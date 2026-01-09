如何與中國打交道？「中共眼中釘」齊聚台北開講

「印太戰略智庫」今天(9日)在台北舉辦「應該如何與中國打交道？」論壇，邀請多位遭中共制裁者與會分享。出身中國的日本參議員石平表示，對中共不要抱任何幻想，而對付「流氓國家」最好的辦法就是團結起來；他也強調，保衛台灣就是保衛日本，往後他在日本會致力加強日本與台灣間的官方交流。

下一次世界大戰 誰說不可能發生？

「印太戰略智庫」舉辦論壇，由「印太戰略智庫」執行長矢板明夫主持，並邀請立委沈伯洋、日本參議員石平、台灣大學名譽教授明居正，以及身兼「世界蒙古人聯盟」理事長的日本靜岡大學教授楊海英與會，美國智庫「哈德遜研究所」中國中心主任余茂春則透過錄製影片分享觀點。

沈伯洋表示，人類的歷史很長，戰爭的歷史其實也非常長，現在的和平得來不易，但從以前到現在，他不覺得戰爭有消滅的跡象，因為民主跟獨裁本質上的不同，加上海權國家的「幻想」原本就和陸權國家的邏輯不同，這幾件事情在過去百年來，從一戰、二戰一直到現在，沒有被解決，既然沒有被解決，下一次的世界大戰為什麼不可能發生？

沈伯洋：『(原音)所以其實對台灣人來講，非常重要的一件事情，根本就不是說我們今天在內部還有我們今天跟中國內部的溝通管道有沒有熱線什麼之類…那是一些戰術的細節，今天台灣人要做好這樣的準備，重點就在於我們在戰略上要認清自己的位置。』

台灣空前難受 也空前安全

楊海英則指出，台灣人「不要只往北看」，一直覺得中國那麼大，像個怪獸要把自己吞掉；其實，台灣往東看，有日本、有太平洋；往西看，可以到荷蘭。所以，台灣是世界史的台灣，不是中國的一個省，而蒙古是歐亞大陸的蒙古，他強調，要有自信，就非常好和中國打交道。余茂春也說，中共最怕對手把自己用得更強、更團結、更有韌性。

明居正談到，台灣現在「空前難受」，卻也「空前安全」，因為具有「熱點」優勢，包括戰略地位、民主政治以及晶片。他說，不要小看自己，台灣不是什麼「鬼島」，其實是一個「小巨人」、「小霸王」，只是太過「溫良恭儉讓」，不太習慣運用手上的實力和武器，他認為台灣應該懂得將晶片「武器化」，有哪個國家敢怎麼樣，就不給他們晶片，想要台灣的晶片可以，就要拿東西來換。

明居正：『(原音)台獨不是問題，中共才是問題，共產主義才是問題，中國不是問題，中共才是問題，這才是關鍵中的關鍵。』

保衛台灣 就是保衛日本

石平則提及，中共說中國國家主席習近平將來要為全人類「指明方向」，石平直言，「誰請他指明方向？他算什麼東西呀？在中國連小學都沒畢業，就是個大傻子」。只不過，他察覺眾人很晚才明白這一點，所以現在面臨中國要欺負日本、要吞併台灣、要支配這個世界；他說，光想到習近平要為人類建構「命運共同體」，就會起雞皮疙瘩。

石平提醒，對中共不要抱任何幻想，那是個沒有人性的政權，並要真正意識到那是個「痞子國家、流氓國家」，只能自強，增加自身在國防等各方面的力量，防止中共進行各種破壞、滲透；另外，對付「流氓」最好的辦法，就是要讓善良的人民團結起來，以及團結具有共同價值觀念的民主國家。

石平：『(原音)要幻想跟中共對話，透過對話讓台灣海峽和平安全、讓台灣人民繼續得到現在的生活方式，那是不可能的事。』

他也談及，中共是不敢輕易對台灣動手，因為歷史有很多前例，獨裁政權若在外戰中失敗，政權就會毀滅；另一方面，共軍高官都是「大富翁」，貪污成性，會擔心一旦對台灣動手，在國外的財產會被凍結，所以，什麼「祖國統一」都是小事，財產才是大事。

石平認為，日本政府未來應該要逐漸破除設限，增進與台灣之間的官方交流，以及防務上的交流，他這次來台已經參訪台灣的立法院，以後他想邀請台灣立委到日本國會參訪，他強調，保衛台灣就是保衛日本，日台一家親，是真正的命運共同體。