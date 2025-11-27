生活中心／綜合報導

台灣成人糖尿病患者，超過259萬人，藥物控制外，醫生建議透過飲食、運動調整身體，不少人也會搭配保健食品。近年苦瓜胜肽相關食品越來越夯，有國際生技大廠研發多年，從促進新陳代謝與調整體質方面下手，獲得多項科學研究證實，可作為醫師輔助保健建議。

現代人越來越重視健康，想維持穩定代謝，有人早起運動，也有人飲食控管，更多人選擇搭配保健食品，尤其近期苦瓜胜肽相關保健食品，越來越夯。

苦瓜胜肽專家徐榜奎說：「主要是針對國內外的，臨床研究發現，其實苦瓜萃取裡面的，專利定序19肽的成分，經過臨床實證，可以在12週的期間，快速地去降低患者的，糖化血色素以及空腹血糖，還有在三酸甘油脂的部分。」

不少國際生技大廠，都在研究苦瓜胜肽相關機能，特別是在促進新陳代謝與調整體質方面，但市面上相關產品這麼多，該怎麼選呢？

如何聰明選保健品 醫師建議:劑量不是越高越好

陳韜名理事長提醒應選擇有國家級&國際級官方機構所頒發的品質或安全認證，從源頭避免過量或不明來源的成分所造成的健康風險。（圖／民視新聞）台灣輔醫會理事長陳韜名說：「關於保健食品，其實事實上它不是用來治病，它就是用來做身體的調理，所以我們建議給民眾，第一個要明確，要知道它，對身體有什麼樣的幫助，劑量不是重點，而是在它有效的作用點。」

簡單四個口訣，首先要明確，要看清楚關件成分，再來要科學，包括臨床實證佐證，第三則要認證，由國際級官方機構認可，像是SNQ國家品質標章、美國FDA等，最後則是要適合，民眾要聽從醫生建議。

如何聰明選保健品 醫師建議:劑量不是越高越好

不少國際生技大廠，都在研究苦瓜胜肽相關機能。（圖／民視新聞）家醫科醫師林家揚說：「與其看劑量，倒不如要說，我們要選對的食品，是選對的成分，關鍵成分對才最重要。」

業者也提醒保健食品，不是吃越多越有效，吃得多不如吃得好，才能邁向健康人生！

