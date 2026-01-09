如何與中共打交道 余茂春：必須選擇性接觸

（中央社記者李雅雯台北9日電）美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春今天在一場研討會表示，應採取選擇性接觸與中共打交道，能合作的地方合作、不能合作的地方要設限，別把滲透當作交流、別把統戰當作文化。

印太戰略智庫今天下午在張榮發基金會舉辦「2026印太戰略智庫研討會－應該如何與中國打交道」，余茂春透過視訊與會、發表短講；台灣大學政治學系名譽教授明居正也獲邀出席。

余茂春表示，如何與中共打交道是個很大的議題，基本5大策略在於「強競爭、去槓桿、反滲透、選擇性接觸、加強內功」。

廣告 廣告

他說，國際政治邏輯在於「實力決定談判空間」，中共在國際社會願意講道理時，往往是判斷成本太高、風險太大的時候；中共敢於強硬時，往往是發現對手沒有準備、非常分裂的時候，所以增強自身軍事、科技、產業、社會韌性等實力很重要。

余茂春提到，中共經常將經貿武器化，過於依賴中國的結果是容易被精準打擊，在半導體、通訊設備、雲端等關鍵領域，絕對不能依賴中國；要識破中共的政治戰，別把滲透當作交流、別把統戰當作文化，交流必須在公開透明的規則中進行。

余茂春強調，應採取選擇性接觸與中共打交道。他說，能合作的地方就合作、不能合作的地方要設限，中共擅長將接觸當作緩衝，讓對方產生「終於有緩和」心理期待；卻同時在軍事擴張、對台施壓等目標推進，與中共打交道要設下紅線。

余茂春指出，中共害怕的是對手更強、更團結、更有韌性，因為中共的戰略優勢往往來自對手的弱點；若將弱點補齊，中共很多招數使不出來，台灣社會必須持續「加強內功」，不能被撕裂。

明居正認為，台灣現在是國際政治熱點，一邊是美國、一邊是中國，缺點是「感到難受」、優點是「空前安全」。在美中對抗結構化、固化情況下，美國對台政策穩定；對中則有上、中兩策，上策為「嚇阻」—不讓中國打台灣；中策為「嚇阻失敗、我（美國）會戰勝」，沒有下策、第3策。

他強調，台灣是美中競爭焦點，倘若美國放手代表其將撤出亞洲，這也等於亞洲國家將傾向中國，一旦美國政治信用破產、軍事力量破產，大概美元也會破產，所以美國絕對不會放手的，因此台灣現有處境是「危險也不危險」。

明居正強調，應對中共對台威嚇，台灣有幾件事可做，一來是加強立法，包括加強國安法等法規；再者是爭取兩岸話語權、加大國際宣傳，對於中共帶有統戰意涵的敘事加以反擊；台灣與國際社會要加強交流合作。（編輯：楊昇儒）1150109