轟轟烈烈的「第四軍種」最終落得人亡政息的尷尬結局，但是「第四軍種」真的是毫無挽救的餘地嗎？

為何不參考星國「數碼防衛與情報軍」進行調整？

在台灣成立資通電軍五年後的2022年，新加坡為了因應烏俄戰爭的新型態戰爭，成立第四軍種「國防數碼防衛與情報軍部隊」，而這個第四軍種不同於台灣那種打了折扣的版本，是名副其實的第四軍種。

新加坡「數碼防衛與情報軍」的任務包含因應認知作戰、軍事情報、網路作戰等範疇，有學者在評論指出「『數位軍』之『總長』同時兼任全軍情報首長，顯示新加坡確實掌握網路戰以情報為核心，以此建構網路戰力並進行整合。」點出了新加坡政府和軍方了解到網路作戰結合情報作戰的重要性，在相關的編制上做出合適的配置，而沒有出現像台灣資通電軍那樣「雞兔同籠」的扞格。

「數碼防衛與情報軍」成立三年以來，在資安防護等領域頗有建樹，證明其第四軍種的存在價值。

那麼當時仍然在位的主政者和國安主事者為何不參考新加坡的他山之石，對資通電軍的編制做適當的調整，把始終扞格不入的通信、電子單位分出，並用相對有互補作用的軍情局、政戰局心理作戰大隊、電展室納入資通電軍；反而任其自流，落得人亡政息的結局呢？沒有及時做出適當的修正和調整挽救「第四軍種」構想，此一政策責任，當時的主政者和國安主事者難辭其咎。

輿論對於「第四軍種」構想的結束未有太大反應

在「第四軍種」構想結束的消息為媒體報導後，公眾對此的討論甚少，除了前述媒體的深度報導外，僅有前國安局長李翔宙投書媒體認為將資通電軍降編是犯了短視的戰略錯誤，而執政黨陣營則保持沉默，彷彿「第四軍種」構想的結束是理所當然之事。

其實，在2024年傳出「第四軍種」構想可能結束的消息時，若干有識者相繼為文投書媒體如〈對於資通電軍指揮部分合的看法〉、〈裁資通電軍怎防範網攻〉、〈國軍組織設立必須與時俱進〉建議資通電軍應比照美國、新加坡的作法提升資通電軍為真正的第四軍種，但是未能見到更多關於「第四軍種」未來方向的討論。

如果說輿論對無人機、認知作戰等領域有著熱烈的討論，那麼對於有著同等重要性的「第四軍種」構想步入結束卻少有同等程度的熱烈討論，實在讓人詫異。

各界應該認真反省為何「第四軍種」構想會失敗

面對「第四軍種」構想的結束，關心台灣國防和情報領域的各方有識者應該對於此一結局做深入的反省、檢討，筆者認為應該往如下方向進行討論：

一、當初主政者和國安主事者在創建資通電軍為「第四軍種」的決策過程中，是否有不夠周延之處？

二、當資通電軍的發展出現窒礙難行時，當時主政者和國安主事者為何不做及時的調整，而任其自流，導致最終人亡政息的結果？

三、「第四軍種」構想是否真的不可行？倘若當初不是結合通信部隊和電子作戰部隊，而是結合軍情局、政戰局心理作戰大隊、電展室等情報單位，將網路作戰結合情報作戰，是否會有不同的結果？

四、能否以新加坡「數碼防衛與情報軍」等國經驗作為未來重啟「第四軍種」構想的藍圖？

結語

「第四軍種」構想的結束並不代表其構想的徹底失敗，網路作戰的提升位階，甚至結合情報作戰建立新的軍種，在可見的未來仍然會看到這樣的呼聲。

然而，只有做深入的反省、檢討，並且借鑒外國的他山之石，才能在未來有機會重啟「第四軍種」構想時，不會重蹈失敗的覆轍。

※作者為情報體系觀察者