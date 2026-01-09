如何與中國打交道？ 美學者余茂春籲推動陽光法案、揭露外國資金與遊說

由印太戰略智庫舉辦的「應該如何與中國打交道」座談會9日舉行。圖為哈德遜研究所中國中心主任余茂春教授透過影片發表專題演講。(記者叢昌瑾攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕印太戰略智庫今(9)日舉辦「應該如何與中國打交道？」研討會，美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春透過影片發表專題演講。針對自己與日本參議員石平同遭中共列入制裁名單，余茂春直言舉世皆知這是一種「榮譽勳章」，並提出對付中共的五大策略，「強、穩、斷、準、硬」。他特別強調，面對中共的政治滲透，核心不在於完全禁止交流，而是要建立「陽光透明」的揭露制度，將外國資金與遊說活動攤在陽光下 。

余茂春指出，中共制裁外國官員已成為一種「國家級工具」，目的是製造寒蟬效應，讓外國政商界自我審查。他認為，真正有效的對華策略不在於喊口號，而是要有實力。第一是「強」，因為國際政治的底層邏輯是實力決定談判，必須先強起來再談合作，且要建立同盟，讓中共無法各個擊破 。

在應對中共的「政治戰」與統戰滲透時，余茂春提出具體解方。他指出，中共不僅收買商業與學術界，更試圖讓對手社會內部長期疲憊、撕裂。對此，反制的關鍵在於「透明化」和「規則化」。他呼籲各國應立法要求公開外國資金來源、遊說活動和捐款明細，並強化科研安全的制度，防止知識產權被系統性竊取。他強調，「你可以跟中國人民交朋友，但不能讓中共把你的制度當成它的工具箱」。

余茂春續指，策略中的「斷」是指切斷槓桿、去風險(De-Risking)，關鍵領域如半導體、通訊等絕不能依賴中國，避免被中共當作武器化工具。至於「選擇性接觸」，則是在核心底線問題上劃紅線，不能讓步。最後則是加強內部治理，修補民主社會的漏洞，不讓中共利用社會撕裂進行滲透 。

余茂春最後總結，面對中共最好的態度不是恐懼或狂熱，而是冷靜，透過「強競爭、去槓桿、反滲透、選擇接觸和加強『內功(指內部制度)』」這套組合拳，把事情做紮實，就能有效贏得這場競爭 。

