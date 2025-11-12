如何聲援沈伯洋最有力？曹興誠建議賴清德：徵召他選台北市長
[FTNN新聞網]
記者許詠晴／台北報導
民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案調查，《央視》日前更透過紀錄片宣稱，可藉由國際刑警組織抓捕沈伯洋。對此，總統賴清德日前喊話立法院長韓國瑜出面，率跨黨派立委聲援沈。不過，聯電董事長曹興誠今（12）日向賴清德喊話，如果真的要聲援沈伯洋，就應該徵召他選台北市長。
針對《央視》進一步發布「起底台獨沈伯洋」紀錄片，引述陸法學者說法，稱中國可透過國際刑警組織，對沈伯洋展開抓捕，賴清德11日受訪呼籲韓國瑜率領跨黨派委員聲援沈伯洋，否則今天是民進黨的沈伯洋，明天就可能是國民黨或民眾黨的任何人。
曹興誠透過臉書表示，韓院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明，只會讓人感覺是做做樣子，顯得弱。「如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長」，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。
曹興誠指出，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。
曹興誠認為，中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈。他質疑，中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？
曹興誠說，近日賴總統用人、識人之能，頗受台派質疑。倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升26、28 年民進黨的選情。讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益。請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷。
更多FTNN新聞網報導
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
賴清德無力聲援沈伯洋向韓國瑜「喊話求援」 藍委建議立院成立「兩岸事務因應對策小組」
開酸賴清德「自己生病別人吃藥」 綠委不滿韓國瑜：婦女遭侵害你在檢討受害者穿著
其他人也在看
駁「清大解聘」說 翁曉玲點名綠媒：我還在！沒被fire
近期有網友發現，國民黨立委翁曉玲遭清大科法所拔掉合聘教師資格，開心認為清大「終於做對事了」，並獲校方證實，翁曉玲已不在合聘師資名單上。對此，翁曉玲今（11/12）表示，並非被解聘，而是因工作繁忙未續與副聘單位合作，主聘仍在清大通識教育中心。太報 ・ 10 小時前
高市議會主席台爭奪戰續攤 藍綠論戰「市長該不該在場」
高市議會昨因總預算爭議爆發主席台爭奪戰，藍綠經協商先行散會；國民黨高市議員白喬茵後續發文抨擊市長陳其邁不在場，強烈質疑陳其邁離席後、未立刻去主持防颱會議，卻躲小房間休息，議長康裕成強調市長是循往例，總預算案報告完就先離席。白喬茵認為，市長坐鎮防災應變中心目的是防範颱風侵害市民的生命財產，但不是被拿來自由時報 ・ 9 小時前
文雅畜牧場又驗出芬普尼雞蛋 農業部：重罰移送檢調
農業部強調，為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者之蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。本案經彰化縣政府於10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件...CTWANT ・ 9 小時前
台中神岡陽明山排水治理工程 颱風前搶修完成
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市神岡區陽明山排水陽明橋下橋處，因縱向坡度陡峭，去年因凱米颱風受創，破互傳媒 ・ 9 小時前
訪歐積電！ 蔡英文「驕傲臉」比讚：記者沒看到太可惜｜#鏡新聞
前總統蔡英文持續在德國訪問，在德國當地時間11日上午，她來到台積電德國廠參訪。一個多小時收穫滿滿。面對記者提問，蔡英文滿臉笑容比讚，還說記者沒能進去看實在是太可惜了。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 19 小時前
賴清德籲韓國瑜聲援沈伯洋 陸委會：應齊聲譴責中共跨境鎮壓
中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，揚言透過國際刑警組織，展開全球抓捕。總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援，共同維護國會尊嚴與言論自由。對此，陸委會主委邱垂正今日在立院受訪表示，朝野應團結一心，不僅要齊聲譴責中共的跨境鎮壓，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵吞的決心。自由時報 ・ 10 小時前
國父誕辰紀念日 朱立倫喊「感念先賢先烈」：國民黨堅定捍衛中華民國
今(12)日是國父誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫在臉書表示，國民黨人應以孫中山先生的思想為一生奉行的理念，「我們要秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰，讓中山先生與經國先生的理想，在...華視 ・ 9 小時前
沈伯洋遭跨國鎮壓 邱垂正：朝野應齊聲譴責
民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，賴清德總統認為立法院長韓國瑜應率領跨黨派立委予以聲援。陸委會主委邱垂正今天(12日)在立法院受訪表示，面對中共對台灣民眾的「集體脅迫」，朝野應團結齊聲譴責中共的「跨國鎮壓」作為，全體國人也應一起保護遭到中共「精準打擊」的個案。 針對民進黨立委沈伯洋被中國立案調查，甚至威脅全球通緝一事，陸委會主委邱垂正指出，沈伯洋長期為台灣發聲，做了很多守護台灣、反對中國併吞的事，引來中共的立案調查，這是典型的「跨國鎮壓」。 邱垂正表示，中共此舉是針對所有台灣民眾的「集體脅迫」，試圖藉此威嚇與分化台灣，因此朝野與全國都應團結一心，將挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性，邱垂正說：『(原音)面對中共跨境鎮壓，我們不但要齊聲譴責中共的跨境鎮壓這種作為，同時我們也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心。』 邱垂正認為，對於遭到「精準打擊」的個案，國人都應該要保護他們、維護他們的權益，別讓中共的恫嚇跟分化得逞。 邱垂正指出，中共對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心保證每位國民的安全，請國人放心。 邱垂正並表示，「這是國際間反跨境鎮壓一個很好的案例」，因此，政府會努力對外說明台灣會中央廣播電台 ・ 9 小時前
沈伯洋遭中共通緝 曹興誠喊「具體有力聲援」：應該徵召沈參選台北市長
中國日前對民進黨立委沈伯洋發布「全球紅色通緝令」，總統賴清德更喊話立法院長韓國瑜，應聲援沈伯洋捍衛國會尊嚴。對此，聯電創辦人曹興誠今(12)日則發文指，賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參...華視 ・ 8 小時前
俄羅斯反制日本制裁！ 30名學者媒體人遭「無限期封殺」
俄羅斯外交部11日宣布，針對日本政府對俄制裁措施，決定禁止30名日本公民入境俄國。俄方表示，此舉是回應東京針對俄羅斯「特別軍事行動」所採取的持續制裁行動，並強調這項禁令為「無限期」實施。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
KMT債台高築「險裁撤駐美代表處」？鄭麗文辦公室：報導並不符實
即時中心／顏一軒報導媒體報導，國民黨主席鄭麗文上任後有意將前主席朱立倫於2022年設立的駐美代表處「轉型」，而後在黨內有力人士勸說下才作罷，更引來「重兩岸、輕美國」的質疑。對此，鄭麗文辦公室昨（11）日發布聲明回應，鄭麗文從未想過要裁撤或精簡人事，相關報導並不符實。民視 ・ 9 小時前
50噸戰車「刁車」免驚！ M88A1救濟車拖吊有A字架神器
民眾在路上開車拋錨時，就會呼叫「道路救援」請求拖吊車協助，但重達50噸以上的戰車失去機動力時，到底要如何救援呢？事實上，國軍有一批M88A1裝甲救濟車，可以拖動M60A3等主力戰車，官兵接受嚴格訓練後，必須在40分鐘內完成故障戰車拖曳、引擎吊掛與回裝測考才合格，確保戰車能夠安全地「滿血回歸」。自由時報 ・ 9 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 7 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 7 小時前
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列EBC東森新聞 ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 8 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前