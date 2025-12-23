如何緩解北捷事件帶來的焦慮與恐慌？中醫教從肝腎調心神、按 4 穴位有效

上周五（19）北捷台北車站與中山站發生的隨機攻擊事件，讓許多人心中留下驚嚇與不安。突然的混亂，帶來強烈恐慌與無助，也讓人們反思日常低頭滑手機、戴耳機的習慣，是否可能在危機時刻增添脆弱。

彰化馬光中醫診所主治醫師劉宗昇表示，這類社會事件容易放大集體焦慮，從中醫視角來看，突發驚恐最易擾亂「心神」，導致情緒失衡，而心神不寧往往與「肝腎」失調有關：

他說明，「肝主疏泄，氣鬱則生煩躁；腎主恐懼，腎虛則恐慌加劇。」針對此類事件引發的急性恐慌與後續壓力，我們可從肝腎入手，因肝腎同源，相互滋養，讓心神安寧、情緒平穩。

從肝著手：疏肝解鬱，平穩情緒

劉宗昇指出，肝氣鬱結易生焦慮，許多事件的突發常讓人胸悶易怒。中醫治療以「疏肝理氣」為主，促進氣血流通，讓心神暢達。日常可適度運動，如散步、太極拳或瑜伽，幫助肝氣疏泄。

廣告 廣告

同時提升周遭覺察，正如事件後許多人反思「不再沉浸在自己世界」，這也有助避免肝鬱。或練習深呼吸或冥想，將恐慌情緒想像成「呼出去的氣」，慢慢釋放。《黃帝內經》云「怒傷肝」，培養樂觀、避免過度壓抑最重要。

從腎著手：補腎固本，減輕恐懼

劉宗昇提到，腎虛易生恐懼，事件中的煙霧與刀傷混亂，最易觸發腎氣不固。中醫以「補腎益精」鞏固根基，讓心神有所依託。可多吃黑豆、黑芝麻、核桃等黑色食物補腎。

日常請每天都能早睡早起，於晚上 11 點前入睡，避免過勞。睡前可用鹽或艾葉泡腳，以通暢腎經。適度提高危機意識，也能增強自我保護感，減少無謂恐懼。

中醫養生重在「治未病」，劉宗昇提醒，尤其社會事件後，更需注重身心平衡，綜合肝腎調養，心神自能歸位，焦慮自然減輕。在這場風雨過後，讓我們輕輕深呼吸，把心放軟。

世間無常，如風過湖面，漣漪終會平息。恐懼來時，只需溫柔地看著它、接納它，它便會悄悄離去。提高警覺，卻不讓恐懼綁架内心；守護自己，也把慈悲留給他人。

劉宗昇說，珍惜當下，把愛說出口、把善意做出去，這便是對治不安最溫暖的力量。願我們在這次事件後，不僅外在更謹慎，也在內心種下更多平靜與智慧的種子。讓心回到此時此刻，你仍是安全的，你仍是完整的。

每天5〜10 分鐘，按 4 安神穴位：

・疏肝安神：太衝穴（腳背大拇指與二拇指間凹陷處）、內關穴（手腕橫紋上約兩寸）。

・補腎安神：湧泉穴（腳底前 1/3 凹陷處）、腎俞穴（腰部第二腰椎棘突下旁開 1.5 寸）。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚