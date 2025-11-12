如何聲援沈伯洋最有力？曹興誠建議賴清德：徵召他選台北市長

[FTNN新聞網]

記者許詠晴／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案調查，《央視》日前更透過紀錄片宣稱，可藉由國際刑警組織抓捕沈伯洋。對此，總統賴清德日前喊話立法院長韓國瑜出面，率跨黨派立委聲援沈。不過，聯電董事長曹興誠今（12）日向賴清德喊話，如果真的要聲援沈伯洋，就應該徵召他選台北市長。

聯電董事長曹興誠今（12）日向總統賴清德喊話，如果真的要聲援沈伯洋，就應該徵召他選台北市長。（資料照）

針對《央視》進一步發布「起底台獨沈伯洋」紀錄片，引述陸法學者說法，稱中國可透過國際刑警組織，對沈伯洋展開抓捕，賴清德11日受訪呼籲韓國瑜率領跨黨派委員聲援沈伯洋，否則今天是民進黨的沈伯洋，明天就可能是國民黨或民眾黨的任何人。

曹興誠透過臉書表示，韓院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明，只會讓人感覺是做做樣子，顯得弱。「如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長」，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。

曹興誠指出，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。

曹興誠認為，中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈。他質疑，中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？

曹興誠說，近日賴總統用人、識人之能，頗受台派質疑。倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升26、28 年民進黨的選情。讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益。請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷。

