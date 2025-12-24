如何與孩子談恐怖攻擊？家長必知「安心對話指南」兒童、青少年都適用

日前，北捷連續攻擊造成多人傷亡，引發民眾恐慌，父母更是擔心小朋友的安危，當社會發生動盪，家長該如何守護孩子的心理安全？《優活健康網》特別摘錄臨床心理師高振傑分享「13點實用建議」，在這個動盪的時刻，父母的陪伴與穩定的情緒，就是孩子最強大的防護罩。







如何與孩子談論恐怖攻擊？



2025年12月19日台北並不平靜。北車M7出口的煙霧彈、中山站的隨機攻擊事件，讓許多通勤族與家長感到驚恐與焦慮。這讓我想起2019年，醫師陳煥昭曾分享他在倫敦受訓時，恰逢倫敦橋恐攻事件。

當時英國學校的做法是：「立刻與孩子討論，但用適合他們年紀的方式，讓他們感到安全。」雖然我們總希望孩子永遠不要面對這些，但當新聞鋪天蓋地而來，我們該如何與孩子談論暴力與恐怖攻擊？

為了提供家長們具體的指引，我整理了波士頓大學焦慮相關疾病中心（Boston University's Center for Anxiety and Related Disorders） Ellen Hendriksen博士的建議。Hendriksen博士將美國國立兒童創傷壓力網的相關內容，在知名 Podcast「Savvy Psychologist」發布。以下是這13點實用建議的精華摘要：





給學齡前／年幼的孩子：過濾與安全感



1. 關掉新聞畫面

幼兒很難區分現實與幻想。為了避免不必要的恐懼和噩夢，請關掉新聞報導。孩子像海綿一樣會吸收大人的情緒，請盡量在孩子睡著後再關注詳細報導。

2. 保持冷靜，溫柔轉移注意力

如果你發現孩子正盯著電視上的可怕畫面，不要驚慌地大叫或遮住眼睛（這反而會讓他們更焦慮）。只要平靜地說：「嘿，我們讓電視休息一下吧！」然後關掉電視，引導他們去看別的東西。

3. 透過遊戲修復創傷

如果孩子在玩樂高或遊戲時重演了「爆炸」或「攻擊」場景，請陪他一起玩，並引導結局走向安全。例如：「救援隊來了！我們要怎麼蓋一道牆保護大家？」對幼兒來說，建立「現在安全了」的感覺比解釋事實更重要。





給學齡兒童／青少年：傾聽與對話



4. 先問問他們知道了什麼

對於大孩子，他們很可能已經從社群媒體得知消息。試著問：「你在學校/網路上有看到關於這件事的消息嗎？」如果他們不想說，別強迫；讓他們知道你隨時願意傾聽就好。

5. 接納他們的恐懼

如果孩子說「我好怕」，請不要只說「沒什麼好怕的」。試著說：「這真的很可怕，很多大人也覺得害怕。」接納感受，孩子才會覺得你是安全的傾訴對象。

6. 尋找「幫手」

讓孩子看看那些正在保護大家的警察、醫護人員和見義勇為的路人。讓孩子對人性保持信心。

7. 強調「距離」

拿出地圖，讓孩子知道事件發生的地點離家裡有多遠（如果確實有距離）。這能幫助緩解「壞人就在門口」的焦慮。

8. 解釋「可能性」與「機率」

對於能理解抽象概念的孩子，可以討論：雖然暴力事件「可能」發生，但它非常「罕見」。這也是為什麼它會成為頭條新聞的原因。

9. 提醒孩子：絕大多數人都是善良的

壞人雖然存在，但這世界上絕大多數的人都反對暴力，並且願意互相幫助。





導正觀念與化解焦慮



10. 導正刻板印象

如果孩子將攻擊者與特定族群（如：生存遊戲玩家、影視模仿者⋯⋯）劃上等號，這是教育的好時機。告訴孩子：「壞人是那些使用暴力的人，而不是所有的XXX⋯⋯。」

11. 糾正不當的玩笑

如果孩子對悲劇開玩笑，請嚴肅但溫和地告訴他們：暴力和生命的逝去一點都不好笑，這是一件悲傷的事。

12. 回答問題背後的「恐懼」

當孩子問：「這裡會發生嗎？」他們其實是在問：「我安全嗎？」除了理性的解釋，更要給予情感上的保證。列舉出所有正在保護我們的人（警察、保全、甚至是家長），讓談話在「安全感」中結束。

13. 化焦慮為行動

對於感到憤怒或無力的大孩子，引導他們採取行動。無論是捐款、寫卡片給受傷者或罹難者家屬。採取行動能讓孩子重新獲得力量感。在這個動盪的時刻，父母的陪伴與穩定的情緒，就是孩子最強大的防護罩。

（本文獲高振傑授權轉載，原文為：當社會發生動盪，我們該如何守護孩子的心理安全？）

