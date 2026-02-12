如何脫離街頭？大誌、友洗創造經濟支點 讓無家者自立生活
封面印著韓國女團TWICE、演員金宣虎、影集《怪奇物語》，這本雜誌只在「街頭」獨家販售；他從「街頭」一隅起身，穿上招牌紅色制服、手持高壓水槍，清洗著被陳年污垢或青苔占據的水泥地板。「大誌」與「友洗」為無家者等弱勢族群創造工作機會、撐起經濟支點，從這裡開始，他們有了工作也有了家。
尋職10多年無消無息 如今讀者追著他買雜誌
早上8點，走出台北捷運中正紀念堂站2號出口，坐著輪椅的康小姐手拿《大誌》雜誌販售，封面主題從韓國女團TWICE、演員金宣虎到影集《怪奇物語》，一本新台幣150元還不時附贈收藏海報。只要賣出一本，就可以有75元的收入，這是年近40歲的他「第一份工作」。
《大誌》販售員康小姐每賣出一本便能獲得新台幣75元的收入。(饒辰書 攝)
康小姐出生前就患有先天的腦性麻痺，高中畢業就一直待在家中，雖曾透過尋職站求職，但每次都「叫你在家裡等，等一等都沒有消息」，因此即便「不想要靠家人」，他仍被迫待在家中長達10餘年之久。
直到30幾歲朋友介紹《大誌》給他，康小姐親自前往總公司詢問後，終於得到此生第一份工作，從此改變了他的人生視野。販售《大誌》這8年來，不僅讓他每月穩定獲得新台幣1萬多元的薪水支應生活，也透過和顧客「哈拉兩句」，與常客建立起友誼網絡。
「我每天都在這裡，一定都是我負責的。」康小姐對自己負責的販售站點深具使命感，比如他會提供自己的電話號碼或LINE給顧客確保讀者買得到雜誌；或者當他暫離崗位要去廁所或吃午餐時，「有人會在路上追著我跑說要買雜誌」，從中也萌生成就感。
他說，出來賣《大誌》比在家裡好、而且「頭腦也不會退化」，否則「如果我沒有找到這個工作，現在可能還待在家裡」。
《大誌》：來自英國的街報 在台落地耕耘15年
《大誌 The Big Issue》是1991年創立於英國的「街報」品牌，透過弱勢族群在街頭販售、並由其分得售價半數作為報酬的雜誌刊物，澳洲、韓國、日本等地都有它的蹤跡。台灣《大誌》則於2010年4月正式發行，定位是「指南型雜誌」，提供國際議題短評、主題故事、販售者群像等內容，每月獨立編撰、出版至今已達191期，即將走入第16個年頭。
台灣《大誌》曾有上百位販售員，不過歷經COVID-19疫情衝擊後，目前全台各地約有6、70位穩定的販售者，男女比約為8:2、年齡集中在65歲以上的年長者，可能是無家者、也可能是經濟弱勢者，他們會依自身狀況及意願在全台各地的交通場站或人潮聚集處販售。
社長暨總編輯李取中認為，《大誌》提供一個相對彈性的工作選項，讓他們在不穩定的生活狀況裡有個比較穩定的重心。他說：『(原音)以無家者的處境來看，他比較常陷入一個狀況是臨時性的工作不固定，也不是說你想要工作就工作。街報的工作模式基本上就是有個工作一直等在那邊，你覺得今天身體狀況不錯、天氣也可以，背著背包到販售點，你就在工作，那我覺得在生活上其實可以找到一個可以仰賴的重心。不管你賣得好不好，至少在心理上或許會稍微踏實一些；那在心理上踏實一些的話，對於他周遭環境要怎麼去調整或去改善比較有一個可能性；那如果收入也隨著穩定下來，或許他就可以進一步去改善這樣子。』
李取中於2010年從英國引入《大誌》品牌來台發刊，以社會企業模式運作。(饒辰書 攝)
在招募販售員方面，李取中說明，他們有時會透過友好團體尋找有意加入者，也有不少人是口耳相傳主動加入；販售員加入後，需先參與「招募說明會」瞭解組織運作、工作注意事項等細節；隨後《大誌》會免費提供販售員10本雜誌及相關裝備，歷經2至3天實習，便能自主從事販售工作。
販售員不只會定期至總公司補貨，每月月底也會舉辦「販售員同學會」，除了彼此可以互動交流外，《大誌》也會向他們簡報當期的主題及內容，以利販售。
賣到缺貨！《大誌》如何讓街賣不一樣
康小姐每天從淡水出門搭捷運上班，平日從早上8點到晚上6點在中正紀念堂站，假日則改到台北橋站販售，生意好的話平均一天可以賣10幾本，一個月大概上百本。李取中也透露，近年銷量雖變得較不穩定，不過以月刊而言應仍排前三名，月銷量約略在1萬本上下浮動。
康小姐指出，如果當月主題非常熱門，甚至要補3、4次貨才夠，像是去(2025)年底周子瑜來台開演唱會，12月號以TWICE為封面就「賣到缺貨」。他說，許多人都是從網路得知、衝著當期熱門的封面主題而來，特別是雜誌經常會附贈海報或小卡，吸引他們到現場搶著購買、甚至幫親友一次代購好幾本，他都會安撫顧客說「不要擔心，要幾本我這邊都有」。
《大誌》封面主題常是當紅藝人或IP角色。(饒辰書 攝)
不只雜誌，《大誌》每年底推出的貓狗主題年曆也相當熱銷，康小姐直言「一下就賣完了，剛剛還有人來問，但真的沒貨了」。
不同於衛生紙或口香糖等利潤較低、同質性高的街賣商品，《大誌》除了提供無家者等弱勢族群更好的收入可能，也透過經營內容與結合流行話題，讓販售者更有力量。康小姐透露，他這幾個月才邀請一位國小同學轉向加入《大誌》行列，對他幫助很大。
不只賣雜誌 還能洗地板、刷油漆、清遺屋
除《大誌》外，2022年由作家林立青成立的公司「友洗社創」也為無家者創造工作機會，進而有機會結束露宿街頭的生活。林立青過往受訪時曾說明，疫情期間臨時工作大量消失，原本在網咖、麥當勞等公共場所的無家者也無處可去，於是他創立公司、改良設備，從高壓清洗開始，當無家者的生活因為友洗的工作變得穩定之後，便開始規劃租房，讓脫離街頭、想像未來等方面都逐漸具體。
攸惜關懷協會(與友洗高度相關)總幹事林正尉表示，他們致力透過「弱勢就業」來協助弱勢者復歸社會、安定自立，以回應疫情之後貧富差距擴大及社會失序的議題。
林正尉解釋，成立之初的成員大多是「有志透過工作改變自己的無家者個案」，這兩年則逐漸擴增到經濟弱勢、脆弱家庭、高風險青少年等族群；而工作範疇也從洗地開始，逐漸擴展到水電修繕、園藝、生態防治、油漆塗料等技術施作學習。
不少無家者等弱勢族群並非不願意工作，而是在尋職過程中遭逢許多瓶頸及困境，因此友洗社創與攸惜協會透過提供專業工具、技術訓練，先創造「緩衝職場」穩定派工、累積存款，再逐漸協助他們進入正式的職涯場域，便能降低復歸社會的門檻。
有了能力 他們也想幫助其他弱勢者
林正尉表示，他們與「新匠堂公益協會」合作密切，經由專業的水電職人照顧，提供多種工作及志向選擇，可以確保工作品質與安全。
當這些弱勢開始有安定自立的能力後，他們進一步秉持「弱弱相助」的行善精神幫助其他弱勢者。林正尉提到，他們會培力工班去協助整理更弱勢的家戶或偏鄉校園；同時這兩年也開始嘗試「社區防災」，目前有6位無家者及高風險青少年已取得「防災士」資格，更曾在去年花蓮馬太鞍堰塞湖災情時投入救災，協助修復光復天主堂與光復國中水電。
是誰需要誰？「社會企業vs弱勢者」的反思
不同於非營利組織仰賴募款存續，所謂「社會企業」是指以企業手段自負盈虧，來達到解決社會問題的目標。台灣《大誌》社長李取中認為，由於「社會企業」已把關注的議題和族群納入企業運作的一環，所以只要能持續營運就算是成功。
然而徐沛然曾在《社企是門好生意？》一書中提出批判，認為《大誌》的成功高度仰賴「無家者作為招牌與通路」，卻讓販售者身處無勞健保、收入微薄等低於合理標準的勞動條件，藉此「省下大把人事成本」。作者更在書中直言：「與其說街友需要《大誌》，不如說更像是《大誌》不能沒有街友。」
李取中不諱言，以弱勢的販售者為主要通路確實是《大誌》的一大利基點，但他也強調，社會企業要成功不能只靠公益性當賣點，產品本身也需具備一定的價值及競爭力，因此《大誌》致力結合當紅藝人或IP、強調質感等方式創造銷量來支撐營運。同時，他認為不論站在公司營運、勞動型態或培養自主生活的目標上，都不應以一般企業的思維等同視之。
東吳大學社工系兼任教授李淑容解讀，相關批評的意義不在否定其努力，而是提醒應檢視資源能否真正有助無家者自立。他表示，《大誌》或友洗這類社會企業的行動本身已實屬不易、可作為就業與社會連結的入口，但仍需搭配住房、心理健康等其他政策，才能形成完整的無家者支持網絡。
